L'ultimo giorno della settimana per tutti e dodici i segni zodiacali è ormai arrivato. Approfondiamo quindi le previsioni e l'Oroscopo di domenica 4 ottobre 2020, con le novità e i cambiamenti che porteranno stelle e pianeti in amore e nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

L'oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete: in amore in questa giornata gli incontri saranno positivi, soprattutto per i single del segno. Nel lavoro potete iniziare a guardarvi attorno se cercate qualcosa di nuovo, non mancano delle proposte interessanti.

Toro: per i sentimenti, con la Luna nel segno, potrete affrontare discussioni importanti con la persona che sta al vostro fianco.

Nel lavoro c'è bisogno di recuperare un po' di energia. I nuovi progetti sono interessanti.

Gemelli: a livello sentimentale non è un momento facile per le coppie che stanno insieme da tempo. Sono invece favoriti i single del segno e le nuove relazioni. Nel lavoro ci saranno delle scelte importanti da affrontare.

Cancro: in amore non manca un po' di agitazione, ma questa domenica permette un buon recupero. A livello lavorativo buone opportunità. Saturno in opposizione però potrebbe ostacolare alcuni progetti.

Leone: a livello amoroso in questa giornata meglio lasciarsi scivolare le cose addosso. Nel lavoro meglio fare solo le cose che vi interessano, non mancherà qualche buona intuizione.

Vergine: a livello sentimentale sono diversi i pianeti nel vostro segno che sono favorevoli e aiutano.

Potrete superare molte dopo alcune difficoltà grazie a delle buone intuizioni. Nel lavoro con Saturno favorevole da qualche mese non mancano nuove soluzioni.

Previsioni e oroscopo del 4 ottobre: la giornata dei segni zodiacali da Bilancia a Pesci

Bilancia: la giornata invita a essere cauti nei sentimenti.

Vi ricordiamo che entro la fine dell'anno Saturno porterà ad una revisione generale. A livello lavorativo momento più semplice da gestire, qualcuno potrà essere mettermi in gioco.

Scorpione: in amore potrete andare incontro a qualche momento di difficoltà. Nel lavoro non manca la buona volontà, ma si può risolvere tutto quello che non funziona.

Sagittario: per i sentimenti, se ci sono conflitti, bisogna stare attenti, siete piuttosto agitati in questo periodo. Nel lavoro non è il momento migliore per fare scelte non ponderate, nonostante questo però ci saranno delle novità.

Capricorno: per i sentimenti è un momento positivo specie per le nuove relazioni. Nel lavoro qualcuno potrebbe essere contro di voi, ma non esagerate con le polemiche.

Acquario: la Luna dissonante porterà a delle difficoltà in amore. A livello lavorativo - con Saturno che pian piano arriverà nel segno - non mancheranno delle interessanti novità, ma anche maggiori spese.

Pesci: in amore è una giornata positiva, nonostante questo però non siete tranquilli. Nel lavoro evitate di spendere troppo, è già da qualche tempo che le finanze sono sotto pressione.