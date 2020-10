L'Oroscopo di domani 17 ottobre per i segni della prima sestina è arrivato. In evidenza in questo primo giorno del nuovo weekend l'ingresso della Luna in Scorpione, senz'altro ben disposta a dare una grossa mano ai comparti della vita dedicati all'amore e in parte anche a quello relativo al lavoro. In questo caso, ad essere messi in osservazione saranno in esclusiva i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

In questo caso diciamo subito che il periodo, coincidente con la fine della settimana lavorativa, evidenzia ottime prospettive soprattutto per coloro nativi in Gemelli e Leone.

A portare fortuna agli appena citati segni sarà - in gran parte - una condizione astrologica molto confortante, tale da garantire un periodo sottoscritto da cinque stelle. Invece, ad avere sicuramente più di qualche intoppo nel corso della giornata, sempre secondo quanto espresso nelle previsioni zodiacali di sabato, saranno i nativi dell'Ariete nonché quelli del Toro: a costoro l'Astrologia invita a stare concentrati e attenti a tutto ciò che potrebbe rendere difficoltoso il cammino quotidiano. Soprattutto per l'Ariete, sarà una giornata paventata dal duro "ko", tutta all'insegna del Sole in opposizione a Marte, pianeta di settore: si raccomanda a quest'ultimi di evitare di strafare.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana, per poi passare all'oroscopo di sabato 17 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 17 ottobre

Urge una risposta in merito a come saranno le stelle in questa parte finale della settimana? A tale scopo la cosa migliore da fare è senz'altro quella di prendere in considerazione la nostra nuova classifica stelline quotidiana, in questo contesto interessante la giornata del 17 ottobre 2020.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, sono i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. Visto che abbiamo già in parte svelato i segni top e flop del periodo, senz'altro conviene passare direttamente a visionare la classifica nella sua interezza.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

★★★★★: Gemelli, Leone;

★★★★: Cancro;

★★★: Vergine;

★★: Ariete, Toro.

Previsioni zodiacali di domani, 17 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★. L'oroscopo di domani 17 ottobre al segno dell'Ariete preannuncia una giornata di chiusura della settimana quasi tutta all'insegna del Sole in dura opposizione al vostro pianeta di settore, Marte. Quindi un giorno valutato negativamente, in alcuni casi capace di rendere il periodo impreciso, flemmatico e spesso "zoppicante" in alcuni settori della quotidianità. In amore, ci potrebbe essere qualche tensione tra le mura domestiche, il che vi metterà addosso ansia ed agitazione.

Avvertirete probabilmente ogni attività come estremamente pensante, quasi fosse un enorme sacrificio. Per risolvere la situazione dovreste sciogliere alcuni nodi utilizzando il dialogo con il partner, mostrandovi più disponibili ed affettuosi. Single, la vostra difficoltà sarà quella di lasciare il passato alle spalle: perché rimuginare troppo senza mai venire a capo di niente è controproducente per fegato e testa. Dovreste invece provare a staccare, eliminando qualsiasi cosa che vi faccia tornare col pensiero a quello che è stato e, gradualmente, vedere eventuali salite da affrontare in modo meno ripido del previsto. Nel lavoro, se incontrerete delle difficoltà, non allarmatevi: fanno parte della vita, pertanto non siete voi ad essere particolarmente sfortunati.

Quindi cercate di essere meno musoni mettendovi all'opera per risolvere la situazione. Voto 6.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★. Le previsioni astrologiche di sabato preannunciano che partirà un pochino male questa parte finale di settimana. Ebbene, secondo quanto estrapolato dalle effemeridi del periodo, ovviamente di competenza del segno, effettivamente le indicazioni portano ad un giorno abbastanza pesante, in questo caso valutato con la sigla del "ko". Calma, non tutto è perso a priori. In amore, il momento non sarà proprio roseo per la vostra intesa di coppia; dovrete pazientare qualche giorno prima di poter mettere in discussione alcune cose con il partner. Allora cercate di cogliere quello che di positivo la vita vi offrirà, prendendo esempio dal passato per non rifare gli stessi errori.

Vedrete, sicuramente le cose si aggiusteranno molto presto. Single, nella vostra vita si sta per affacciare un cambiamento molto importante. Dovreste aver capito che per affrontare le questioni aperte attualmente bisogna mettersi di punta e, con caparbietà e tanta pazienza cercare di capire i punti che non vanno. La vita si sa, spesso è caratterizzate da continui alti e bassi, quindi non scoraggiatevi ancor prima di iniziare qualcosa di nuovo. Nel lavoro, vi sentirete messi a dura prova dalle circostanze ed in effetti sarà così; la stanchezza si farà sentire ed i quattrini usciranno alla velocità della luce dalle vostre tasche. Non drammatizzate però, perché seppur parzialmente Urano vi sosterrà, garantendo abbastanza energia per consentirvi di sfornare idee buone per risolvere i problemi del momento.

Voto 6.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. L'Astrologia di domani, in base a quanto evidenziato dall'oroscopo, predice l'arrivo di un fine settimana quasi perfetto in tutto. Diciamolo pure, la giornata numero sei dell'attuale settimana inizierà senza ombra di dubbio benissimo già dal primo mattino per tantissimi nativi. Il consiglio da parte delle stelle è senz'altro quello di saper trarre giovamento da eventuali situazioni a voi favorevoli, certi che la buona sorte e tanta positività saranno i veri protagonisti di questo periodo. In amore, delle occasioni da non perdere ci saranno in quasi tutti i settori della vostra vita e voi sarete pronti ed all'erta per non farvene sfuggire nemmeno una.

