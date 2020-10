Questo primo mese d'autunno si rivela vantaggioso per lo Scorpione, che può fare affidamento su Mercurio, nel suo cielo e Venere in ottimo aspetto, stelle che proteggono tanto l'amore quanto le questioni di tipo pratico e professionale. Anche per quanto riguarda la sfera salutare non sono giornate negative, qualcuno potrebbe trascinarsi dietro vecchi dolori che ora è arrivato il momento di curare, Marte è positivo, è assicura la buona riuscita di trattamenti e piccole operazioni. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del mese di ottobre 2020 per il segno dello Scorpione, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del mese di ottobre 2020 per lo Scorpione

Amore: durante il mese di ottobre 2020 Mercurio entra nel cielo dello Scorpione. Gli influssi del pianeta rendono il segno vivace, giovanile, spensierato e curioso, spingendolo verso nuove strade e opportunità. A trascinare il segno fuori dalla sua zona di comfort ci pensa anche venere, che nella giornata di venerdì 2, lascia il Leone per trasferirsi in Vergine, punto del cielo favorevole per gli incontri e le relazioni sentimentali. C'è desiderio di ampliare le proprie conoscenze, dialogare, mettersi alla prova e questo favorisce la nascita di nuove conoscenze, che secondo il presagio dell'oroscopo potrebbero rivelarsi importanti per il futuro.

Anche per le coppie è un ottimo momento, ideale per parlare di matrimonio o di figli.

Previsioni astrologiche Scorpione, ottobre: lavoro e salute

Lavoro: gli influssi benevoli di Mercurio si rivelano vantaggiosi anche per quanto riguarda la sfera lavorativa e gli affari. L'importante è ricordarsi di partire con cautela, evitando le decisioni drastiche o i cambiamenti improvvisi.

Prima di cimentarsi con qualcosa di nuovo, accettare un incarico, o cambiare impiego, è bene sistemare adeguatamente tutte le questioni legali e burocratiche, evitare di lasciare questioni in sospeso e soprattutto ricordarsi di chiudere tutti i conti ancora aperti. Anche i giovani e gli studenti sono favoriti da questo cielo luminoso.

Salute: il mese di ottobre 2020 non è negativo per il fisico, tuttavia l'oroscopo consiglia di sottoporsi a dei controlli specifici, qualcuno potrebbe infatti accusare dei dolori ai denti. Il presagio delle stelle si riferisce soprattutto a coloro i quali da tempo rimandano un trattamento, come la rimozione di un dente del giudizio, o piccoli interventi, anche chirurgici. Marte è nella posizione giusta e assicura la sua protezione a chi deve affrontare delle piccole operazioni. Giornate vantaggiose in tal senso sono il 9, 10, 14, 17, 18, 22, 26 e 27 del mese.