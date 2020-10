L'oroscopo di mercoledì 28 ottobre prevede momenti decisamente positivi in ambito sentimentale per i nativi del segno dell'Ariete, che potranno contare sulla Luna e Marte in congiunzione, mentre per l'Acquario questa parte finale del mese si rivelerà più romantica. Toro dovrà ragionare bene prima di decidere su quale progetto lavorativo buttarsi, mentre Leone riprenderà in mano la situazione al lavoro e con il tempo riporterà in alto i propri guadagni.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di mercoledì 28 ottobre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 28 ottobre segno per segno

Ariete: i rapporti al momento procedono tranquillamente, e la Luna in congiunzione al vostro cielo vi permetterà di esaltare, di godere al meglio di questo rapporto, e di solidificarlo prima che Venere si trovi in opposizione, a partire da giovedì.

Se siete single è importante a volte lasciarsi andare e sentirsi più liberi. In quanto a salute vi sentirete molto bene, e nel lavoro controllate l'ansia, controllate i vostri progetti per bene e siate sicuri - ma soprattutto fieri - dei lavori che avete svolto. Voto - 8-

Toro: oroscopo di mercoledì positivo per voi nativi del segno, grazie ad una discreta configurazione astrale. Per quanto riguarda la sfera sentimentale avrete una grande voglia di dimostrare quanto sai amare, potrai esprimerla se ci sarà la persona giusta al tuo fianco, nonché gli astri che vi sostengono. Se siete single potreste scoprire di avere un ammiratore segreto. Sul posto di lavoro Giove continua con i suoi influssi benefici, ciò nonostante fareste meglio a concentrarvi al meglio su quali progetti dedicarvi e quali portare a termine.

Voto - 8

Gemelli: la Luna in sestile e Venere un'ultima volta in quadratura dal segno della Vergine, completano l'oroscopo di mercoledì 28 ottobre. Dal punto di vista sentimentale presto arriverà il romanticismo tra di voi. Quello che dovrete fare è avere un po’ di pazienza e sistemare alcune faccende tra voi e il partner.

Se siete single e avete conosciuto una persona da poco tempo, mettete da parte timori e dubbi e iniziate a frequentarvi più spesso. Nel lavoro potreste riuscire a trovare la soluzione ad alcuni problemi che vi affliggono. Voto - 7+

Cancro: previsioni astrali di mercoledì poco soddisfacenti per voi nativi del segno.

In ambito sentimentale potrebbero esserci delle nubi in arrivo, e con Venere presto in quadratura, e la Luna sfavorevole non sarà facile gestire al meglio le relazioni di coppia. Se siete single siete stanchi di dare spiegazioni e vorreste iniziare a vivere la vita come preferite. Nel lavoro meglio non prendersi ulteriori momenti di pausa considerato che anche i colleghi non sono così socievoli con voi. Voto - 6

Leone: ambito che lavorativo che a partire da questa giornata vedrà un lungo periodo di crescita.. Tuttavia con un po’ d'ambizione e le giuste scelte presto tornerete a vedere entrare interessanti. Per quanto riguarda la sfera sentimentale la Luna in Ariete aumenta il romanticismo tra voi e il partner, e Venere - dalle prossime ore in sestile - esalterà ulteriormente il vostro rapporto.

Se siete single questo periodo sarà ideale per mettersi a cercare la persona ideale. In quanto a salute le forze e la creatività per portare avanti le vostre idee non mancheranno. Voto - 8

Vergine: configurazione astrale migliore rispetto a ieri per voi nativi del segno, anche se Venere sarà in congiunzione al vostro cielo un'ultima volta. In amore la vostra relazione di coppia sarà attiva ed energica, e godrete di un buon affiatamento, soprattutto se siete nati nella prima decade. I single riusciranno ad essere molto competitivi in questo periodo. Nel lavoro anche se le cose al momento procedono bene, sarà meglio dare un'altra occhiata al vostro piano di business. Voto - 8

Bilancia: previsioni di mercoledì discrete per voi nativi del segno.

La Luna in opposizione metterà qualche piccolo imprevisto in amore, come una piccola incomprensione da risolvere presto. Se siete single l'amore è nell'aria, ma cercate di tenere a freno la voglia di amare almeno per qualche ora. In ambito lavorativo si vedono appena i progressi che avete fatto con le vostre mansioni, ed è già un passo avanti per voi. Ciò nonostante sapete benissimo di poter fare molto di più. Voto - 6,5

Scorpione: oroscopo del 28 ottobre niente male per i nativi del segno. Per quanto riguarda i single in questa giornata saranno più aperti agli altri, condividendo le emozioni e i pensieri. Se avete una relazione stabile affettuosità e flirt nei confronti del partner saranno di giornata.

Il lavoro procederà molto bene in questo inizio di settimana, anche se per qualche giorno dovrete fare a meno di Mercurio. In ogni caso otterrete comunque risultati di tutto rispetto. Voto - 7,5

Sagittario: la giornata procederà in maniera abbastanza scorrevole, senza particolari problemi. La Luna sarà dalla vostra parte e per quanto riguarda la sfera sentimentale apportare anche qualche piccolo cambiamento insieme al partner non vi dispiacerà affatto. Se siete single inizierete a vedere le cose da un altro punto di vista. Per quanto riguarda il lavoro limitatevi al momento a svolgere al meglio le richieste dei colleghi, senza sbilanciarvi troppo. Meglio accumulare un po’ d'esperienza e fiducia per ora.

Voto - 7,5

Capricorno: un po’ di malinconia potrebbe assalirvi in questa giornata, impedendovi di godere al meglio della vostra relazione sentimentale. Forse trovare nuovi interessi potrebbe esservi d'aiuto. In ogni caso fate attenzione perché dalle prossime ore Venere sarà sfavorevole. Se siete single meglio mantenere un profilo basso in questo periodo. Ambito lavorativo ancora pieno di soddisfazioni, grazie a Giove favorevole che vi dona momenti di forte determinazione. Voto - 7

Acquario: ultima settimana d'ottobre che si rivelerà piena di soddisfazioni e più romantica secondo l'oroscopo di mercoledì 28 ottobre. La Luna vi sorride in questa giornata, e dalle prossime ore Venere sarà nuovamente favorevole.

In amore dunque tentate di recuperare il vostro rapporto ed esaltare la passione tra voi e il partner. Se siete single prendetevi tutto il tempo che vi serve per corteggiare e conoscere meglio la persona di cui siete cotti. In ambito lavorativo impegnatevi come avete fatto finora nelle vostre mansioni, anche se sarebbe opportuno non fantasticare troppo su progetti troppo ambiziosi. Voto - 8

Pesci: con Mercurio in posizione favorevole, il vostro talento sarà notato in questa giornata, soprattutto perché ciò a cui vi dedicherete lo farete con molta passione. Per quanto riguarda la sfera sentimentale se siete single siete un po’ dubbiosi se osare oppure no. L'oroscopo vi consiglia di aspettare solamente qualche altra ora, quando Venere non sarà più negativa.

Se avete una relazione stabile è il momento di fare un passo indietro, di ammettere i propri errori e di tornare a godere della vostra storia d'amore. Voto - 7+