E farete bene, perché la vita affettiva sarà dominata da una magnifica intesa con il partner, pronto a regalarvi tutto ciò di cui avete bisogno. Single, le stelle vi avvolgeranno e vi proteggeranno con un'aurea primaverile, il che vi irradierà di gioia. Sarà questa una giornata indimenticabile in cui vi sentirete pronti a conquistare il mondo ed a guardare avanti, senza più voltarvi indietro. Nel lavoro, le prospettive di questo giorno saranno quanto mai allettanti. Non mancheranno novità e qualcuno potrà essere colto di sorpresa da una proposta di cambiamento o di trasferimento. Altri invece potrebbero vedersi offrire una nuova opportunità. Voto 9.

L'oroscopo di sabato 17 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di sabato svela un frangente abbastanza interessante, regalando a questa parte della settimana una valutazione positiva. Se la vostra vita è già abbastanza movimentata o così pensate che sia, allora non dovreste affatto preoccuparvi di quello che le persone intorno a voi pensano, ok? Soprattutto, cercate di concentrare la vostra attenzione su quelle che ritenete essere le vostre priorità, in modo da ottenere quelle soddisfazioni che aspettate da tempo. In amore, le coppie che sono riuscite a superare gli scogli del recente passato, vivranno una serata piacevolissima. Sarà viva la serenità in coppia e sarete pronti a rilassarvi insieme, per trascorrere dei momenti in perfetta armonia.

Single, per le stelle questa sarà la giornata delle riflessioni e delle prese di coscienza: realizzerete che il vostro percorso sta assumendo dei contorni più concreti e sempre più in linea con ciò che inseguite da tempo. Nel lavoro, sarà un giorno produttivo per quelli che tra voi più dotati di spirito d'iniziativa, d'inventiva e di coraggio. In molti si troveranno di fronte ad occasioni davvero importanti, facilissime da individuare e da sfruttare. Non impigritevi, siate fiduciosi in voi stessi, rimboccatevi le maniche ed andate avanti senza timori! Voto 8.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. L'oroscopo di domani prevede l'arrivo di un periodo molto generoso ed a tratti anche splendidamente fortunato per tantissimi di voi del segno.

Insomma, si presume possa essere una gradevolissima giornata, tutta all'insegna dei desideri o delle aspettative messe in agenda. In generale pertanto, l'Astrologia del momento è convinta della buona riuscita del periodo e senz'altro vi sosterrà a piene mani e ve lo dimostrerà facendovi provare delle emozioni davvero speciali. In ambito sentimentale, sarete assolutamente certi della vostra scelta amorosa, che è e rimarrà sempre il vostro bene più prezioso. Così, grazie all'amore del partner, vivrete entrambi felici e sereni senza pensare troppo al futuro. Questo vi permetterà di godere appieno il presente con tutto ciò che di positivo potrebbe portare. Single, in amore lanciatevi per sfruttare le influenze positive della Luna.

Se c'è qualcuno che vi interessa, dichiaratevi senza timore. I sogni non sono fatti per rimanere in un cassetto: i desideri e la vita vanno vissuti, senza aver paura di sbagliare. Nel lavoro, non vi sembrerà vero ma vi sentirete rinati a nuova vita, pieni di energia, pronti a sfidare il mondo ed a vincere. Per una volta tanto non avrete dubbi né tentennamenti perché sarete prontissimi a cogliere al volo le opportunità che si presenteranno nel vostro settore. Voto 9.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★. L'oroscopo di domani, sabato 17 ottobre, sottolinea che questa parte della settimana possa potenzialmente essere "sottotono". Nel contempo, ci potrebbe essere la volontà di dissipare un eventuale dubbio che vi pesa da tempo: cercate di non vedere problemi dove non ce ne sono, ma procedete senza paura verso ciò che vi attira di più. Ovviamente, visto il periodo "no", usate massima cautela nelle cose o nelle situazioni che andrete ad affrontare. In campo affettivo, specialmente riguardo la vita di coppia, avrete qualche difficoltà a conciliare i momenti di tempo libero da trascorrere con il partner. Se avete già qualche piccolo problema, da adesso le cose non andranno affatto bene. Non tirate fuori il peggio di voi ma siate gentili ed amorevoli con chi avete al vostro fianco, altrimenti rischierete di rovinare la giornata per qualsiasi inutile sciocchezza. Single, il vostro temperamento sarà un po' impulsivo, quindi fate attenzione a ciò che direte o come vi muoverete: usate le vostre doti intellettuali per risolvere degli imprevisti. In serata potreste finalmente avere il tempo per pianificare meglio gli impegni di questi giorni e a fine giornata potersi rilassare guardando magari un bel film in tv. Nel lavoro, per concludere, continuate pure la strada che avete iniziato, anche se vi sembrerà ardua: sappiate che non c'è niente di facile ma tutto va pianificato. Non sprecate energie in cose di scarsa importanza, ma impegnatevi solo per faccende regolari e tranquille capaci di dare risultati concreti. Voto 7.

È possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.