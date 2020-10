L'Oroscopo del giorno 20 ottobre, è pronto a mettere in chiaro le previsioni zodiacali di martedì. Ansiosi di sapere quali saranno i segni favoriti in amore e nel lavoro? Sotto indagine in questo contesto pertanto, come da titolo, l'Astrologia applicata ai sei segni dello zodiaco relativi a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Bene, iniziamo pure a dare qualche breve anticipazione sui migliori e peggiori, prima di passare agli approfondimenti di rito. Diciamo subito che questa parte della settimana nascerà e si concluderà positivamente per coloro i quali hanno nel proprio Tema Natale i simboli astrali relativi a Bilancia, Sagittario, Pesci.

Logicamente, a poter contare su un periodo certamente positivo, sottolineato dall'Astrologia del momento, non saranno solo i due segni appena citati. Infatti, si preannuncia un frangente abbastanza buono anche per coloro nativi dello Scorpione e del Capricorno, classificati in giornata a quattro stelle. Invece, abbastanza scadenti i pronostici ricavati dalle effemeridi per gli amici dell'Acquario, ritenuti sulla carta un po' in affanno nel corso di questo martedì.

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di martedì 20 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline martedì 20 ottobre

Come ogni giorno che si rispetti, anche questo porta in dono ai lettori l'attesissima scaletta riguardante il grado di positività assegnato dall'Astrologia ai segni appartenenti alla seconda metà dello zodiaco.

Ansiosi di scoprire la nuova classifica stelline riguardante la giornata di martedì 20 ottobre? Partiamo subito con il dare un'infarinatura generale sui migliori e peggiori del momento, logicamente estraendoli tra i sei citati in apertura.

Di certo a poter beatamente gongolare nel corso della giornata saranno tre segni in particolare: Bilancia, Sagittario e Pesci classificati alla pari al primo posto in classifica.

Al secondo posto, dunque in periodo normale Scorpione e Capricorno. Intanto, poco o nulla da aspettarsi in questa parte della settimana per coloro appartenenti all'Acquario posizionati in coda al gruppo. Secondo le previsioni astrali del giorno ai nativi nel segno di Aria toccherà misurarsi con una giornata alquanto ostica, in questo caso classificata con due stelline da "sottotono".

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Bilancia, Sagittario, Pesci;

★★★★: Scorpione, Capricorno;

★★★: Acquario.

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali del 20 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★. L'oroscopo del giorno 20 ottobre preannuncia l'arrivo di una giornata quasi tutta dedicata al buonumore e all’energia positiva. Le stelle del periodo pertanto indicano molto allettante per voi la giornata in questo tratto di settimana: il periodo vi vedrà molto attivi specialmente nei rapporti interpersonali e a stampo lavorativo. In amore sarete felici e appagati, vi sentirete come se foste in un piccolo paradiso tutto vostro.

In generale tutto procederà senza troppe difficoltà, tuttavia per stare più tranquilli cercate di chiudere al più presto alcune situazioni attualmente in sospeso. Single, il buon umore vi renderà popolari con chi vi circonda: sarete bravi a diffondere questo sentimento e sarete al top della forma. In generale, se nel frattempo le vostre speranze stessero precipitando, forse finalmente potrebbe essere arrivato il momento in cui quest'ultime tenderanno a risollevarsi. Nel lavoro, ci sarà sicuramente una situazione di crescita con discrete prospettive anche per un futuro più roseo. Sarà forse arrivato il momento di dare una svolta alla vita professionale? Non si sa, nell'attesa apritevi pure a eventuali nuove responsabilità.

Voto 9.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Le previsioni zodiacali di martedì indicano una giornata decisamente informale, abbastanza bella da vivere ma a tratti un pochino impegnativa per tanti di voi nativi. In campo sentimentale, specie nelle relazioni affettive, potrebbe essere messa alla prova dei fatti la vostra pazienza. In coppia intanto, anche se il periodo promette abbastanza, massima concentrazione. Senz'altro è giunto il momento per eventuali chiarimenti. La presenza di amici simpatici, sarà la medicina giusta per staccare con i problemi che ogni giorno dovete affrontare. Single, l'oroscopo di lunedì indica che avrete ottime probabilità di ritrovare il benessere psicofisico, ma solo dopo aver risolto qualche questione in sospeso; solo allora sarete pronti per innamorarvi di nuovo (messaggio recepito, sì o no?).

