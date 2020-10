Questo primo mese d'autunno si rivela positivo per il Sagittario, che può fare affidamento sugli influssi vivaci di Marte e quelli passionali di Venere. L'amore ha bisogno di cure e attenzioni, meglio evitare un atteggiamento polemico e pignolo e cercare di mantenere aperto il dialogo con il partner e la famiglia. Anche gli incontri sono favoriti. In ambito lavorativo ci sono tutti i presupposti per ottenere molto, ma bisogna non lasciarsi trascinare dalle distrazioni e mantenere ben saldi i propri obiettivi. Calo fisico durante le ultime giornate del mese. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del mese di ottobre 2020 per il segno del Sagittario, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del mese di ottobre 2020 per il Sagittario

Amore: ad ottobre 2020, quella sensazione di dubbio ed incertezza avuta nei mesi precedenti, si attenua grazie agli influssi positivi di Venere in Vergine. La stella dell'amore, bella, ambiziosa ed esigente vi spinge a dare il meglio di voi per quanto riguarda l'amore e i rapporti con gli altri. Le relazioni vanno curate, rese forti davanti alle continue sfide della vita quotidiana, anche quelle che sembrano più facili da superare. Venere aiuta ad eliminare le illusioni affettive, per concentrarsi su ciò che può concretizzarsi e diventare felicità. Gli incontri sono favoriti per i single.

Lavoro: gli influssi di Marte continuano a spingere il Sagittario verso il mondo, verso nuove conquiste e risultati.

Al contrario però Mercurio in Scorpione, cerca di trascinare il segno nel verso opposto, sta a voi trovare il giusto equilibrio. In ambito professionale, nonostante la determinazione e la grande voglia di fare che vi contraddistingue, potrebbero nascere delle distrazioni, che impediscono di vedere gli obiettivi prefissati, spostando l'attenzione su altro.

Cercate di non farvi dirottare dalle stelle, mantenendo lucidità e controllo. Glia astri vi richiamano all'autodisciplina. Attenzione ai contrasti con i colleghi o i superiori, qualcuno cerca di affossarvi, ma voi siete bravi a restare a galla anche nel mare più tempestoso.

Salute: durante il mese di ottobre 2020 gli influssi di Marte rendono il segno energico, dunque non è un cielo negativo per il fisico e la sfera salutare, tuttavia occorre prudenza.

E' necessario agire un passo per volta, evitando di sovraccaricarsi e salvaguardando il proprio sistema nervoso. Secondo l'oroscopo le ultime giornate del mese potrebbero essere quelle faticose in tal senso, quando potrebbero ripresentarsi vecchi malesseri, come emicrania, dolori alla schiena e mal di stomaco.