La giornata del 28 ottobre potrebbe rivelarsi leggermente sottotono per i Gemelli, colti da un lieve calo di energie. Anche per l'Acquario potrebbero essere 24 ore faticose, il segno è confuso e avrebbe bisogno di far pace con i propri pensieri. Gli stri invitano i Pesci a essere pazienti. Rivalità in ambito lavorativo per lo Scorpione, meglio evitare le polemiche.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di mercoledì 28 ottobre per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 28 ottobre per i primi sei segni

Ariete: giornata di recupero per il segno, che può fare affidamento sugli influssi positivi di Mercurio e Venere.

In ambito lavorativo tornano quella voglia e quella determinazione che da sempre contraddistinguono i nativi del segno e in amore è possibile trovare dei chiarimenti e ristabilire l'armonia di coppia.

Toro: questa settimana è iniziata in maniera positiva per il segno e la giornata di mercoledì 28 ottobre non sarà da meno. Il lavoro procede bene e si possono ottenere belle soddisfazioni. Venere protegge l'amore e i progetti che nascono in questo periodo, anche gli incontri sono favoriti per i single.

Gemelli: continua per il segno un momento leggermente sottotono per il fisico, durante cui le stelle raccomandano cautela. Le cure e i trattamenti intrapresi durante le prossime giornate tuttavia potrebbero portare buoni risultati.

Un cielo sensuale e positivo protegge l'amore, è il momento ideale per innamorarsi o dichiararsi alla persona amata.

Cancro: Venere e Mercurio in buon aspetto aiutano a realizzare i progetti, soprattutto quelli lavorativi o riguardanti la sfera pratica. Al contrario sono 24 ore faticose per quanto riguarda l'amore e il rapporto con i figli.

Leone: la giornata di mercoledì 28 ottobre inizia con grande energia e voglia di fare per il segno, tuttavia le stelle raccomandano prudenza, meglio restare con i piedi per terra ed evitare di lasciarsi prendere dall'entusiasmo. Serenità in amore. Recupero in ambito economico.

Vergine: la giornata potrebbe iniziare con qualche imprevisto, meglio non lasciarsi prendere dallo stress e cercare il modo più efficace per riparare alla situazione.

Venere protegge l'amore e favorisce gli incontri. Mercurio dona una marcia in più per quanto riguarda la sfera pratica e lavorativa.

Le previsioni astrali del 28 ottobre per la seconda sestina

Bilancia: nonostante le giornate precedenti si siano rivelate faticose per il segno, inizia in queste ore un buon momento di recupero, che coinvolge soprattutto il fisico e la sfera salutare. Le energie e la forza ritrovate, aiutano a migliorare la qualità dei rapporti con gli altri, sia in amore che nel lavoro. Il segno è più paziente e aperto al dialogo.

Scorpione: l'oroscopo di mercoledì 28 ottobre lascia presagire una giornata impegnativa, ma soddisfacente per il segno. In ambito lavorativo infatti potrebbero presentarsi nuove opportunità, ma non mancano le rivalità.

Dunque è importante mostrare quali sono le proprie capacità, cercando di ridurre al minimo i conflitti. Amore sensuale.

Sagittario: il consiglio dell'oroscopo per questa giornata è quello di essere cauti, evitare gli sforzi e gli eccessi e moderare il consumo dei farmaci. Il cielo protegge l'amore e Venere favorisce gli amori che nascono in questo periodo.

Capricorno: è una giornata vantaggiosa per i rapporti interpersonali e sentimentali. Il consiglio delle stelle è quello di non intestardirsi e affrontare con serenità ogni tipo di discussione o polemica che vi si presenta davanti. Ottima la forma fisica.

Acquario: potrebbe essere una giornata complicata per il segno, quasi incapace di distinguere i sogni dalla realtà.

L'oroscopo consiglia di agire con cautela, evitando le decisioni improvvise e soprattutto di entrare in situazioni più grandi di voi. Continuano i contrasti in amore.

Pesci: è un momento vantaggioso per la sfera lavorativa, anche se qualcuno potrebbe essere ancora lontano dagli obbiettivi prefissati. Gli astri raccomandano di non avere fretta, tutto arriva a chi sa aspettare e non smette di lottare. Serenità in amore, anche la sessualità è in crescita.