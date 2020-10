Per il segno del Toro, questo novembre 2020 non sarà un mese che desterà una particolare dote vantaggiosa per gli affari e l'amore. Ma sicuramente la fortuna sarà a completa disposizione dei nati di questo segno che, con molti sforzi, riuscirà comunque ad avere buoni guadagni.

Bisognerà fare attenzione alla salute e ai vari ostacoli, ma bisognerà essere determinati e non cedere alla prima difficoltà.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per il segno del Toro.

Amore

Purtroppo i segni di terra in questo mese saranno penalizzati dalla presenza di Venere in Bilancia. Avrete un periodo amoroso per niente stimolante e produttivo, molto scarso anche dal punto di vista progettuale.

Marte favorevole soltanto ai segni di fuoco, e dunque in opposizione al vostro segno, presagirà molti conflitti e poca interazione amichevole.

Tutte queste difficoltà non sarete disposte ad accettarle e a lasciarle correre, perciò potreste arrivare a pensare che la relazione attuale non fa al caso vostro. Se finora però avete avuto una storia d'amore molto soddisfacente dovrete evitare di progettare un allontanamento.

In famiglia dovrete fare i conti con qualche litigio fra genitori e figli che vi metterà notevolmente a dura prova.

Lavoro

Questo Mercurio in opposizione vi creerà delle complicanze a livello professionale, specialmente se avete un progetto in essere e siete all'interno di una cerchia collaborativa che già di per sé non è così entusiasmante.

Sviluppare qualche idea in solitudine potrebbe essere una soluzione molto più produttiva, ma fate attenzione a determinati affari soprattutto dal giorno 10 novembre in poi. Evitate qualche investimento, anche se questo a prima vista potrebbe risultare abbastanza vantaggioso potrebbe nascondere delle “trappole” insidiose.

Cercate di risparmiare, perché se è vero che i guadagni non diminuiranno è altrettanto vero che le spese in più non mancheranno.

Fortuna e salute

Giove sarà uno dei pochi pianeti a regalarvi la propria fortuna, perché in trigono al segno del Capricorno, dunque un segno di terra. Non vi stupirà quindi vedere alcune novità farsi avanti e progredire davanti ai vostri occhi, magari anche con qualche sorpresa come “regalo”.

Purtroppo questo Marte sfavorevole potrebbe essere incentivo di ansia e stress, di stanchezza, ma forse anche di un malumore che serpeggerà per quasi tutto l'arco mensile.

Dovrete essere sempre attivi, badando comunque al riposo, e divertirvi quando se ne presenterà l'occasione. Purtroppo ci saranno occasioni per le quali dovrete necessariamente declinare l'invito, ma non saranno così frequenti come potreste pensare.