L'oroscopo di lunedì 5 ottobre prevede una nuova luce per i nativi Ariete, che avranno le idee molto più chiare su come agire nel corso della giornata, mentre per l'Acquario sarà un periodo di transizione caratterizzato da scelte da prendere soprattutto con il partner. Per lo Scorpione si aprirà un nuovo capitolo in ambito lavorativo, considerata anche l'influenza di Mercurio, mentre Leone dovrà cercare di risollevarsi da questa situazione lavorativa. Scopriamo nel dettaglio le previsioni e l'Oroscopo per la giornata di lunedì 5 ottobre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni lunedì 5 ottobre 2020 segno per segno

Ariete: una nuova luce pervade il vostro animo in questo inizio di settimana secondo l'oroscopo.

Godrete di una buona salute al momento, e per quanto riguarda la sfera sentimentale riuscirete ad essere flessibili e goderete al meglio della vostra relazione di coppia. Se siete single avrete una concezione particolarmente idilliaca dell'amore. Sul fronte lavorativo essere competitivi va bene, cercate solo di non mettere in cattiva luce i vostri colleghi. Voto - 7,5

Toro: non mettete in discussione i momenti d'ispirazione per quanto riguarda il lavoro secondo l'oroscopo, perché con Giove in posizione favorevole potreste ricavare discreti guadagni. Bene, se non ottima, la sfera sentimentale, con Venere e la Luna in ottimo aspetto che vi donano fascino, magnetismo e voglia di vivere, con effetti positivi anche sulla salute.

Se siete single i piccoli gesti o segnali potrebbero essere molto utili per avvicinarvi alla persona desiderata. Voto - 8,5

Gemelli: oroscopo della giornata di lunedì 5 ottobre che prevede un cambio di programma per quanto riguarda il settore professionale. Sarà importante per voi arrivare fino in fondo ad alcune questioni, anche a costo di incidere negativamente sulla salute, facendo qualche ora di lavoro in più per non rimanere indietro.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale un colpo di fulmine potrebbe improvvisamente cambiarvi la vita e trascinarvi in un vortice di emozioni, come non le avevate provate da tempo. Se già avete una relazione fissa, meglio non trascurare il partner, ora che Venere si trova in quadratura. Voto - 7+

Cancro: ottima giornata per quanto riguarda il settore professionale secondo l'oroscopo.

Si aprirà un nuovo capitolo della vostra carriera e voi non vedrete l'ora di darvi da fare per dimostrare quanto valete. Un consiglio: andate a letto presto, riposatevi e siate di buon umore per massimizzare i risultati. In amore non vi mancherà lo spunto per travolgere di passione il partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single l'impulsività non è consentita se volete fare breccia nel cuore della persona desiderata. Voto - 8-

Leone: settimana che inizierà bene dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo, meno sul fronte lavorativo. In amore sorriderete spesso alla vista del partner, ciò nonostante mettere in luce alcuni problemi personali potrebbe essere un modo per crescere.

Se siete single potrebbe esserci qualche rallentamento, ma in ogni caso non abbattetevi. Salute molto buona al mattino, ma arrivati a sera potreste aver bisogno di caricare le pile. Nel lavoro sarà una giornata confusa, con evidenti difficoltà a prendere delle decisioni. Cercate di risollevarvi da questo periodo. Voto - 7

Vergine: si prefigura un periodo interessante per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, con Venere in congiunzione e la Luna in trigono ancora per questa giornata. Dal punto di vista sentimentale avrete grandi energie e non vi farete mancare novità da raccontare immediatamente alla vostra anima gemella. Se siete single state costruendo mattone dopo mattone una potenziale relazione di coppia, che fareste meglio a non lasciarvi scappare.

Nel lavoro non mancheranno novità positive, soprattutto dal punto di vista economico, grazie a Giove portafortuna. Voto - 9

Bilancia: piccoli progetti potrebbero prendere il volo sul posto di lavoro secondo l'oroscopo di lunedì. Tuttavia dovrete essere in grado di saperli gestire per evitare di rovinare tutto. Sul fronte sentimentale il periodo sarà tutto sommato buono, e sarà un buon momento per esprimere i vostri sentimenti e le vostre speranze. Se siete single testa e cuore sono sulla stella frequenza e questo potrebbe essere un vantaggio. Salute altalenante a causa di Marte in opposizione. Voto - 7

Scorpione: oroscopo di lunedì che apre le porte a nuove frontiere per quanto riguarda il settore professionale, considerato inoltre l'importanza di Mercurio in congiunzione al vostro cielo.

Non fatevi sfuggire dunque occasioni ghiotte di poter guadagnare. Per quanto riguarda la sfera sentimentale il dialogo e la condivisione saranno in netto miglioramento, con conseguente miglioramento dell'umore. Salute però altalenante, meglio controllarsi. Se siete single lasciate perdere i dettagli e concentratevi sull'obiettivo. Voto - 8

Sagittario: Marte favorevole non vi farà mancare le energie e la voglia di vivere secondo l'oroscopo. Provate dunque ad usare le vostre energie per prendervi cura del partner senza sfociare in inutili discussioni. Se siete single sarete propensi di risolvere il problema alla radice. Nel lavoro non ci saranno particolari problemi a svolgere le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Attenzione solo a non affaticarvi troppo. Voto - 7-

Capricorno: la determinazione fa parte del vostro segno zodiacale, e secondo l'oroscopo sul fronte lavorativo non vi darete per vinti, cercando di portare a termine le vostre mansioni nel migliore dei modi. Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarà un periodo di decisioni da prendere non solo per portare qualche novità tra voi e il partner, ma anche per solidificare il vostro rapporto. Se siete single potrete passare alla fase successiva del corteggiamento. Salute su buoni livelli, ma attenzione comunque a Marte in quadratura. Voto - 7,5

Acquario: per i single sarà un periodo di forte enfasi per cercare di affermare il vostro carattere, soprattutto quando siete con la persona che vi piace molto.

Se avete una relazione fissa invece, state cercando di riportare in auge la vostra relazione di coppia, ma sappiate che questo è solo un periodo di transizione, con delle scelte da prendere insieme alla persona che amate. Attenzione invece alla salute che non sarà delle migliori. Per quanto riguarda il lavoro basta discutere con toni pacati per risolvere una disputa. Voto - 7

Pesci: settimana che inizia benino per voi nativi del segno, grazie alla Luna in sestile e a Mercurio in trigono dal segno dello Scorpione. In ogni caso non aspettatevi troppo dal punto di vista sentimentale. Non è questo il momento di prendere iniziative importanti. Se siete single occhio al tipo di approccio che deciderete di utilizzare.

Riguardo alla salute un po’ di nervosismo potrebbe avere ripercussioni sul vostro umore. Nel lavoro avrete a disposizione i mezzi e i colleghi più adatti per svolgere al meglio le vostre mansioni. Sappiate dunque cogliere l'occasione. Voto - 6,5