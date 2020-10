L'Oroscopo di giovedì 29 ottobre è pronto a snocciolare nel dettaglio che tipo di giornata aspettarsi. Avremo ancora la Luna in Ariete, per cui sarà un giorno fertile e ricco di iniziative. Qualcuno si scoprirà più intraprendente che mai, mentre altri si sentiranno al top della forma. Tuttavia, sarà una giornata poco promettente per alcuni segni zodiacali che dovranno fare i conti con delle problematiche. Amore, soldi, lavoro e salute, scopriamo cosa aspettarci dalle previsioni delle stelle e la consueta classifica.

Previsioni astrologiche degli ultimi sei segni

Vergine – 12 - Prendete posizione e non lasciatevi condizionare dagli altri.

La vita è vostra, nessuno può decidere per voi! Ultimamente state vivendo una specie di incubo, Magari avete perso la bussola oppure brancolate nel buio e non sapete dove sbattere la testa. Questa non sarà la giornata migliore per fare le pulizie domestiche e per cucinare, quindi evitate.

Amore: evitate di discutere o non ne uscirete più;

Lavoro/Soldi: riducete gli impegni di questa giornata strana;

Salute: fate il meno possibile e rilassatevi sul divano.

Leone – 11 - Aspettatevi 24 ore di agitazione, vi sentirete poco in forma e sarete anche abbastanza nervosi. La vostra pazienza sarà messa a dura prova, infatti, qualcuno o qualcosa vi urterà i nervi. Nulla vi andrà bene e questo potrebbe portarvi ad avere una crisi di pianto.

Cercate di rimediare facendo meno cose possibili e coccolandovi di più.

Amore: vi sentite invisibili ultimamente;

Lavoro/Soldi: rispettare gli impegni presi;

Salute: non vi sentirete granché bene.

Scorpione – 10 - Le cose potevano andare peggio, invece avete abbastanza spazio d'azione rispetto a qualche mese fa.

Tendete ad essere negativi e questo non va affatto bene, ma la colpa è di ciò che vi circonda. Sui social, e forse anche in famiglia, non si parla d'altro che di argomenti che vi buttano giù. Cercate di non perdere la bussola e continuate a marciare verso i vostri obiettivi. State rimandando troppo a lungo quel vostro segno nel cassetto!

Amore: il romanticismo scarseggia all'interno della relazione;

Lavoro/Soldi: rivedete la vostra agenda, non accavallatevi di impegni e doveri;

Salute: una buona tisana vi calmerà i nervi.

Capricorno – 9 - Quando le cose non girano per il verso giusto, la cosa migliore da fare è lasciarle andare così come devono andare. Sfruttate queste 24 ore per starvene tranquilli e fermi. Rimandate eventuali impegni, incontri e faccende, limitatevi a fare solamente lo stresso necessario. Non dovrete fare altro che attendere che passi la tempesta! Qualcuno potrebbe cercare conforto da voi, non mandatelo via.

Amore: avrete voglia di stare da soli;

Lavoro/Soldi: rinviate ad un altro giorno;

Salute: prenotate dal parrucchiere o dall'estetista, vi farà un molto bene pensare alla vostra persona.

Toro – 8 - Prima di esprimere un giudizio o di puntare il dito, mettetevi nei panni dell'altro.

L'apparenza inganna e voi lo sapete piuttosto bene visto che in passato avete preso un sacco di cantonate. Questa giornata vi aprirà la mente grazie all'insegnamento che ne trarrete nel corso delle ore. Preparatevi a chiudere il mese con qualche colpo di scena.

Amore: litigi in vista, vi sentirete urtati;

Lavoro/Soldi: a gettare la spugna sono capaci tutti, fate la differenza;

Salute: possibili problemi alle vie respiratorie o all'apparato dirigente.

Acquario – 7 - L'oroscopo del 29 ottobre vi vede abbastanza ben posizionati all'interno della classifica. Il sorriso non vi mancherà, infatti avrete dei momenti di pura goliardia. Anche se forse non ve la state passando bene a causa di un recente fatto triste, non dovete sentirvi in colpa di niente.

Presto volterete pagina e finalmente riuscirete a superare le attuali difficoltà. Prendete la vita così come viene e non ve ne pentirete.

