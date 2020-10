L'oroscopo della settimana che va dal 12 al 18 ottobre prevede giornate molto interessanti per i nativi sotto il segno dello Scorpione, tra i migliori in questa settimana, grazie a Venere in sestile che aumenta l'intesa di coppia, per poi esplodere nel weekend grazie alla Luna in congiunzione, mentre l'Ariete assumerà un atteggiamento un po’ pragmatico in questo periodo.

Per la Vergine ci saranno varie occasioni per potersi svagare insieme alla propria anima gemella, mentre l'Acquario nonostante qualche lieve incomprensione saprà cogliere l'essenza della propria relazione di coppia.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 12 al 18 ottobre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 12 al 18 ottobre 2020 segno per segno

Ariete: la settimana inizierà bene con la Luna in sinergia dal segno del Leone che aiuterà ad affinare le tecniche di seduzione in quanto a sentimenti. In amore godrete di un discreto affiatamento di coppia grazie a questo cielo discreto, con l'ambizione ad obiettivi realistici e tangibili da raggiungere insieme alla persona che amate. Ciò nonostante nelle giornate successive dovrete cavarvela da soli e cercare di non commettere errori. Se siete single valutate attentamente i pro e i contro di una potenziale relazione. Per quanto riguarda il lavoro non siete di certo una persona che si arrende, e con Marte in congiunzione vi darete da fare per rimanere al passo rispetto ai colleghi, a scapito di un po’ di stanchezza arrivando alla fine della giornata.

Voto - 7,5

Toro: inizierà sottotono la settimana per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, con la Luna in quadratura per la giornata di lunedì. Fortunatamente però, la situazione migliorerà già da martedì, e in amore assumerete un atteggiamento più morbido che farà molto piacere al partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

I cuori solitari si sentiranno teneri e gentili con gli altri, ma non avranno interesse ad innamorarsi per il momento. In ambito lavorativo con il giusto spirito porterete avanti le vostre mansioni con entusiasmo, e con Giove favorevole potreste sperare in pizzico di fortuna. Voto - 8-

Gemelli: periodo nel complesso stabile per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Ciò nonostante potreste essere alla ricerca di nuovi stimoli nelle prossime giornate, in particolare i cuori solitari, che tenderanno a vivere nuove esperienze. Se avete una relazione stabile forse potrebbe esserci un po’ di agitazione in vista di qualche evento in particolare, dunque cercate di mantenere la calma. In ambito lavorativo vi state appassionando al vostro impiego e per le prossime giornate non avrete modo di annoiarvi. Voto - 7,5

Cancro: oroscopo della prossima settimana che nonostante la stanchezza dovuta al pianeta Marte in quadratura rispetto al segno dell'Ariete, vi permetterà di prendervi qualche piccola soddisfazione sul piano lavorativo, con l'occasione di poter lavorare ad un progetto a lungo termine.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale ci saranno Venere in sestile e la Luna favorevole tra mercoledì e giovedì. Provate dunque a vivere più esperienze romantiche insieme al partner. Se siete single un grande amore forse alle porte oppure la possibilità di infiammarsi potrebbero caratterizzare le varie giornate. Voto - 8+

Leone: ambiente lavorativo solamente discreto durante la prossima settimana secondo l'oroscopo, a causa soprattutto di Mercurio in quadratura dal segno dello Scorpione. Se davvero ci tenete a svolgere dei buoni lavori fareste meglio a lavorare in gruppo. Sfera sentimentale ancora soddisfacente. L'influenza positiva di Venere nelle scorse settimane vi è stata molto utile e la vostra relazione di coppia sarà difficile da far sgretolare.

Se siete single potreste vivere emozioni speciali in questo periodo, ma sarà meglio evitare complicazioni. Voto - 7+

Vergine: una settimana davvero ottima per voi nativi del segno, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Preparatevi inoltre a godere della Luna in congiunzione tra mercoledì e giovedì pronta ad amplificare la passione e il romanticismo tra di voi. Se siete single potrebbe essere una buona idea prendersi del tempo, presentarsi a chi vi interessa e piano piano toccare sempre più nuovi argomenti. In ambito professionale se cercate un lavoro non mollate al primo no, e continuate a cercare poiché potreste avere buone possibilità. Se invece siete già impegnati potrebbero arrivare delle belle notizie o delle conferme.

