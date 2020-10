Le previsioni zodiacali relative alla prossima settimana ovvero quella che andrà da lunedì 19 a domenica 25 ottobre 2020 rivelano buoni propositi per il segno zodiacale del Toro, dei Gemelli e dell'Acquario mentre dovranno affrontare qualche difficoltà i segni zodiacali dell'Ariete e del Cancro. Novità in arrivo per lo Scorpione. Vediamo in dettaglio cosa ci riserverà l'Oroscopo della prossima settimana.

Oroscopo settimanale dal 19 al 25 ottobre, da Ariete a Cancro

Ariete: settimana poco promettente per il segno zodiacale dell'Ariete. Marte influirà negativamente, potreste risentirne, in particolar modo, sul vostro tono umorale.

Anche sul piano lavorativo potrebbero presentarsi delle difficoltà: alcuni imprevisti potrebbero rendere le vostre giornate stressanti.

Toro: settimana al top per il segno zodiacale del Toro. Luna favorevole, sarà bene sfruttare questa occasione per dare il meglio di voi stessi soprattutto nell'ambito professionale: le vostre buone qualità verranno sicuramente notate.

Gemelli: non siate troppo negativi di fronte alle avversità. Ricordate che tutti possono avere delle situazioni difficili da affrontare, tuttavia è importante saper trovare la giusta via d'uscita. Settimana positiva per i Gemelli, le giornate saranno tranquille e il fine settimana imperdibile.

Cancro: la settimana in arrivo purtroppo non promette nulla di buono per questo segno zodiacale.

L'energia di Marte influirà negativamente anche sulla settimana del Cancro, pertanto potrete riscontrare qualche difficoltà nel lavoro e non è esclusa la possibilità che si verifichi qualche piccola discussione di coppia. Previsti miglioramenti per il fine settimana.

Previsioni astrologiche settimanali da Leone a Sagittario

Leone: la monotonia spesso è la causa del vostro cattivo umore. Necessitate una pausa, dovreste scappare dalla routine. Vi sentite imprigionati dalla vostra monotonia e dai vostri impegni quotidiani, tuttavia non riuscite mai a trovare il tempo adatto da dedicare allo svago.

Cercate di prendere nuove iniziative.

Vergine: settimana sottotono per il segno zodiacale della Vergine. Lunedì e martedì saranno giornate spente ma potrete rimediare inventandovi delle interessanti attività da fare: dunque non fatevi mancare la creatività, date sfogo alla vostra fantasia.

Bilancia: è il momento di provare a testare la fiducia altrui. Tutti cercano il vostro aiuto nei momenti di difficoltà ma è importate sapere anche chi è presente quando siete voi, invece, a trovarvi in situazioni difficoltose. La settimana in arrivo non sarà del tutto positiva, tuttavia vi attende un invidiabile weekend.

Scorpione: è bene riconoscere i propri sbagli e non essere sempre i primi a puntare il dito contro gli altri.

Dovete cercare, a volte, di immedesimarvi nei panni di chi criticate e magari capire le ragioni del loro comportamento, sotto un altro punto di vista. La settimana in arrivo sarà una settimana alquanto interessante: potrebbero esserci delle novità in arrivo.

Sagittario: la comprensione nei confronti degli altri non è mai stata il vostro forte; tuttavia spesso è necessario avere un carattere meno rigido e più accondiscendente. Buoni auspici in arrivo per la prossima settimana per chi è ancora in cerca di un partner.

Oroscopo dal 19 al 25 ottobre, da Capricorno a Pesci

Capricorno: settimana fortunata per il Capricorno. Gli astri saranno favorevoli: sarà bene concentrarvi sulle vostre qualità professionali e dare il massimo di voi stessi.

Non è esclusa la possibilità di trovare un'opportunità lavorativa tutta da sfruttare.

Acquario: ultimamente avete avuto a che fare con un piccolo malessere fisico e questo ha influito negativamente sulle vostre giornate. Riservate buone speranze per la prossima settimana: arriveranno notevoli miglioramenti sotto tutti i punti di vista.

Pesci: non trascurate troppo le vostre amicizie, qualcuno potrebbe risentirne e allontanarsi di proposito. Rendetevi più disponibili, cercate del tempo da dedicare anche ai vostri amici, sarete sicuramente più apprezzati.