Amore: l'amore di coppia tornerà a camminare sullo stesso binario;

Lavoro/Soldi: delle entrate sono attese entro la prossima settimana;

Salute: non soffocatevi di impegni, equilibrate l'agenda!

Oroscopo e classifica dei primi sei segni dello zodiaco

Sagittario – 6 - Sarà un giovedì importante, qualcosa di buono si smuoverà nel vostro cielo astrale: sarete intraprendenti! Disporrete di una buona carica cosmica che vi conferirà sprint e acume. Avrete delle faccende da sbrigare, forse in posta o in banca. Chi ha dei figli piccoli si recherà a ritirarli a scuola, mentre chi vive da solo avrà da fare delle riparazioni in casa.

Insomma, sarà una giornata intensa e significativa.

Amore: le coppie di lunga data progetteranno qualcosa da fare per il prossimo Natale;

Lavoro/Soldi: un collega fa buon viso a cattivo gioco, guardatevi alle spalle;

Salute: non uscite di casa senza l'ombrello.

Gemelli – 5 - Non lasciatevi oscurare dal giudizio altrui. Accettate i consigli, ma poi agite seguendo il vostro istinto. Sbagliare conduce all'eccellenza, perché è dagli errori che si corregge il tiro e lo si perfeziona. Potete fare tutto quello che vi mettete in testa di fare, a patto che non vi arrendiate.

Amore: non vi sentite abbastanza apprezzati;

Lavoro/Soldi: curate i dettagli, il successo si nasconde nell'essere professionali e accurati;

Salute: anche se il tempo è pessimo, eseguite regolarmente degli esercizi di ginnastica!

Ariete – 4 - Prendetevi tutto il tempo che volete e cercate di concludere qualcosa di effettivo in questa settimana.

Non lasciate che ottobre venga ricordato come un mese inconcludente, agite. Tagliate via le cose inutili e quelle che vi appesantiscono, così facendo otterrete maggiore spazio e ossigeno.

Amore: il partner vi riferirà qualcosa di interessante, ascoltatelo/la;

Lavoro/Soldi: siete in cerca di consigli finanziari o di un impiego, in questo momento avete bisogno di dare una smossa positiva al vostro conto;

Salute: di recente siete stati male o forse vi siete sentiti poco in forma, ma questa giornata segnerà un netto recupero.

Bilancia – 3 - Le previsioni astrali del giorno 29 ottobre vi vedranno portare a conclusione qualcosa di importante. Da tempo vi state occupando di un servizio particolare e finalmente potrete metterci una pietra sopra!

Siete un segno molto curioso e ricco di inventiva, proprio per questa ragione avete bisogno di essere affiancati da un partner che vi supporti in tutto. Avrete a che fare con dei parenti in questa giornata, forse vi state prendendo cura di un caro ammalato?

Amore: qualche nativo è profondamente innamorato;

Lavoro/Soldi: rivoluzioni in atto, presto vi arriveranno delle proposte interessanti;

Salute: relax a fine serata.

Pesci – 2 - L’oroscopo di giovedì 29 ottobre evidenzia un interessante aspetto astrale che in queste 24 ore sembrerà incidere più che mai. Quest'anno vi ha spinto a scovare nuove soluzioni e a reinventarvi. Magari adesso lavorate diversamente rispetto a prima ed anche la sfera economica/sociale si sono verificati dei movimenti sostanziali.

Comunque sia, questa sarà una giornata proficua e piena di buon senso. Una persona cara vi farà ridere e vi dimostrerà il bene che prova per voi. Non imitate la concorrenza, ma fate la differenza!

Amore: via libera agli incontri e agli appuntamenti, organizzate qualcosa di romantico e passionale per l'imminente weekend;

Lavoro/Soldi: rivedete i conti e chiudete eventuali debiti;

Salute: riducete il consumo degli zuccheri e del sale.

Cancro – 1 - Ecco una giornata magnifica in cui dare il 100%! Con la Gibbosa crescente è possibile dedicare anima e corpo ai propri sogni nel cassetto e agli affetti che forse avete trascurato un pochino. Entro dicembre sarete al centro di una trasformazione epocale, dovete solamente pazientare e attendere l'uscita definitiva di Saturno dal Capricorno, intanto godetevi queste 24 ore di ispirazione, fortuna e amore.