L'Oroscopo di giovedì 8 ottobre punta una riflettore sull'intelligenza lucida, la razionalità e la simpatia grazie a Luna in Gemelli. L'astro d'argento rende l'amore più cerebrale e distaccato, ma l'affettuosità non manca di certo per tutti i simboli zodiacali di Aria. L'amore diventa sbarazzino e socievole anche per l'Ariete e il Leone, mentre Venere in Vergine promette amore ed evoluzioni profonde e costruttive per tutti i segni zodiacali di Terra. Di seguito tutte le previsioni astrali fortunate anche per la sfera lavorativa.

Luna in Gemelli nell'oroscopo di giovedì

Ariete: Marte nel segno e Luna in Gemelli formano uno speciale sestile astrale, benefico per l'amore.

Via libera al dinamismo, all'approfondimento dei sentimenti svolto in modo più brioso e socievole. Siete spigliati e coinvolgenti, così voi single di certo non passate inosservati in un gruppo d'amici. L'amore diventa molto sensuale, magnetico e anche in coppia, ricercate sempre maggiore complicità. Attenzione ad alcuni contrattempi sul lavoro.

Toro: Venere dalla Vergine garantisce maggiore concretezza in amore e fa indirizzare al meglio le energie rivoluzionarie di Urano. Così all'improvviso vi trovate sulla strada giusta, quella che porta alla felicità. Attenzione solo a Mercurio in opposizione, che richiede maggiore capacità di controllare le parole. Saturno ha stretto un patto di solidità con voi e lo portate avanti anche sul lavoro.

Così vi accorgete che alcune situazioni a un tratto si concludono, per lasciare spazio a nuove collaborazioni più fortunate.

Gemelli: l'amore diventa molto cerebrale con Luna nel segno che contiene un po' le emozioni. Questa Luna apre voi single a una socievolezza che fa scherzare e rende molto accattivanti, simpatici.

Lasciate fluire anche voi in coppia le emozioni e contate anche su Marte che vi rende molto affascinanti. L'intelligenza è lucida ed è tutta da investire in campo lavorativo, per concretizzare i progetti in cantiere.

Cancro: attenzione a qualche contrattempo sul lavoro che crea difficoltà. Cercate di portare pazienza e di chiarire eventuali incomprensioni con i colleghi.

In amore, Saturno e Plutone dissonanti sprigionano una possessività eccessiva. Cercate di contenere i pensieri ossessivi e apritevi alle novità con maggiore slancio. Luna in Gemelli regala sensazioni simpatiche e briose. Mercurio quasi sfida ad accogliere le novità con maggiore apertura mentale e profondità d'animo.

Leone: l'astro d'argento emana i suoi influssi portentosi dai Gemelli e siete molto affascinanti, fantasiosi. Non amate annoiarvi e bandite ogni tipo di compagnia apatica. Via libera per voi single all'approfondimento delle nuove conoscenze che possono diventare qualcosa di più. Voi in coppia evitate di rendere l'amore troppo cerebrale, piuttosto lasciate fluire le emozioni con maggiore profondità d'animo.

Buono il lavoro.

Vergine: Venere splende nel segno e fa approfondire un dialogo prezioso per l'amore. In sinergia con Marte in Scorpione, trovate le parole giuste per esprimere i sentimenti che provate. Siete anche molto ammalianti e magnetici. Approfittatene voi single poiché si prevedono nuovi incontri fortunati per la sfera sentimentale. In coppia, la voglia di costruire in modo solido è spiccata e investite nuove energie per avviare cambiamenti costruttivi. In ambito lavorativo, gli obiettivi sono limitati e dovete ampliare le vedute mentali per accettare evoluzioni radicali.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la posizione di Luna in Gemelli risulta a voi favorevole. Le emozioni sono contenute da stimoli intellettuali, così siete alla ricerca di novità che rendano le relazioni in atto più giocose e frizzanti.

Siete molto ironici, così anche voi single scegliete le parole giuste, quelle che vanno dritto al cuore. Via libera alla creatività, tutta da applicare anche in campo lavorativo per emergere.

Scorpione: selezionate bene le parole da pronunciare e occhio ai malintesi, con Mercurio in opposizione a Urano. Prendete degli impegni sul lavoro, ma siate costanti nel mantenerli. In amore, Venere riscalda i cuori dalla Vergine e preannuncia novità sentimentali. C'è tanto romanticismo in coppia e voi single, apritevi a queste novità accantonando un atteggiamento troppo critico e sospettoso.

Sagittario: attenzione a non indurire il cuore e a non inaridire gli affetti. In coppia manca il coinvolgimento emotivo e ciò è dovuto a un'opposizione di Luna difficile per i sentimenti.

Anche voi single apparite troppo freddi e indifferenti, forse troppo legati ad un passato che ha fatto soffrire. Che ne dite di aprirvi all'amore con maggiore elasticità e slancio? In ambito lavorativo è richiesta maggiore praticità e concentrazione.

Capricorno: alcune situazioni necessitano di una revisionata logica e consapevole. Saturno e Plutone nel segno restringono un po' il campo affettivo e alcuni cambiamenti radicali avvengono senza avvisaglie. Siate pronti ad accoglierli e ricordate che Giove splende per voi in maniera fortunata, garantendo appagamento in amore. In ambito lavorativo così come in quello affettivo, non prendete decisioni affrettate ma valutate il tutto con maggiore razionalità e obiettività.

Acquario: il satellite notturno illumina il vostro cammino vitale e il senso dell'umorismo non manca di certo. Utilizzatelo per sdrammatizzare in amore ed evitate di chiudervi in voi stessi. Spesso tendete a non entrare in contatto con le emozioni, forse per paura di soffrire. Bando a ogni tipo di superficialità e accogliete le novità con un nuovo entusiasmo, anche in campo professionale.

Pesci: occhio a Luna in dissonanza che rende le sensazioni troppo incerte e voi molto confusi, insicuri delle proprie capacità. Bando all'apatia e progredite con maggiore obiettività, poiché spesso Nettuno nel segno offusca un po' le emozioni, in bilico tra il sogno e la realtà. Magari riflettete prima di prendere decisioni di cui poi potete pentirvi.

Alti e bassi sul lavoro.