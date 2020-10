L'oroscopo di domenica 18 ottobre prevede un fine settimana con la Luna in opposizione per i nativi sotto il segno del Toro, che potrebbe ritrovarsi ad affrontare situazioni spinose in famiglia, mentre Venere in posizione favorevole per il Cancro renderà dei veri e propri romanticoni i nativi del segno. Per l'Acquario sentimenti ed emozioni saranno più semplici da gestire, mentre Leone non sarà a proprio agio al lavoro, causa di pensieri sconnessi tra loro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 18 ottobre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 18 ottobre 2020 segno per segno

Ariete: recupererete serenità in ambito sentimentale secondo l'oroscopo di domenica.

Sarà una giornata molto più tranquilla, dettata da un po’ di relax in famiglia e soprattutto con il partner, ma soprattutto dalla voglia di cercare un punto di incontro per che possa mettere tutti d'accordo. Se siete single lasciandovi il passato alle spalle avrete modo di venire a capo da una situazione. In ambito lavorativo sarà più facile per voi gestire le vostre mansioni, anche se un po’ d'ansia ci sarà comunque. Attenzione solamente a non generare competizione tra colleghi. Con Marte favorevole avrete buone possibilità di riuscita con le vostre mansioni. Voto - 8-

Toro: Luna opposta in questo fine settimana per voi nativi del segno. In questa giornata potreste essere un po’ spazientiti in famiglia, probabilmente a causa di alcune questioni un po’ spinose da affrontare.

Cercate di aspettare ancora un po’ e tutto si sistemerà. Se siete single potreste non comprendere appieno alcuni comportamenti. Nulla da dire sulla salute, in quanto sarete piuttosto attivi per tutto il tempo necessario. Nel lavoro Venere è assolutamente positiva e vi fa dimenticare le problematiche lavorative che indubbiamente Mercurio crea con la sua opposizione come spese impreviste.

In ogni caso meglio non essere troppo esigenti. Voto - 6,5

Gemelli: irrequietezza e impazienza potrebbero sopraffarvi in questa giornata, soprattutto dal punto di vista amoroso. Alcuni astri come il Sole e Venere non sono favorevoli in questo momento, e l'assenza della Luna in buona posizione si farà sentire.

Meglio dunque non essere permalosi o pretenziosi nei confronti del partner. Se siete single questo non è il momento giusto per farsi avanti. Sul fronte lavorativo è importante prestare attenzione ai numeri in ogni dettaglio, perché al momento determinano la vostra prestazione lavorativa. Voto - 6,5

Cancro: settimana che si conclude abbastanza bene secondo l'oroscopo, con la Luna in sinergia dal segno dello Scorpione che vi rende più morbidi, teneri ed affettuosi nei confronti del partner. In pratica dei veri e propri romanticoni. Certo, un po’ d'amore in più da parte della vostra anima gemella sarà gradito, ma anche voi dovrete fare qualcosa per avvicinarvi. Se siete single e siete alla ricerca di emozioni, forse potreste trovare qualcosa che vi soddisfi.

Sul fronte lavorativo qualche dissidio con i colleghi potrebbe farvi innervosire. Fortunatamente non sarete costretti a collaborarci, dunque continuate per la vostra strada. Voto - 7+

Leone: oroscopo di domenica 18 ottobre non così esaltante per voi nativi del segno. La Luna e Mercurio influenzano negativamente la vostra prestazione lavorativa. Potreste infatti essere un po’ distratti dalle vostre mansioni, con pensieri spesso sconnessi tra loro. In amore Venere vi manda segnali positivi e aumenterà l'intesa di coppia tra voi e il partner, soprattutto per voi nati alla fine del segno. Se siete single potrebbero emergere differenze di stile tra voi e la persona che vi piace, ma non per questo significa che non potreste più andare d'accordo.

