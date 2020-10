L'oroscopo di venerdì 30 ottobre prevede curiosità e impazienza per i nativi Ariete per quanto riguarda l'ambito lavorativo, mentre per l'Acquario l'amore inizierà ad avere un ruolo fondamentale, ora che Venere si trova in posizione favorevole. I nativi Toro avranno un po' di fortuna in più per ciò che concerne i sentimenti, mentre per il Capricorno inizierà un nuovo ciclo in cui la pazienza sarà molto importante. Di seguito le previsioni e l'Oroscopo per la giornata di venerdì 30 ottobre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni, oroscopo venerdì 30 ottobre 2020 segno per segno

Ariete: avete bisogno di controllarvi e di non apparire nervosi sul fronte lavorativo in questa giornata.

Marte continua a darvi sostegno e vi tiene in buona salute, portando anche un po’ di curiosità sui vostri incarichi, ma la posizione negativa di mercurio porta impazienza. In amore potreste avere alcuni scontri con il partner, che non faranno bene alla vostra relazione sentimentale. L'oroscopo vi suggerisce di dedicare maggiore attenzione nei confronti del partner ed essere più morbidi. Se siete single le comunicazioni potrebbero non essere quelle di una volta. Voto - 6,5

Toro: periodo discreto secondo l'oroscopo di venerdì 30 ottobre. In ambito lavorativo Mercurio non più favorevole vi permette di mettere a fuoco le vostre priorità, riuscendo a dare una direzione esatta alle vostre mansioni.

Meglio però non essere coinvolti in discussioni inutili con i colleghi. Per quanto riguarda i sentimenti Venere non è più favorevole, ma la vostra relazione di coppia continua a vivere momenti felici. Magari non così ricchi di passione, ma comunque piacevoli. Se siete single le fantasie vi divorano al momento, tuttavia cercate di gestire meglio queste situazioni.

Voto - 7,5

Gemelli: oroscopo di venerdì eccellente in ogni campo per voi nativi del segno. Venere e Mercurio vi sorridono e per quanto riguarda la sfera sentimentale riconquistate vigore e l'amore abbinato ad un pizzico di avventura torneranno ad assumere un ruolo di rilievo per voi nativi del segno, sia per chi è già impegnato, che nei confronti di chi sta ancora cercando.

Nel lavoro qualche lampo di genio potrebbe anche venirvi e avrete la possibilità di dire la vostra in diverse situazioni. Salute ottimale grazie a Marte favorevole. Voto - 9

Cancro: situazione piuttosto grigia per voi nativi del segno in questo periodo. Trovare un punto d'accordo con il partner comincia ad essere difficile, con questa Venere negativa che vi soffoca. Controllate bene emozioni e sentimenti e soprattutto non siate impulsivi. Se siete single gli incontri inaspettati ci saranno ancora, ma potrebbero non avere lo stesso fascino. Stanchezza che si farà sentire per via di Marte in quadratura e in ambito lavorativo, con Giove e Saturno ancora opposti, tornerete a casa con poche energie ancora a disposizione.

Voto - 6-

Leone: ancora non riuscite a separarvi dalle difficoltà per quanto riguarda il lavoro e secondo l'oroscopo ci vorrà ancora molto tempo. Avete le idee chiare su come agire, ora che Mercurio non è più sfavorevole, tuttavia l'impazienza, ma soprattutto la voglia di tornare in gioco, è molto forte. Per quanto riguarda la sfera sentimentale Venere in sestile tiene in forma il vostro rapporto di coppia e il partner dedicherà tanta attenzione su di voi. Per i single sappiate che la seduzione passa anche attraverso i piccoli dettagli. Voto - 7,5

Vergine: ottima giornata per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, con una configurazione astrale abbastanza discreta. Riuscirete ad esprimere ancora con estrema naturalezza il vostro amore nei confronti del partner, non dimenticando quanto vi amate e rispettate.

I single saranno felici di rivedere vecchie conoscenze. In ambito lavorativo Giove è ancora favorevole e vi permetterà di avere un po’ di fortuna con i vostri incarichi. Voto - 8

Bilancia: previsioni astrali di venerdì notevoli per voi nativi del segno e in generale per i segni d'aria, con Venere e Mercurio in posizione favorevole. In amore le azioni che svolgerete per il partner saranno mosse da buoni sentimenti, che aumenteranno l'affiatamento di coppia. Se siete single non è mai troppo tardi per innamorarsi. Per quanto riguarda il settore professionale è giunto il momento di guardare a progetti più ambiziosi ma rapidi da portare a termine. Salute ancora sottotono a causa di Marte. Voto - 9-

Scorpione: la fiducia sul posto di lavoro sarà necessaria per voi nativi del segno, soprattutto nelle mansioni di gruppo.

Mercurio vi ha abbandonati per qualche giorno, dunque dovrete agire da soli e mettere in pratica le vostre abilità. In amore secondo l'oroscopo di venerdì 30 ottobre il gioco della seduzione per voi single potrebbe essere una mossa un po’ azzardata, ma se usata bene, vincente. Se avete una relazione fissa ci sarà molta armonia in famiglia e i rapporti personali non sono mai stati così forti. Voto - 8

Sagittario: oroscopo di venerdì positivo per voi nativi del segno, con Venere e Mercurio in posizione favorevole. In amore state ottenendo piano piano il sostegno da parte della vostra anima gemella. Potrebbe essere una buona idea iniziare a parlare di nuovi progetti insieme alla persona che amate.

Se siete single state prendendo la vita più seriamente e adorerete pianificare il vostro futuro. Nel lavoro Marte sostiene le vostre iniziative dal punto di vista salutare, mentre dal punto di vista economico dovrete lavorare ancora un po’. In ogni caso, siete sulla buona strada. Voto - 8-

Capricorno: soprattutto voi single fareste meglio in questa giornata a limitare i rapporti con persone che non vi stanno tanto simpatiche, ora che Venere è in quadratura. Se avete una relazione fissa meglio non stuzzicare troppo il partner in questo periodo. Per quanto riguarda il settore professionale la vostra carriera si trova ad un punto importante, la pazienza sarà molto importante. Non abbiate fretta: Giove è sempre dalla vostra parte pronto a darvi una mano.

Voto - 7-

Acquario: l'amore torna ad avere un ruolo di rilievo ora che Venere si trova in ottima posizione. Soprattutto voi single ritroverete il piacere di stare con la gente a scambiare lunghe chiacchierate, e perché no, a conoscere nuove persone. Se avete una relazione fissa avrete modo di crescere emotivamente insieme al partner in questo periodo. Nel lavoro a poco a poco riuscirete a riguadagnare sicurezza in voi stessi. Voto - 8+

Pesci: il Sole è in trigono dal segno dello Scorpione, Venere non vi darà più fastidio. Questo significa che in amore è il momento di riprendere la situazione in mano e riconquistare la vostra anima gemella, mentre se siete single dovete assolutamente provare qualcosa di unico che possa far invaghire la persona che vi piace.

In ambito lavorativo al momento non avete problemi a risolvere incarichi molto semplici, ma presto dovrete fare qualcosa di più. Voto - 8-