Il mese di novembre 2020 regalerà delle previsioni zodiacali che saranno molto positive per i segni di aria, specialmente per l'Acquario, e per quelli di fuoco, come nel caso del Leone. Questa Venere particolarmente benevola nei confronti di queste due “categorie” darà anche molti influssi positivi anche per il romanticismo in senso stretto.

Ottimo Marte per l'Ariete, meno entusiasmante per i Pesci: questi due segni saranno agli antipodi in fatto di energie da poter utilizzare sia nel lavoro sia nell'attività fisica.

Cancro diviso in due

Ariete: anche se ci sarà una sostanziale fortuna a regalarvi qualche opportunità professionale, purtroppo sarà ostacolata dalla presenza di Mercurio in opposizione che creerà degli scompensi sugli affari.

Le energie di Marte però sopperiranno a questa “mancanza”, ma allo stesso tempo daranno vita a contrasti con il partner che dovrete cercare a tutti i costi di appianare. Poche prospettive di incontri anche per i single.

Toro: i segni di terra come il vostro questo mese non saranno particolarmente fortunati in amore, e l'interazione negativa di Marte farà sorgere una tensione molto grande all'interno della coppia.

Lavorare in solitaria potrebbe essere una delle opzioni su cui dovrà persistere la vostra voglia di mettervi in gioco per realizzare i vostri obiettivi. Ottima la fortuna di Giove sulle questioni burocratiche e finanziarie.

Gemelli: Venere sarà una fonte eccezionale, sia per la fortuna che per l'amore.

Ci saranno molte opportunità di fare incontri di stampo sentimentale, ma anche di farne sul suolo professionale per poter sviluppare al meglio i vostri progetti e concludere i vostri affari. Marte vi darà una carica che sarà efficace per le relazioni erotiche, ma anche per poter essere sempre sulla cresta dell'onda anche in situazioni di relativa difficoltà.

Cancro: ci sarà un cielo splendente in amore solo nella prima metà del mese, dopodiché si entrerà in una fase molto ardua per le coppie, soprattutto quelle che vorreste tenere in piedi. In miglioramento invece i rapporti con la famiglia e le amicizie. Il lavoro avrà una piega soddisfacente, ricca di novità positive che faranno bene sia alle finanze sia alla realizzazione personale.

Leone: avrete una combinazione fra erotismo e romanticismo fra le migliori dell'ultimo arco dell'anno. Sfruttate al massimo il vostro magnetismo per conquistare la persona amata o per poter rinnovare l'atmosfera all'interno della vostra relazione già avviata da tempo. La fortuna di Giove sarà essenziale nella prima parte del mese, ma con l'incedere delle giornate ci saranno sempre meno novità positive o interessanti.

Vergine: ci sarà molta monotonia all'interno della coppia, quindi cercate di dare qualche “input” significativo alla vostra relazione, perché non dovrete attendere molto prima di avere un drastico miglioramento grazie a Giove. Sul posto di lavoro attendete qualche novità positiva che vi faccia non soltanto sentire realizzati ma anche pronti per un ulteriore passo verso una carriera più soddisfacente.

Successi per lo Scorpione

Bilancia: la sfera amorosa sarà brillante e piena di risorse sia per le coppie già datate sia per i single in cerca dell'anima gemella. I litigi e le gelosie saranno completamente accantonate e le sorprese sempre più dolci e suggestive. Nelle prime settimane del mese Mercurio vi darà una mano per gli aspetti affaristici del vostro lavoro, ma anche per le collaborazioni più produttive dell'ultimo arco annuale.

Scorpione: questo mese vi donerà una vera e propria collezione di successi e di balzi in avanti sia nel mondo del lavoro in sé che sul campo finanziario. Non ci sarebbero note negative se non fosse per un periodo amoroso particolarmente travagliato. Ci potrebbero essere dei colpi di scena nella coppia se non deciderete di mantenere un rapporto di sana reciprocità e collaborazione.

Sagittario: le energie saranno le prime che sentirete come vostre nel corso di questo novembre, soprattutto nel campo lavorativo con tante collaborazioni e progetti che desiderate mandare avanti da tanto tempo. Ottimi anche quelle proposte sul futuro che riuscirete a condividere appieno con il partner, ma evitate di trascurare gli affetti che coinvolgono altri “ruoli”, quali i genitori, i figli, gli amici.

Capricorno: periodo abbastanza grigio per l'amore, pieno di nervosismo e di mutismo. La situazione realmente preoccupante sarà quella che permea la sfera professionale, quindi cercate di essere forti e di fare il possibile per cambiare la vostra prospettiva finanziaria in meglio. Si presenteranno delle occasioni in cui riuscirete a dare a qualche progetto rimasto in sospeso una nuova “vita”.

Acquario: in quanto segno di aria, avrete Venere dalla vostra parte, pronta a darvi un romanticismo condiviso e capace di regalarvi una creatività amorosa eccellente. Sul lavoro sarà un pianeta che farà della fortuna il vostro “cavallo di battaglia” oltre alle energie quasi inesauribili di Marte. Dedicatevi non soltanto al lavoro, ma anche allo sport e agli svaghi che prediligete.

Pesci: solo la seconda parte del mese darà qualche soddisfazione in campo sentimentale, con dei punti di contatto che finalmente si concretizzeranno a vostro favore. Sul lavoro avrete molta più capacità comunicativa a partire dalla seconda settimana di novembre, ma fate attenzione alla scarsità di energie che potrebbe dettare anche vari malesseri sparsi per l'arco mensile.