Voto - 7-

Vergine: ottimo momento in amore con Venere sempre nel vostro cielo ma un ulteriore sostegno giunge anche da Mercurio in Scorpione, soprattutto per quanto riguarda i rapporti personali. Sarà un buon momento per lasciarsi coccolare e ricevere qualche carezza in più. In fin dei conti, quanto le cose vanno bene, questi piccoli gesti esaltano quanto di buono avete fatto. Per i single tutto inizierà ad apparire più chiaro. In ambito lavorativo ci sarà tanto da fare, e voi non vedrete l'ora di farlo, considerata inoltre la vostra salute davvero ottimale. Voto - 9

Bilancia: domenica molto tranquilla per voi nativi del segno, che vi permetterà di recuperare le forze dopo una lunga settimana di lavoro intenso, ma favorita dagli astri, con risultati piuttosto soddisfacenti.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale potrete godervi tutti i piaceri della vostra famiglia, in particolare del partner, con il Sole in posizione favorevole che riserverà il meglio solamente per voi. I cuori solitari saranno abbastanza felici di trascorrere il loro tempo in compagnia dei loro più cari amici. Voto - 8+

Scorpione: il vostro cielo vede una luminosa Luna nuova nel vostro segno, che chiuderà la settimana in maniera ottimale. Sul fronte sentimentale l'aspetto estetico sarà importante per i cuori solitari che vogliono davvero impegnarsi sentimentalmente. Se invece avete una relazione stabile il pensiero di rendere ancora più speciale la vostra relazione non vi lascia in pace. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio cerca di darvi una mano, ma per rimanere tra i migliori dovrete metterci del vostro.

Voto - 8-

Sagittario: avere l'intuizione di comprendere quali siano le cose che non vanno nella vostra relazione di coppia sarà il primo passo verso la riappacificazione con il partner. Certo, Venere al momento non garantisce i migliori risultati, ma sarà comunque un buon inizio. Considerate inoltre che la Luna si affaccerà presto nel vostro cielo. Se siete single meglio non scendere a compromessi in questo periodo. Per quanto riguarda il settore professionale Marte favorevole vi dona le energie necessarie per svolgere le vostre mansioni, mentre Mercurio in sestile vi darà la possibilità di collaborare con i colleghi. Voto - 7+

Capricorno: sarete abbastanza ostinati in questa giornata di domenica per quanto riguarda il settore professionale.

Quando qualcosa non funziona, voi sarete i primi a muovervi e a trovare la soluzione ad ogni costo. Con Giove favorevole però potreste avere un po’ di fortuna. In amore ricevere e dare attenzione al partner sarà fondamentale per voi per mantenere forte e sana la vostra relazione di coppia. Se siete single il vostro umore allegro, potreste attirare nuove conoscenze. Voto - 7,5

Acquario: il vostro rapporto con il partner sta migliorando, ma sta anche attraversando dei cambiamenti, e secondo l'oroscopo di domenica, cercare di venire incontro alle esigenze l'uno dell'altro potrebbe essere una buona soluzione. Presto avrete la Luna in sinergia dal segno del Sagittario, e potreste pure approfittare del momento.

I cuori solitari potrebbero ancora non sentirsi pronti per iniziare una nuova storia. Abbiate pazienza, presto proverete anche voi profonde sensazioni. Nel lavoro Mercurio si mette in mezzo a voi e i vostri colleghi. Meglio dunque preoccuparsi delle proprie faccende al momento. Voto - 7+

Pesci: fine settimana positivo per voi nativi del segno, grazie alla Luna in trigono dal segno dello Scorpione. Il partner sarà più disponibile nei confronti, dunque potrebbe essere un buon momento per sciogliere il ghiaccio e cercare di vivere una relazione più rilassante. Per quanto riguarda i single potrebbe essere una buona idea prendersi nuovi impegni o hobby. Nel lavoro non abbiate timore nel proporre nuovi ed innovativi progetti di lavoro, soprattutto se siete nella posizione giusta per poterlo fare.

Voto - 7,5