Nel lavoro, non abbiate timore di esprimere i vostri pensieri e le vostre opinioni. L'unica cosa che dovreste tenere sotto controllo domani e dopodomani sarà semplicemente il tono e il modo con i quali intenderete esporre eventuali idee. Voto 8.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. L'oroscopo del giorno 20 ottobre al Sagittario indica che questa parte della settimana coincidente con la giornata di martedì, potrebbe annunciarsi inizialmente come estremamente entusiasmante. Intanto mettete pure in conto che il periodo nel complesso evolverà benissimo, mantenendo nel corso del pomeriggio e poi alla sera uguale positività. In amore, diciamo che è il tempo giusto per compiere scelte importanti, magari non definitive nel periodo breve ma alla lunga destinate a regalare ottime soddisfazioni.

Anche sul lato delle attività interessanti i componenti del nucleo famigliare o nelle amicizie in generale, si presume possa arrivare un ottimo momento. Single, avete tanta voglia d’amore e di serenità ed i sentimenti sono per voi come il respiro; la mancanza di quest'ultimi vi manda in apnea. Allo stesso tempo però, volete essere liberi come l’aria e poter godere la vita a pieno e senza legami: prendete una decisione e fate la scelta giusta. Nel lavoro, potrete risolvere con un po' di buona volontà una questione lasciata in sospeso, oppure riprendere le fila di una trattativa d'affari. Inizialmente poco chiara e convincente, ma in prospettiva davvero interessante per il vostro futuro. Voto 9.

Oroscopo di martedì 20 ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di martedì 20 ottobre annuncia un periodo mediamente accettabile. In certi momenti però, sarete costretti a correre ai ripari per mettere in sicurezza alcune situazioni tendenti a sgusciare di mano. Gli astri prevedono, quindi, parlando in senso lato, tanta lucidità da mettere in gioco: il periodo sarà infatti declinato tutto alla stabile ordinarietà, in assoluto senza picchi positivi o negativi di alcun genere. In amore, l'inizio della giornata non l'avvertirete come entusiasmante, anzi, poi però successivamente noterete delle novità interessanti da condividere soprattutto con il vostro partner.

Infine, verso la fine della serata il clima tenderà finalmente al rientro nella giusta e ambita positività. Single, fatevi avanti non appena avrete ritrovato un po' più d'equilibrio interiore; oggi la giornata amorosa potrebbe essere favorevole, ma sarà necessario tutto il vostro impegno. Le previsioni del giorno, visto il frangente positivo invitano ad osare. Nel lavoro, potrebbero arrivare delle soddisfazioni grazie a delle iniziative intraprese tempo addietro. Finalmente qualche buon risultato potrebbe farsi vedere. Voto 8.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★. Le previsioni astrali di martedì annunciano l'arrivo di una giornata all'insegna del problematico "sottotono", con la parte della settimana appena iniziata e già pronta a dare problemi in alcuni campi.

Suvvia un po' di entusiasmo! Non sempre si può avere ciò che piace: la vita non va a comando purtroppo... In amore intanto, gli astri del periodo invitano alla calma e al rispetto di alcune regole fondamentali di buona convivenza. Servirà tanta pazienza e altrettanta concentrazione, specie in coppia: l'andamento generale si profila a tratti anche stressante, perciò sarà abbastanza difficile gestire eventuali problemi affettivi che potrebbero sortire per futili litigi. Single, a molti di voi la fiducia sarà in aumento e, di certo, aiuterà a superare gli ostacoli che eventualmente doveste incontrare lungo il cammino quotidiano. Consiglio: non fate promesse che non potranno essere mantenute ma vivete alla giornata senza troppe pretese.

Nel lavoro, l'oroscopo di domani indica aria di tempesta in arrivo? Forse: il cielo non promette infatti nulla di buono, specie per quei progetti in via di sviluppo. Sarebbe più conveniente rimandare per contenere i problemi esistenti. Voto 7.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 20 ottobre, annuncia a voi nativi una giornata più che ottima. All'orizzonte si staglia la presenza di una superba Luna nel segno del Sagittario, pronta già da subito a regalare fantastiche esperienze a livello sentimentale. In amore quindi, periodo a gonfie vele: vi sentirete in grado di spostare, se necessario l'intero universo, ovviamente insieme alla vostra dolce metà. In aumento quasi sicuramente sia l'affidabilità che la fiducia reciproca nelle coppie, in primis quelle già rodate da un pezzo.

Single, il momento consiglia di muoversi all'interno delle situazioni con tanto buon senso: più riuscirete ad essere sinceri con voi stessi, più grandi saranno i risultati che otterrete. Sappiate che il successo è scritto nelle stelle, questo è assodato, ma dovrete metterci molto del vostro affinché tutto vi ritorni. Nel lavoro, invece, la fortuna sarà con voi, ma ciò non vorrà dire che vincerete a piene mani o a tutto campo, sia chiaro. Diciamo che vi troverete in un periodo di stabilità e di benessere fisico-mentale con occasioni positive da mettere in conto. Voto 9.