L'Oroscopo del weekend dal 2 al 4 ottobre approfondirà i transiti planetari a caccia di novità preziose per favorire l'amore e la fortuna di ciascun segno zodiacale. Luna in Ariete regalerà tanta passionalità a tutti i simboli di Fuoco, mentre passando in Toro, renderà l'amore più concreto e solido. Si prevederanno nuovi incontri amorosi per i single e saranno favoriti soprattutto i segni zodiacali di Terra, grazie al transito fortunato di Venere in Vergine domenica. Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Venere in Vergine nell'oroscopo del weekend di inizio ottobre

Ariete: Luna nel segno renderà l'affettività impulsiva e sarete molto passionali.

Energici ed estroversi sia venerdì che sabato, potrete beneficiare di questo influsso che farà concretizzare i progetti amorosi con immediatezza e grande determinazione. Venere splenderà per voi proprio i queste giornate, quindi anche voi single dovrete approfittarne. Domenica sarete più concreti e mirati a costruire in amore.

Toro: concretezza, dolcezza e affettuosità saranno potenziate dal transito di Luna nel segno domenica. Si prevederà un weekend fortunato per l'amore. I single potranno approfittare del transito favorevole di Venere in Vergine che faciliterà l'avverarsi di nuovi incontri fortunati. Finalmente anche voi in coppia potrete vivere l'amore in modo più armonico, con tenacia e passionalità.

Gemelli: venerdì e sabato il satellite notturno sarà dalla vostra parte, poiché posizionato in Ariete. Così le sensazioni amorose prenderanno il volo e sarete più sensuali. Questa Luna renderà gli affetti più impulsivi, così desidererete affermare i vostri desideri cercando di ottenere "tutto e subito".

Attenzione alla giornata di domenica, dove la quadratura di Venere potrebbe sprigionare noie in amore.

Cancro: Luna in quadratura venerdì e sabato, potrebbe farvi assumere un atteggiamento nervoso e arrogante. Non dovrete prendere decisioni affrettate per l'amore, anzi gli astri consiglieranno di agire con prudenza e meticolosità.

Domenica la situazione migliorerà, con l'astro d'argento in Toro che sprigionerà sensazioni stabili. Potrete gioire poiché Venere sarà dalla vostra parte.

Leone: l'immaginazione sarà fervida e fantasiosa, così troverete una strada che farà concretizzare i sogni tenuti nel cassetto. Luna dall'Ariete sarà a voi benefica e farà partire a razzo, anche facendo colpi di testa pur di ottenere ciò che desiderate dall'amore. Venere domenica passerà in Vergine e gli affetti diverranno più concreti e atti a creare basi solide per le storie amorose.

Vergine: Marte e Luna in Ariete venerdì spingeranno a fare di più per affermare le vostre idee e attuarle con successo. Quasi sfidandovi ad agire per ottenere ciò che desiderate, questi astri invoglieranno voi single ad uscire e andare incontro all'amore.

Basta tentennamenti anche per voi in coppia, poiché domenica Venere entrerà nel segno e diffonderà sensazioni romantiche, emozioni profonde che non aspetteranno altro che di essere vissute con slancio.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: attenzione a Luna in opposizione che potrebbe rendere gli affetti alquanto capricciosi. Troppo istintivi e desiderosi di consolidare i desideri amorosi con immediatezza, potreste prendere decisioni affrettate o non portare a termine i progetti che desiderate attuare da tempo. Bando a ogni tipo di superficialità e potrete approfittare domenica della vicinanza di Venere in Vergine, capace di sbloccare alcune situazioni sentimentali in modo fortunato.

Scorpione: intelligenza e sentimento andranno un po' in conflitto con Mercurio opposto a Luna e Urano nella giornata di domenica. Attenzione però a non chiudere una comunicazione preziosa per la sfera sentimentale. La presenza di Venere nel segno della Vergine finalmente spazzerà via eventuali tensioni e il cielo amoroso sarà illuminato da sentimenti profondi e concreti.

Sagittario: sarete più indipendenti e battaglieri a inizio weekend, poiché caricati da una Luna che potenzierà il vostro io. Via libera quindi alla determinazione, per attuare i sogni tenuti da tempo nel cassetto. Attenzione poi domenica a ponderare eventuali difficoltà e attriti sentimentali, poiché Venere agirà in quadratura e quasi sfiderà ad affrontare eventuali ostacoli con maggiore coraggio.

Capricorno: l'inizio weekend sarà alquanto teso a causa degli astri dissonanti in Ariete che produrranno nervosismo, tristezza e insoddisfazione. Ma domenica i sentimenti riprenderanno quota e potrete contare sia su Luna in Toro che su Venere in Vergine. Il satellite notturno vi renderà più saggi, tenaci e passionali. Venere in Vergine farà contare più i fatti che le parole amorose.

Acquario: Luna dall'Ariete venerdì e in sinergia con Marte, farà approfondire la sfera amorosa con maggiore forza di volontà. Potreste pensare di avviare una riappacificazione, poiché Sole dalla Bilancia illuminerà il vostro cammino sentimentale in modo fortunato. Voi single dovrete guardarvi intorno poiché c'è qualcuno che vi ammirerà da lontano.

Venere dalla Vergine sfiderà a non ricercare un'eccessiva perfezione in amore.

Pesci: la vicinanza di Luna e Marte a inizio weekend diffonderà sensazioni forti, dinamiche e passionali. Sarete più sicuri di voi e pronti a combattere per realizzare i propri desideri amorosi. Mercurio dallo Scorpione farà aprire voi single a un flirt produttivo per avviare nuove storie amorose e anche voi in coppia potrete "rompere il ghiaccio", aprendovi a un dialogo costruttivo. Attenzione a un'opposizione venusiana pesante per i sentimenti domenica.