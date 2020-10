Inizia una nuova settimana per tutti i segni zodiacali. Scopriamo come andrà in particolare la giornata di lunedì 26 ottobre 2020. Di seguito l'Oroscopo e le stelle con amore, salute e lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in questo inizio di settimana la luna sarà favorevole per il segno. A livello sentimentale cercate di non essere ostili, dovrete avere maggiore pazienza. Nel lavoro è probabile che dobbiate impegnarvi per emergere.

Toro: per i nati sotto questo segno questa giornata sarà da affrontare con cautela. A livello sentimentale non mancherà agitazione. Per quel che riguarda il settore lavorativo in arrivo opportunità promettenti.

Gemelli: in amore cercate di evitare polemiche.

Per quel che riguarda il campo professionale, se siete in attesa di una risposta, queste potrebbero giungere nei prossimi mesi.

Cancro: luna in ottimo aspetto per il segno, in campo amoroso se ci sono delle questioni da chiarire questo è il momento giusto per farlo. Nel lavoro cercate di non agitarvi troppo, le cose andranno meglio rispetto al passato.

Leone: in amore, i nati sotto il quinto segno, dovranno affrontare qualche problematica. Una storia potrebbe non funzionare, sarà il caso di prendere delle decisioni. Nel lavoro potreste perdere la pazienza.

Vergine: qualche contasto ci sarà in campo sentimentale, non mancheranno agitazioni. Nel lavoro è il momento di fare delle scelte importanti, ma con la luna in opposizione, dovrete riflettere molto e avere maggiore pazienza.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: una buona energia vi avvolge, in campo salutare sono favorite le cure. Nel lavoro sarà possibile valutare delle proposte interessanti. Per quel che riguarda i sentimenti, sarà una buona giornata, da vivere in serenità.

Scorpione: con la luna favorevole torna la stabilità in campo amoroso, potrete vivere delle belle emozioni con le persone che amate.

Nel lavoro, fate attenzione a non prendere impegni che non potreste portare avanti.

Sagittario: le storie nate nelle ultime settimane non riescono a superare alcuni ostacoli. In questa giornata dovrete essere più pazienti nei confronti delle persone che vi circondano. A livello lavorativo situazione particolarmente delicata da gestire con calma.

Capricorno: nel lavoro è il periodo migliore per fare delle scelte importanti. Per quel che riguarda il settore sentimentale cercate di farvi coraggio esprimere i vostri sentimenti.

Acquario: nel lavoro in questa giornata sentirete l'esigenza di saldare alcuni conti in sospeso. Per quel che riguarda l'amore, è un periodo di svolta per voi.

Pesci: per i nati sotto l'ultimo segno zodiacale questa giornata, con la luna nel segno, vi vedrà favoriti in campo amoroso. Giove e Saturno favorevole garantiscono passi avanti in campo professionale.