L'Oroscopo di domani 23 ottobre oltre ad annunciare il capolinea relativamente alla parte della settimana lavorativa, è pronto a regalare emozioni e consapevolezza ad ognuno di noi. Dunque, curiosi di sapere cosa bolle in pentola questo venerdì? Come sempre, in evidenza nelle odierne previsioni l'immancabile scaletta quotidiana rappresentata dalle stelline, logicamente interessante i primi sei simboli dell'arco zodiacale. Prima di iniziare a valutare la giornata dei segni compresi da Ariete a Vergine, è necessario mettere in risalto un nuovo transito astrale assolutamente di prim'ordine: l'ingresso della Luna in Acquario, presente nel segno di Aria alle ore 14:16 di questo 23 ottobre.

In questo caso le effemeridi premiano senz'altro i nativi dei Gemelli, super-fortunati e meritatamente valutati a cinque stelle. Invece, vista l'attuale carta astrale, le previsioni zodiacali di venerdì annunciano qualche difficoltà in più a coloro della Bilancia (sottotono) e dei Pesci (ko).

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di venerdì 23 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 23 ottobre

In questo contesto è già pronta da consultare la nuova classifica stelline quotidiana, quest'oggi interessante il quinto giorno della corrente settimana, dunque il 23 ottobre 2020. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine.

Il prossimo venerdì, come da anticipazioni iniziali, vedrà il transito della Luna in Acquario, dispensatrice di ottime opportunità in amore oltre agli amici Acquario, anche a coloro dei Gemelli ed in parte anche a coloro del Toro, dell'Ariete e della Vergine. Ansiosi di sapere qualcosa in più?

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

★★★★★: Gemelli;

★★★★: Ariete, Toro, Vergine;

★★★: Cancro;

★★: Leone.

Previsioni zodiacali di domani, 23 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★. L'oroscopo di domani 23 ottobre al segno dell'Ariete preannuncia un andamento abbastanza normale a questo quinto giorno della corrente settimana, anche se in alcuni momenti potrebbe restituire ottime occasioni (attimi!) da sfruttare nelle situazioni che più si riterranno opportune.

In amore, sentirete il bisogno improvviso di comunicare la vostra felicità al partner e di condividere con quest'ultimo ogni più intimo desiderio: momenti indimenticabili vi attendono. Finalmente avete capito che la cosa più bella per voi è quella di aver trovato qualcuno che vi capisca e che vi ama per quello che siete. Single, una vita di relazione più intensa potrebbe dare la possibilità di intavolare rapporti interessanti, magari far sortire anche qualche bella nuova conoscenza. Cedete alla tentazione, non chiudetevi per paura o per orgoglio: vale sempre la pena provare, piuttosto di avere dei rimpianti. Nel lavoro, vi attende una giornata positiva e decisamente produttiva, specialmente se avete un'attività autonoma.

Saprete mettere a frutto un'esperienza fatta in passato e trovare una via agevole per risolvere certi problemi, mentre i vostri collaboratori vi potranno dare un valido contributo proprio quando meno ve lo aspettate. Voto 8.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Le previsioni astrologiche di venerdì annunciano a gran voce l'arrivo di una giornata abbastanza efficace in molte situazioni. Quindi periodo buono quanto basta per tirare avanti in modo convincente questa giornata di fine settimana lavorativa. In amore, le coppie cercheranno di agevolarsi a vicenda andando incontro alle necessità in modo reciproco e disinteressato, senza che questo debba essere per forza palesato espressamente. In questo periodo di certo tanti di voi non vorranno perdere nemmeno un momento per stare insieme alla dolce metà, condividendo idee e pensieri da mettere in pratica nei prossimi giorni.

Single, dovete cercare la gioia nelle piccole cose del vivere quotidiano. Solo in questo modo scoprirete che non è necessario dannarsi alla ricerca di relazioni amorose, spesso pericolose, oppure conquiste impossibili, per vivere in spensieratezza la giornata. Con serenità e fiducia in voi stessi riuscirete a godere del meglio che le persone amate senz'altro saranno capaci di donare. Nel lavoro, seguite la fantasia e non fatevi condizionare dai commenti poco incoraggianti che potreste ricevere nel parlare ad altri delle vostre idee. La buona sorte certamente vi conferirà l'intuizione necessaria e l'estro giusto per difendere posizioni o migliorare i guadagni. Voto 8.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★.

L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo predice la concreta possibilità che possa essere uno splendido venerdì, in linea generale vivibile davvero alla grande e senza risparmio. Diciamo che la giornata di fine settimana si presuppone possa essere fortunatissima soprattutto nelle cose legate ai sentimenti. In amore infatti, le stelle di questa giornata vi daranno tanta energia positiva e un insolito buonumore, tale da rendere il vostro sex-appeal davvero al top. Sarà un venerdì che vi travolgerà senz'altro, rendendo la relazione con il partner quasi perfetta, ricca di stimoli capaci di rinnovare i sentimenti qualora dovesse essere necessario. Single, lasciatevi andare all'amore!

