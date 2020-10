L'Oroscopo di lunedì 19 ottobre sarà determinato dalla posizione degli astri e dai diversi aspetti planetari. La settimana avrà un inizio dolce per alcuni segni come Leone e Sagittario, mentre altri come Cancro e Scorpione dovranno venire a patti con il partner. Nella volta celeste di domani, sarà possibile osservare la congiunzione di Giove e Saturno, Giove e Plutone e di Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in quadratura a Saturno, Mercurio in opposizione a Urano, Venere in trigono a Giove e Marte in quadratura a Giove. Scopriamo nel dettaglio quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo di domani 19 ottobre dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di lunedì 19 ottobre: Toro passionale e Cancro geloso

Ariete: la giornata di domani sarà molto impegnativa per il vostro segno. Dovrete gestire diverse dinamiche e non avrete tempo per rilassarvi o per salvaguardare il vostro benessere. Avere una quotidianità attiva vi consentirà di sentirvi meglio con voi stessi perché vi darà la sensazione di essere produttivi e caparbi. Le stelle, però, suggeriscono anche di non esagerare con lo stress perché, a lungo andare, la corda potrebbe spezzarsi. Tutto starà nel trovare il giusto equilibrio.

Toro: la passione si intreccerà con le corde più profonde del vostro cuore e vi permetterà di riversare tutto il vostro amore sul partner.

Sarete incandescenti e pronti a dimostrare i vostri sentimenti più intensi. Il partner ricambierà con ardore e questo darà vita a una speciale dinamica di coppia. Non altrettanto positiva sarà la giornata sul posto di lavoro. Tenderete a stancarvi e a mal sopportare eccessive responsabilità. Per fortuna, a casa vi attenderà una bella sorpresa.

Gemelli: non sarà facile affrontare questo lunedì perché la stanchezza prenderà il sopravvento. Le previsioni zodiacali di domani evidenziano come gli impegni lavorativi graveranno sulla vostra psiche. Avrete bisogno di rilassarvi e di trascorrere del tempo seguendo le vostre passioni. Dedicarvi ad attività creative vi consentirà di ritrovare la serenità e di mitigare l'eccessivo nervosismo.

In amore, la situazione potrebbe diventare un po' complessa e difficile da gestire.

Cancro: sarete molto gelosi del vostro partner. Avrete paura di essere messi da parte a causa della presenza di altre persone e questo vi renderà poco tolleranti. Vi vergognerete di esprimere i vostri veri pensieri e cercherete di indagare riguardo alle frequentazioni della persona amata. Nonostante tutto, la cosa migliore sarà avere un dialogo a cuore aperto: solo in questo modo potrete ritrovare la fiducia perduta. La vostra dolce metà, però, potrebbe non prendere bene insinuazioni infondate.

Oroscopo del 19 ottobre: Leone produttivo e Scorpione scostante

Leone: la giornata di domani 19 ottobre avrà tutte le carte in regola per essere produttiva e positiva.

Deciderete di seguire una nuova strategia per l'organizzazione e non avrete paura di dover affrontare determinati cambiamenti. Dal punto di vista sociale, vi sentirete un po' soli perché non potrete interagire, nel modo desiderato, con i vostri amici. La sensazioni di essere felini in gabbia, però, sparirà presto grazie ai vostri hobby preferiti: lettura, scrittura e serie tv saranno ai primi posti.

Vergine: il vostro grande senso di responsabilità non vi permetterà di trascurare il lavoro. Sarete efficienti e desiderosi di mostrare le vostre capacità, ma non avrete voglia di impelagarvi in sfide senza senso. Cercherete di mantenere un rapporto neutro con i colleghi perché non vorrete che amicizie inopportune possano interferire con la vostra carriera.

Sarà necessario essere gentili con il prossimo perché un atteggiamento brusco o poco tolleranti potrebbe farvi passare per chi non siete.

Bilancia: l'atteggiamento di un vostro amico vi lascerà senza parole. Farete fatica a comprendere i suoi pensieri e, vista la difficoltà del caso, deciderete di attendere che le cose si sistemino da sole. Forse, non sarà la mossa più giusta, ma questa scelta vi permetterà di non accumulare stress eccessivo. Il lavoro, per fortuna, andrà a gonfie vele e, nell'arco del giorno, potrebbe presentarsi anche una ghiotta opportunità. Prima di accettare, però, sarà necessario riflettere attentamente.

Scorpione: la settimana avrà un inizio turbolento per il vostro segno.

Sarà complesso conciliare gli impegni lavorativi con le esigenze del partner. Quest'ultimo potrebbe accusarvi di essere un po' troppo distanti e poco partecipativi alla vita di coppia, ma voi avrete i vostri buoni motivi. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di provare a mantenere la calma in modo da poter spiegare il vostro punto di vista. La conversazione, forse, non avrà successo, ma voi farete il possibile.

Previsioni astrologiche di domani 19 ottobre: Sagittario curioso e Acquario sincero

Sagittario: sarà la giornata adatta per imparare nuove cose. La vostra mente si mostrerà ricettiva verso numerose discipline e potrete sfruttare il momento per sperimentare nuovi talenti. Saranno cose che potrete utilizzare in ambito lavorativo e che si riveleranno molto utili.

La situazione sarà più timida dal punto di vista sentimentale. Non ci saranno grandi cambiamenti, soprattutto perché sarete concentrati su altro. Attenzione a non escludere persone importanti dalla vostra vita.

Capricorno: vi renderete conto di avere alcune questioni in sospeso da risolvere. Dovrete prendere delle scelte dolorose, che vi allontaneranno da alcune persone, però, allo stesso tempo, vi avvicineranno ad altre. La capacità di selezionare le giuste compagnie vi permetterà di intraprendere la strada giusta per voi. Avrete ben chiari gli obiettivi da perseguire e sarete certi che, con un po' di sforzo, non avrete problemi nel realizzarli. Attenzione ai possibili malanni di stagione.

Acquario: camuffare le emozioni non vi servirà più a niente.

Avrete bisogno di essere sinceri con voi stessi e con gli altri perché, solo in questo modo, potrete raggiungere la felicità. Sarà un percorso lungo, caratterizzato da sfide e occasioni perse, ma alla fine riuscirete nel vostro intento. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di tenervi stretti gli amici: una mano sulla spalla e un sorriso colmo di dolcezza ricopriranno un ruolo fondamentale.

Pesci: vi sveglierete pieni di energie e di voglia di fare. Sarete pronti a mettere in pratica le vostre iniziative e, sul posto di lavoro, non vi farete oscurare da nessuno. Forse, dovrete affrontare alcune discussioni con dei colleghi. Raggiungere un accordo non sarà facile a causa dei diversi punti di vista.

Per fortuna, le vostre numerose risorse vi consentiranno di placare gli animi. Il vostro atteggiamento sicuro, ma gentile, attirerà l'attenzione di una persona speciale.