Con Mercurio e Giove favorevoli il successo è assicurato. Voto - 9

Bilancia: settimana discreta se dovete ricucire un rapporto con il partner secondo l'oroscopo. Sfruttate in particolare le giornate di giovedì e venerdì quando la Luna sarà in congiunzione al vostro cielo. Inoltre ricordatevi di rispettare sempre idee e pensieri del partner. Se siete single vi sentirete spesso di buon umore, ma non è detto che potreste trovare qualcuno con cui stare. Per quanto riguarda il settore professionale presto arriveranno anche per voi grandi occasioni. Nel frattempo svolgere bene le vostre mansioni e cogliete le opportunità che vi capiteranno. Voto - 7,5

Scorpione: tra i migliori dello zodiaco secondo l'oroscopo della settimana, con pianeti favorevoli come Venere in sestile dal segno della Vergine, utile in amore, Mercurio in congiunzione, perfetto al lavoro, e nel weekend la Luna in congiunzione.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale dimostrate di essere il compagno di vita ideale al partner e con la vostra determinazione sarà facile far scattare la passione. Se siete single questa potrebbe essere la vostra occasione per farvi avanti. Nel lavoro se vi siete sentiti sottovalutati nelle precedenti giornate, questa settimana dimostrerete tutto il vostro valore, soprattutto se svolgere incarichi di tipo manuale. Voto - 9

Sagittario: settimana ancora non molto convincente dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. In amore la Luna vi aiuterà fino a martedì, ma da mercoledì in poi sarà più semplice cadere in incomprensioni o litigi, dunque meglio non essere nervosi o aggressivi.

Per quanto riguarda i cuori solitari apprezzerete molto il comportamento degli altri, ma non vi potrà sempre dire la stessa cosa nei vostri confronti. Per quanto riguarda il lavoro invece potrete contare su un instancabile vitalità, che vi permetterà di raggiungere discreti risultati, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 6,5

Capricorno: sarete in grado di mettere a tacere questa monotonia nella vostra relazione di coppia in questa settimana secondo l'oroscopo. Venere e la Luna saranno in ottimo aspetto e vi permetteranno di progredire e far divertire il partner. Per quanto riguarda i cuori solitari sarete propensi a dedicare il vostro tempo libero ai vostri passatempi preferiti, ma nessuno vi vieta di svolgerli insieme a qualcun altro.

Per quanto riguarda il settore professionale dovrete mettere in chiaro questioni che riguardano progetti o idee. Se si trattano poi di idee valide, allora provate a metterle in pratica. Voto - 8+

Acquario: periodo non male per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. La Luna si affaccerà positiva dal segno della Bilancia tra giovedì e venerdì, e potrebbe essere il momento perfetto per sistemare una vicenda con il partner, chiarirvi e tornare a godere di quell'amore che ha caratterizzato finora la vostra relazione di coppia. D'altronde siete un segno zodiacale eccentrico, ma quando volete sapete essere dei gran teneroni. Se siete single saranno giornate un po’ più tranquille, perfette per svuotare la mente e prepararsi per un nuovo periodo.

In ambito lavorativo saranno giornate intense, ragion per cui servirà tutto il vostro impegno. Voto - 7+

Pesci: oroscopo della settimana sufficiente per voi nativi del segno. Venere in opposizione completa un quadro astrale poco favorevole, e la Luna al momento non vi dà una mano. In ambito sentimentale potreste essere un po’ troppo lunatici o freddi nei confronti del partner, rischiando però di causare dei litigi. Se siete single preferirete dedicare più tempo per voi stessi. In ambito lavorativo fortunatamente Mercurio vi sostiene e vi aiuta a trovare nuovi contatti. Voto - 6+