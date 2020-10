Il mese appena iniziato si presagisce molto interessante per il segno, che può affidarsi agli influssi splendenti di Venere, che protegge tanto l'amore, quanto le trattative e gli scambi professionali. Al contrario non è un ottimo mese per quanto riguarda la sfera salutare, il Sole rende il Capricorno stanco, nervoso e fuori forma, invitandolo a ritagliarsi dei momenti di riposo e soprattutto a curare con tempestività i possibili malesseri. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del mese di ottobre per il segno del Capricorno, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del mese di ottobre per il Capricorno

Amore: durante il mese di ottobre 2020 il Capricorno può trarre beneficio dagli influssi benevoli di Venere in vergine. La stella dell'amore rende le relazioni più aperte, spensierate, spingendo le coppie a socializzare con altre coppie e ad uscire dalla propria zona di comfort per ampliare i propri orizzonti. Grazie alla scintilla sprigionata da Urano potrebbe scoppiare un nuovo amore, improvviso, un colpo di fulmine inaspettato con chi non avreste mai pensato, ma che potrebbe rivelarsi davvero importante per il futuro. Particolarmente vantaggiose in tal senso si rivelano le giornate del 3, 4, 13, 14 e il 31 con la Luna Piena, misteriosa ed intrigante.

Previsioni astrologiche di ottobre per il Capricorno: lavoro e salute

Lavoro: questo è il mese della Bilancia, segno amico e nemico del Capricorno. Da una parte siete in contrasto per indole ed obiettivi, dall'altra condividete la sintonia di Saturno. Per fortuna ci pensa Marte a dare un po' di equilibrio al tutto, è un periodo ricco di scambi, conoscenze, idee e nuovi contatti.

All'interno della sfera lavorativa vi sembrerà che tutto sia accelerato, è il momento ideale per avanzare delle proposte, presentare un progetto o avviare delle collaborazioni, i risultati non tarderanno ad arrivare. Gli influssi di Venere interessano anche la sfera pratica, soprattutto per quanto riguarda le entrate e la sfera patrimoniale.

Il Primo Quarto di Luna del 23 potrebbe essere interessante per acquisti e compravendite di natura immobiliare.

Salute: per quanto riguarda il fisico, quello di ottobre 2020 si rivela un mese delicato per il Capricorno. Gli influssi del Sole vi appesantiscono, procurando stanchezza e nervosismo. Potreste essere alquanto sensibili ai primi freddi, risentendo di fastidi e malesseri stagionali, come mal di gola e raffreddore, ma anche dolori alle ossa o alle articolazioni. Meglio cercare di dosare gli sforzi e se necessario iniziare delle cure o dei trattamenti specifici.