La stagione autunnale si apre con un Sole gentile e positivo che spinge i Pesci verso nuove opportunità. È il momento di esplorare, di andare a cercare la propria fortuna e per farlo bisognerà andare all'estero, confrontarsi con nuovi luoghi, nuove culture e nuovi modi di pensare. L'amore viene messo un po' in secondo piano, Venere preferisce concentrarsi sulla sfera pratica, lasciando un po' in disparte il romanticismo. È un ottimo momento per il fisico, ma bisogna continuare a prendersi cura di sé, attraverso lo sport e la giusta alimentazione. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del mese di ottobre 2020 per il segno dei Pesci, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del mese di ottobre 2020 per i Pesci

Amore: durante il mese di ottobre 2020 le stelle non sono negative per quanto riguarda l'amore e i nuovi incontri, tuttavia Venere in Vergine, concentra l'attenzione dei Pesci su altri aspetti della propria vita, più pratici e meno romantici. Non è dunque da escludere la possibilità che all'interno dei rapporti di coppia nascano delle incomprensioni, il partner potrebbe sentirsi messo da parte, escluso, poco desiderato o addirittura potrebbe iniziare a temere un tradimento. Meglio dare all'amore le attenzioni che merita, ritagliandosi dei momenti da trascorrere solo ed esclusivamente con il coniuge e la famiglia.

Lavoro: il Sole autunnale, nostalgico, ma soprattutto gentile e temerario, spinge i Pesci verso nuove strade.

La via da percorrere potrebbe condurre all'estero, verso nuove culture, lingue e storia. Questo è un segno che ama confrontarsi con il mondo, scoprire, mettersi alla prova e durante il mese di ottobre 2020 viene accontentato da un Nettuno sognatore e un Mercurio caparbio e veloce. Ad essere favoriti da questa particolare condizione astrale sono soprattutto i giovani, gli studenti e gli universitari.

Sembra essere il momento di prendere la propria valigia carica di sogni e paure e andare a cercare l'opportunità giusta, quella che potrebbe cambiare il prossimo futuro. Cautela per quanto riguarda la sfera economica, meglio evitare le spese superflue.

Salute: quello di ottobre 2020 è un mese ricco di energie, spensieratezza, leggerezza e voglia di fare.

C'è un buon recupero per quanto riguarda il fisico, e le stelle consigliano di salvaguardare il più possibile questo vantaggio ritrovato, magari praticando dello sport, anche attività leggere, e soprattutto curando l'alimentazione e magari integrandola con vitamine e sali minerali appropriati. Tuttavia potrebbero presentarsi dei momenti di lieve stanchezza e spossatezza, in particolar modo alla fine del mese.