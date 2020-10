L'Oroscopo di domani 3 ottobre punta un riflettore sulla passione e la determinazione, con Luna in Ariete che regala grande sensualità e tanta voglia di agire in amore per concretizzare i desideri tenuti in cantiere. La concretezza e la praticità acquistano spessore in tutti i segni zodiacali di Terra che tendono a costruire in maniera più solida e stabile. Venere finalmente entra in Vergine e dà il via libera a sensazioni profonde e molto affettuose. La presenza di Plutone e Saturno in Capricorno servono a rielaborare il passato, per correggersi ed evolvere in positivo con maggiore consapevolezza.

E gli altri segni zodiacali? Mercurio in Bilancia garantisce grandi novità a tutti i simboli appartenenti all'elemento Aria. Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Luna in Ariete nell'oroscopo di sabato

Ariete: Luna nel segno riscalda i cuori e fa rivoluzionare la sfera affettiva in modo dinamico e sorprendente. Attenzione a non essere superficiali e distratti. Spesso tendete a essere precipitosi nel prendere decisioni che sono il risultato di "colpi di testa" pericolosi per l'amore. Venere dalla Vergine quasi sfida ad analizzare il tutto con maggiore precisione e meticolosità.

Toro: la vicinanza di Luna e Marte garantiscono fascino e passionalità. Via libera all'amore e anche Urano risulta in splendida forma, per avviare cambiamenti radicali e costruttivi per i sentimenti.

Venere finalmente assume un aspetto positivo nei vostri riguardi. L'amore prende quota, così voi in coppia capite i bisogni del partner prendendovi cura di lui/lei. Voi single preparatevi a novità eccitanti e molto entusiasmanti.

Gemelli: occhio alla quadratura di Venere, pesante per la sfera affettiva.

Bando a ogni tipo di aridità sentimentale, impartita dall'astro dell'amore che quasi sfida a superare il tutto con maggiore profondità emotiva. Spesso voi single così come voi in coppia, tendete a razionalizzare troppo i sentimenti e issare barriere mentali arginando gli affetti per paura di soffrire.

Luna e Marte dall'Ariete cercano di smorzare il tutto, elargendo maggiore slancio emotivo.

Cancro: siete ancora più premurosi nei confronti delle persone a cui tenete, con Venere in Vergine che fa prendere cura degli altri in modo molto materno e sensibile. In coppia, siete molto attenti alle esigenze del partner, dando voi stessi con dedizione assoluta. Voi single beneficiate di questa influenza amorosa che fa allargare gli orizzonti, coinvolgendo corpo e mente. Mercurio preannuncia nuovi incontri appaganti per la sfera affettiva.

Leone: possono esserci alcune difficoltà in famiglia, capaci di annuvolare un po' l'orizzonte amoroso. Cercate di arginare alcuni problemi lavorativi, evitando di scaricarli inconsciamente nelle relazioni amorose.

Urano sprigiona insofferenza alla solita routine, ma Luna dall'Ariete splende per voi e sprona a passare all'azione, per consolidare gli affetti in modo più risolutivo e dinamico.

Vergine: finalmente Venere entra nel segno e riscalda i cuori. Così l'amore prende quota e siete pronti voi in coppia a costruire la relazione a due in maniera solida e precisa. Luna in Ariete garantisce grande empatia e tanto spirito d'iniziativa anche a voi single, per avviare cambiamenti costruttivi per l'amore. Una spiccata riflessività, alimentata anche dalla vicinanza di Mercurio, diventa preziosa per rendere più solide le relazioni in atto e far prendere la direzione sentimentale giusta.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: si prevedono belle novità per voi single, così come voi in coppia. Mercurio nel segno acuisce l'intelligenza e una spiccata intuizione sentimentale fa progredire in amore, con maggiore diplomazia e consapevolezza. Occhio solo a non innervosirvi quindi a causa di Luna e Marte in opposizione che possono rendervi piuttosto arroganti e impetuosi. La pazienza e la perseveranza fanno concretizzare tutti i progetti tenuti in cantiere da tempo.

Scorpione: ricevete l'influsso benefico di Venere in Vergine, che fa "rimboccare le maniche" in amore per concretizzare i desideri in cantiere. Una nuova energia premurosa vi lambisce e Mercurio nel segno avvia un dialogo sentimentale prezioso per l'amore.

Così potete scegliere le parole giuste, quelle che colpiscono dritto al cuore la persona amata. C'è tanta voglia di costruire in maniera più solida e gli astri dal Capricorno lo confermano.

Sagittario: Venere non è nelle posizioni migliori e risulta in quadratura. Così possono sorgere delle incomprensioni in coppia e attenzione a non essere troppo severi nei confronti dei sentimenti. C'è troppa pignoleria anche da parte di voi single e dovete fare splendere il Sole in voi, per arginare lo stress quotidiano e recuperare la sospirata serenità in amore.

Capricorno: Saturno e Plutone rendono gli affetti più riservati e avete difficoltà a esprimere in pieno i sentimenti che provate. Bando a ogni tipo di nervosismo e superficialità in amore, poiché la nuova posizione di Venere in Vergine risulta benefica per voi.

Così anche i piccoli gesti assumono un grande significato e diventano un puzzle da completare per creare uno splendido quadro amoroso.

Acquario: Mercurio sfida a parlare chiaro in amore e a proclamare i sentimenti che provate. Siate decisi ed equilibrati, così riuscite a contenere eventuali tumulti emotivi prodotti da Urano in dissonanza. Occorre maggiore impegno per ottenere ciò a cui ambite e possono sorgere dei pettegolezzi in amore, capaci di causare malintesi. Rivedete il tutto in chiave più obiettiva e tenete presente che alcune dicerie sono pronunciate da gente invidiosa.

Pesci: attenzione a non essere troppo pignoli e severi con voi stessi. Siete alla ricerca di una precisione che in amore è impossibile raggiungere.

Venere in Vergine risulta in opposizione e occorre molta saggezza per non essere precipitosi. Cercate anche voi single, di guardare le situazioni da svariate angolazioni per adattarvi all'amore con maggiore elasticità mentale.