L'oroscopo di martedì 6 ottobre prevede tantissima energia per i nativi sotto il segno dell'Ariete, da sfruttare al meglio soprattutto in ambito sentimentale, mentre la Luna in Gemelli aiuterà i nativi del segno a riprendersi e a vivere più serenamente la propria relazione di coppia. Leone dovrà cercare di essere più ottimista, nonostante il lavoro non procede al meglio, mentre Acquario potrebbe anche osare e cercare di spingersi più in là con le proprie mansioni. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di martedì 6 ottobre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 6 ottobre 2020 segno per segno

Ariete: giornata leggermente migliore rispetto alle precedenti, grazie alla Luna in sestile dal segno dei Gemelli.

Dal punto di vista sentimentale infatti troverete il giusto approccio per stabilire un dialogo con la vostra anima gemella, complice anche il vostro ottimo umore. Se siete single e avete il cuore in trepidazione, probabilmente non vi annoierete in questa giornata. Salute molto buona, grazie a Marte favorevole che non vi farà mancare le energie. Nel lavoro godrete di tanta popolarità e troverete valide soluzioni per le vostre mansioni. Voto - 8-

Toro: in ambito lavorativo qualcuno potrebbe avere aspettative alte nei vostri confronti secondo l'oroscopo. Ciò nonostante con questa configurazione astrale che prevede Giove e Saturno favorevoli, non deluderete le loro aspettative. Fate solo attenzione alla salute che potrebbe non essere delle migliori.

In amore invece Venere in trigono si rivelerà un buon alleato non solo per godere di un ottimo fascino, ma anche per aumentare l'affiatamento di coppia. Se siete single v'ingegnerete per avvicinarvi alla persona che vi piace. Voto - 8

Gemelli: l'oroscopo di martedì 6 ottobre prevede buoni risultati sul posto di lavoro.

Vi sentirete in forma, godendo di una buona salute, e v'impegnerete a fondo per dare una bella impressione di voi, soprattutto se siete ancora alle prime armi. Per quanto riguarda la sfera sentimentale Venere in quadratura potrebbe rappresentare un problema per la vostra relazione di coppia. Fortunatamente la Luna in congiunzione ci metterà una pezza, ma in ogni caso non aspettatevi grandi risultati.

Se siete single meglio non fare passi troppo veloci se state corteggiando qualcuno. Voto - 7+

Cancro: un po’ d'agitazione emotiva soprattutto per voi single potrebbe anche starci con questo cuore che vi batte a mille per la persona che amate. Ebbene, con Venere in buon aspetto potreste avere discrete possibilità, ma dovrete mettervi del vostro. Se avete una relazione fissa preparatevi a organizzare qualcosa di piacevole e di costruttivo insieme alla vostra anima gemella. Nel lavoro sapete molto bene che avete bisogno di aiuto, dunque fate un passo indietro. Con Mercurio favorevole, non dovrebbe essere così difficile collaborare con i colleghi. Voto - 7,5

Leone: periodo molto impegnativo per quanto riguarda il settore professionale secondo l'oroscopo di martedì.

Intendiamoci, la vostra salute al momento è buona, sono i vari imprevisti che stanno causando problemi con le vostre mansioni. Cercate di essere più ottimisti. Ancora molto buona la sfera sentimentale, grazie anche alla Luna in sestile fino a giovedì. I sentimenti che provate sono veritieri, dunque procedete seguendo il vostro cuore. Se siete single meglio essere chiari e concisi quando esprimete le vostre intenzioni. Voto - 7,5

Vergine: configurazione astrale che prevede il pianeta Venere in posizione favorevole secondo l'oroscopo di martedì 6 ottobre. Dal punto di vista sentimentale state andando bene, ma attenzione alla Luna in quadratura dal segno dei Gemelli che potrebbe rallentarvi un po’, ma nulla di grave se sapete gestire la situazione.

Per esempio, in caso abbiate problemi di salute non siate aggressivi o permalosi nei confronti del partner. Se siete single vi godrete il periodo così come verrà. Per quanto riguarda il lavoro affrontate le nuove iniziative con entusiasmo, ma meglio andare con cautela. Voto - 8-

Bilancia: oroscopo di martedì che vi invita alla cautela, soprattutto per quanto riguarda il settore professionale. Meglio dunque trattenersi ed evitare di sciupare le vostre risorse in mansioni che potrebbero rivelarsi deludenti. Sfera sentimentale invece in lieve rialzo grazie alla Luna in trigono dal segno dei Gemelli. Potrebbe dunque essere il momento di regalare un po’ di comprensione in più alla vostra anima gemella.

Se siete single potreste provare a cercare nuove tattiche per conquistare il cuore di chi amate. Voto - 7

Scorpione: secondo l'oroscopo di martedì, anche se al lavoro avete la situazione sotto controllo, e Mercurio in congiunzione, e una buona salute, meglio evitare di fare le cose da soli se non volete concludere in ritardo rispetto agli altri. In amore ogni tanto qualche disaccordo potrebbe anche starci, considerato anche che la vostra relazione è in crescita, l'importante è non ingigantire la questione. Se siete single essere comprensivi va bene, ma duri quando necessario. Voto - 7+

Sagittario: essere permalosi nei confronti del partner, soprattutto con la Luna in opposizione non sarà una buona idea secondo l'oroscopo.

In questo modo infatti rischiate solamente di irritare la vostra anima gemella, soprattutto voi nati nella prima decade. Se siete single i consigli che vi verranno dati potrebbero essere utili, dunque non rifiutateli a prescindere. La salute sarà molto buona, grazie a Marte favorevole, e per quanto riguarda il lavoro non vi mancheranno le energie per svolgere correttamente le vostre mansioni. Voto - 7-

Capricorno: rapporti familiari più che discreti in questo periodo secondo l'oroscopo, grazie a Venere in trigono dal segno amico della Vergine. Quanto tutto funziona bene, anche la vostra salute ne risente positivamente, e godrete anche di una buona intesa con il partner. Se siete single torna la voglia di coccole e di conoscere nuove persone.

Sul fronte lavorativo portare a termine i vostri impegni è un dovere per voi e per nulla al mondo mancherete a questa regola. Voto - 8+

Acquario: se siete in questa giornata ci saranno delle situazioni che dovete assolutamente analizzare nel profondo, analizzando anche i vostri sentimenti e le vostre sensazioni. Se avete una relazione fissa e il vostro umore non è dei migliori, forse sarebbe il caso di aprire un dialogo con la vostra anima gemella. Per quanto riguarda il settore professionale vi sentirete carichi e potreste anche decidere di osare e spingervi più in là con le vostre mansioni. Voto - 7+

Pesci: oroscopo di martedì non molto convincente considerato che Venere e la Luna si troveranno in posizione sfavorevole.

Dal punto di vista sentimentale dunque meglio mettersi sulla difensiva e cercare di preservare la vostra relazione di coppia. Se siete single colpi di scena e svolte inaspettate potrebbero anche accadere in questa giornata. Nel lavoro con Mercurio in trigono dal segno dello Scorpione state ottenendo buoni risultati. Ciò nonostante meglio non avere la lingua lunga con i colleghi. Voto - 6+