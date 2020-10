Mercoledì 7 ottobre troviamo sul piano astrale il Nodo Lunare assieme alla Luna sostare in Gemelli, nel frattempo il Sole stazionerà sui gradi della Bilancia. Giove, Saturno e Plutone permarranno in Capricorno, così come Marte rimarrà stabile nel segno dell'Ariete. Infine, Mercurio continuerà la sosta in Scorpione come Nettuno proseguirà il domicilio nei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia ed Acquario, meno roseo per Leone ed Ariete.

Sul podio

1° posto Acquario: volitivi. La voglia di darsi da fare dei nati Acquario sarà, con ogni probabilità, la protagonista di questo mercoledì, sopratutto per coloro che lavorano autonomamente, in quanto potranno godere di idee brillanti da mettere subito in atto.

2° posto Bilancia: poliedrici. Il trigono che nascerà tra i Luminari renderà presumibilmente il secondo segno d'Aria estremamente versatile, specialmente la prima decade che sarà favorita nel lanciare un nuovo progetto professionale.

3° posto Vergine: amore top. Tra il pragmatismo venusiano e la puntigliosità mercuriale, i nati della Vergine avranno, c'è da scommetterci, a che fare con 24 ore idilliache sul fronte amoroso, dove il rapporto col partner diverrà più simbiotico ed affettuoso.

I mezzani

4° posto Gemelli: focus sulla casa. La dimora potrebbe rappresentare il focus dei nati Gemelli questo mercoledì, in quanto saranno necessari alcuni ammodernamenti, come tinteggiare le pareti e/o acquistare una nuova credenza.

Col binomio Nettuno-Plutone poco conciliante, però, il rischio di spendere più del necessario sarà alto.

5° posto Toro: lavoro top. Le faccende professionali avanzeranno probabilmente col vento in poppa in casa Toro in questa giornata, grazie sopratutto a Venere che ingaggerà uno sfavillante trigono con Urano sui loro gradi, la quale favorirà principalmente la seconda decade del segno.

6° posto Capricorno: revisioni comportamentali. Alcune figure professionali potrebbero cambiare repentinamente, ed all'apparenza senza giustificazione, il loro atteggiamento verso il terzo segno di Terra che, di conseguenza, si adatterà assumendo un mood comportamentale adeguato alle circostanze.

7° posto Scorpione: ostinati.

Far mutare opinione ai nati sotto il segno dello Scorpione in questa giornata si rivelerà probabilmente un'ardua impresa, in cui partner e colleghi eviteranno di cimentarsi. Tale ostinazione, però, potrebbe non fargli scorgere alcune opportunità professionali quindi sarà bene essere più malleabili.

8° posto Cancro: perplessi. L'ambiguo atteggiamento dell'amato bene renderà, con ogni probabilità, perplessi i nativi che, superata l'impasse iniziale, capiranno le motivazioni di fondo che hanno spinto la controparte a comportarsi in quello strano modo.

9° posto Sagittario: lavoro flop. Il Luminare notturno in opposizione non sarà il miglior biglietto da visita per i nativi nell'ambiente professionale, dove il loro fare dispotico farà saltare la mosca al naso a più di un parigrado.

Ultime posizioni

10° posto Leone: attendisti. Malgrado il trigono Sole-Luna in felice configurazione astrale, i felini dovranno probabilmente fare i conti con la quadratura di Mercurio che gli farà, a ragion veduta, assumere un atteggiamento attendista verso i progetti lavorativi in essere.

11° posto Pesci: confusi. Con la Luna sbarazzina ed il Sole lunatico, ecco che i nati Pesci questo mercoledì potrebbero trovarsi alle prese con una mente piuttosto piena di pensieri ed idee parecchio confuse. Meglio, infatti, rinviare qualsiasi decisione rilevante.

12° posto Ariete: amore flop. 24 ore in cui il primo segno di Fuoco avrà buone chance di vivere delle tensioni sul versante amorose, specialmente la terza decade che risulterà particolarmente nervosa nei dialoghi con l'amato bene.