Sappiate che intorno a voi presto potrebbero accadere delle vere e proprie magie: in arrivo fantastiche occasioni da sfruttare sul lato sentimentale. Altresì adoperatevi per attirare anche gli sguardi di chi vi piace seriamente e magari trascorrendo parte del tempo in compagnia di chi è capace di farvi sorridere. Nel lavoro, affronterete a testa alta una situazione complessa. Grazie alla vostra abilità ed alla vostra sicurezza, nel periodo vi saranno garantiti pieno successo e tanta fortuna. Gli spunti per farsi apprezzare non mancheranno. La vostra intelligenza vi consentirà infine di ottenere quei successi tanto attesi. Voto 9.

L'oroscopo del 23 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★.

L'oroscopo sulla giornata di venerdì non porta buone nuove per voi del segno. Diciamo che in prevalenza gran parte del periodo avrà un andamento "sottotono", con possibili momenti dominati da instabilità o malumori generalizzati. Cosa fare quindi? Nulla! Solo stare un po' da parte cercando di non immischiarsi in situazioni potenzialmente a rischio. In ambito sentimentale, date pure spazio alla creatività o all'improvvisazione; anche perché la giornata potrebbe presentarsi in questo momento più monotona e demotivante del solito. Dite sì a un invito a cena o ad un programma serale organizzato all'ultimo minuto dal vostro partner, vedrete che non ve ne pentirete. Single, sarà o no una giornata da vivere alla grande?

Diciamo "ni", nel senso di né si e né no: le richieste di attenzioni o di affetto saranno poche o nulla. Siate costanti e sinceri con chi avete nel cuore (siamo sicuri che ancora non lo sa...), prendendo l'iniziativa nel caso fosse necessario: dice il saggio "Chi la dura, la vince". Nel lavoro invece in questo periodo è sconsigliato cercare di rimandare problemi o incombenze varie. Le energie non vi mancano e nemmeno la lucidità per affrontare in maniera saggia situazioni ed avvenimenti. Avete tutte le carte in regola per realizzare i progetti che vi premono, quindi imboccatevi le maniche e non perdete tempo. Voto 7.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★. L'oroscopo di domani prevede un venerdì di fine settimana sotto la dura oppressione di una Luna speculare negativa al segno.

L'astrologia pertanto vi anticipa già da adesso che potrebbe essere abbastanza impegnativo il periodo. Classificata con le due stelline relative ai frangenti giudicati da "ko", la giornata (a dispetto degli altri comparti) vi assicura una forma fisica alquanto perfetta, con una buona tenuta muscolare: se praticate un’attività sportiva otterrete risultati oggettivamente positivi. In amore invece vi sentirete un po' fiacchi e spossati del solito, con una scarsa capacità di propensione ed un'esigua disponibilità al dialogo con il partner. Chiarite con calma che cosa non va, prima che qualcuno se la dovesse prendere sul serio per il vostro comportamento inspiegabilmente silenzioso. Single, mente e corpo non saranno in sintonia in questo periodo: mentalmente siete distanti da tutto e da tutti.

Diciamo che la routine vi sta venendo un po' a noia e avete voglia di fare qualcosa di diverso. Nel lavoro, quella di venerdì non sarà una giornata vincente, in primis perché la Luna risulta negativa mettendovi di cattivo umore e poi perché tendete a vedere soltanto risvolti negativi in ogni situazione. Meglio non prendere decisioni importanti e rimandare il tutto a giorni migliori. Voto 6.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 23 ottobre, predice che partirà e chiuderà abbastanza positivamente questo quinto giorno dell'attuale settimana. Visto l'attuale carta del cielo, diciamo pure che non sarà un venerdì né troppo negativo né altrettanto troppo positivo.

Insomma una via di mezzo tra negatività e positività con un leggero vantaggio a favore di quest'ultima. In campo sentimentale, le stelle stanno preparando per voi dei progetti per la casa o per la famiglia: potrebbe essere arrivato il momento di concretizzarli tutti! Tirate fuori dai cassetti della memoria desideri, progetti o intenti in attesa da tempo e cominciate a parlare con il partner in modo da poterli finalmente realizzare. Single, la Luna amica (trigono a Venere) vi solleciterà a rinsaldare le vostre amicizie, trascorrendo con questi momenti di confidenza tra risate e innocui pettegolezzi. Le cose gireranno ancor meglio di come speravate: riuscirete a spezzare la routine con slanci creativi. Sfruttate il sesto senso, perché vicino a voi potrebbe esserci chi vi ama in segreto... Nel lavoro, il momento sarà buono per ogni iniziativa. Splendide occasioni di guadagno faranno a gara per presentarsi alla vostra porta. E conoscendovi, non direte certo di no! Molti lavori iniziati da tempo giungeranno finalmente ad una conclusione soddisfacente grazie, al vostro impegno e alla vostra organizzazione. Voto 8.

