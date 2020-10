Le ottime notizie della settimana fra il 5 e l'11 ottobre riguarderanno prevalentemente i segni di aria. In particolare i segni della Bilancia e dei Gemelli godranno di un ottimismo eccellente grazie al Sole che coprirà i vari aspetti della vita quotidiana.

Mercurio sarà presente nella costellazione dello Scorpione, mentre Marte per il segno dell'Ariete potrebbe creare spiacevoli inconvenienti in amore. In basso, sono presenti le previsioni dell'Oroscopo per tutti i 12 segni dello zodiaco.

Resa di conti per l'Ariete

Ariete: tutte le situazioni amorose che vi hanno visto come indiscussi protagonisti nell'arco dell'estate dovranno essere chiuse, se non vorrete avere dei risvolti spiacevoli con il partner.

Dovrete dedicare la settimana a chiarirvi e a dare modo all'altro di comprendere appieno i vostri sentimenti. Sul lavoro dovrete prestare molta più cura del solito se avete intenzione (o il dovere) di lavorare in squadra.

Toro: la Luna nel vostro segno questa settimana potrebbe creare un po' di scompiglio sul posto di lavoro, soprattutto se avete delle faccende in sospeso con qualche collega. Non potrete evitare di apparire nervosi e quasi inclini a litigare, ma d'altro canto dovrete sempre e comunque essere efficienti e risoluti, dal momento che non potrete fare il contrario. Gli alti e bassi in amore potrebbero favorire l'insorgenza di qualche gelosia che credevate sopita.

Gemelli: se state cercando l'amore o se avete voglia di rafforzare l'intesa di coppia, le giornate centrali di questa settimana faranno esattamente al caso vostro.

Nasceranno delle novità che accoglierete a braccia aperte e che vi faranno venire voglia di trascorrere più tempo possibile con il partner. Il lavoro vi “costringerà” a concentrarvi di più, perché ci saranno anche delle opportunità di stampo affaristico.

Cancro: la determinazione sul lavoro sarà molto più assidua e più incentrata sull'aspetto pragmatico, senza perdervi in giri di parole.

L'ambito finanziario conoscerà un percorso molto più lento, a tratti deludente, ma qualche novità vi farà “riprendere quota”. In amore ci sarà qualche brusco calo dell'intesa che però sarete anche qui determinati a “riconquistare”.

Vergine stabile

Leone: a dispetto delle giornate precedenti, sarete tra i favoriti dei segni di fuoco sul piano professionale, con tanti progetti a vostra disposizione da attuare e plasmare a vostro piacimento.

Fate attenzione a qualche malessere che vi potrebbe pericolosamente rallentare e alle faccende amorose per le quali avrete decisamente poco tempo da dedicare.

Su questo punto in particolare, cercate di concentrare qualche iniziativa nel fine settimana.

Vergine: non ci saranno novità, né in positivo né in negativo. Sarà una settimana abbastanza stabile, con la quale potrete finalmente giostrarvi sulle prossime mosse da prendere ma anche dalle ore da dedicare al completo relax.

Le faccende di cuore vi daranno motivo di pensare su cosa sia giusto da fare per voi, anche alla luce di qualche situazione di dissenso.

Bilancia: sarete letteralmente al centro dell'attenzione grazie alla vostra solarità usuale, ma anche al brillante ottimismo che permarrà in ambito lavorativo e professionale, nonostante qualche piccolo ostacolo di poco conto nella sfera privata.

Anche se le favorite saranno le amicizie, ciò non toglie la volontà di esplorare nuovi orizzonti assieme al partner, oppure con una persona decisamente intrigante per voi.

Scorpione: avrete una determinazione e una perspicacia mentale che vi farà sbaragliare ogni concorrenza sul piano professionale, e vi servirà dal momento che all'interno dell'ambiente lavorativo potranno nascere dei contrasti molto accentuati. Poco produttiva invece sarà la prima parte della settimana, e per giunta anche molto scarsa dal punto di vista energetico.

Sagittario nervoso

Sagittario: aleggerà un lieve senso di nervosismo che per ora sarà il vostro compagno di viaggio, tanto da apparire piuttosto lunatici. Per il momento ci sarà una vera e propria situazione di caos nell'ambiente lavorativo, ma ciò non esclude che anche le relazioni interpersonali siano messe a dura prova a causa di questo atteggiamento.

Un po' di relax nel weekend potrebbe fare al caso vostro.

Capricorno: la responsabilità “fornita” dagli influssi di Saturno vi metterà in condizione di effettuare qualche chiarimento con un collega in particolare e di allearvi per poter fare un progetto in squadra che inaspettatamente si rivelerà un pieno successo. Forse fare qualcosa per approcciarvi alla persona che vi piace vi darà soltanto delle delusioni.

Acquario: avrete una dimestichezza sul luogo di lavoro che probabilmente molte persone attorno a voi vi invidieranno, ma voi tirerete dritto per la vostra strada ignorando le critiche che vi verranno mosse. Ci saranno molti guadagni a cui riporre la fiducia per coprire spese extra e magari anche qualche sfizio personale che recentemente avete taciuto per cause di forza maggiore.

Pesci: al momento vi sentirete piuttosto indisponenti sia nei confronti delle persone che nei confronti dell'ambiente lavorativo, nonché della vostra stessa mansione. Dovrete cercare di essere più partecipi, e ogni cosa assumerà una sfumatura diversa. La volontà non vi manca come potrebbe apparire in un primo momento, quindi cercate di fare del vostro meglio.