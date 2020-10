L'oroscopo di domenica 18 ottobre sarà caratterizzato da profonde emozioni per tutti i segni zodiacali. I pianeti, grazie alla loro influenza, piloteranno la sfera amorosa, sociale e personale di ciascuno di noi. Nella volta celeste di domani, osservando la posizione degli astri, sarà possibile notare il Sole in Bilancia, la Luna e Mercurio in Scorpione, Venere in Vergine, Marte in Ariete e Urano in Toro. Inoltre, Giove, Saturno e Plutone saranno in Capricorno, mentre Nettuno si troverà in Pesci.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi faranno parte dell'Oroscopo di domani 18 ottobre. I profili riguarderanno tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di domenica 18 ottobre: incertezza per Ariete e Toro determinato

Ariete: non riuscirete a distogliere il pensiero dalla difficile situazione economica. Sentirete una forte incertezza nell'aria e questo vi destabilizzerà. Proverete a chiedere conforto ad amici e famigliari, però, dovrete scegliere persone mosse da ottimismo e positività. Parole di sfiducia e di paura, infatti, non faranno altro che peggiorare il vostro stato d'animo. In amore, non ci saranno novità: i sentimenti provati rimarranno puri e rigogliosi, ma ci saranno delle cose da chiarire. Sarà importante non perdere la testa e avere la capacità di mettere in dubbio le idee iniziali. Se terrete duro, tutto andrà per il meglio!

Toro: la vostra mente lavorerà a pieno regime. Avrete molte idee da sviluppare e non vedrete l'ora di parlarne con gli affetti più cari. Gli amici rappresenteranno un pilastro stabile perché saranno pronti ad appoggiarvi e a credere in voi. Purtroppo, non tutte le persone che vi circonderanno vorranno il vostro bene.

Ci sarà chi, mosso dall'invidia, cercherà di farvi desiderare. Mettervi la pulce nell'orecchio sarà facile perchè le sue parole andranno a colpire le vostre insicurezze. Per fortuna, determinazione e forza d'animo non vi mancheranno. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non mettere mai in dubbio le vostre brillanti capacità!

Gemelli: sarà una giornata molto fortunata perché avrete modo di trarre beneficio da tutto ciò che farete. Vi relazionerete bene con voi stessi e con gli altri, ma non sarete in vena di fare nuove conoscenze. Preferirete consolidare il rapporto con le persone che già fanno parte della vostra sfera affettiva. Il partner sarà una figura fondamentale perché risveglierà i vostri sentimenti e vi consentirà di esprimere tutto l'amore che c'è nel vostro cuore. Ciò non comporterà l'assenza di incomprensioni, ma sicuramente aiuterà storia d'amore ad essere più stabile. Un dialogo sereno e basato sulla gentilezza vi permetterà di risolvere anche le situazioni più spinose.

Cancro: la vostra giornata sarà caratterizzata da un atteggiamento altalenante.

Da una parte, vorreste vivere con serenità la domenica che avrete davanti, però, dall'altra, saprete di dover risolvere alcune situazioni irrisolte. In particolare, vorrete cercare di riportare la serenità all'interno della relazione di coppia. L'amore sarà presente e anche la voglia di trascorrere del tempo insieme, ma quello che complicherà le cose darà la difficoltà nel comprendere le reali esigenze dell'altro. Prima di saltare a conclusioni affrettate, dovrete analizzare, con cura, le parole del partner: sicuramente, riuscirete a trarne indizi importanti.

Oroscopo del 18 ottobre: Leone empatico e Vergine protettiva e altruismo per Bilancia

Leone: ci sarà un'importante ripresa, soprattutto dal punto di vista sentimentale.

Metterete da parte la paura di esporre i vostri sentimenti e cercherete di entrare in empatia con il partner. Sarà una domenica molto intensa dal punto di vista emotivo, ma che vi permetterà di trasformare le vostre fragilità in punti di forza. Con gli amici sarete gentili e altruisti, ma non metterete a rischio il vostro benessere. Impronterete la giornata sul relax e sulle vostre passioni. Cercherete di rispolverare vecchi hobby assopiti, soprattutto se si potranno praticare in casa e da soli. Darete valore all'organizzazione perché riterrete possa essere l'unico modo per affrontare, con diligenza, la settimana successiva.

Vergine: proverete il forte istinto di proteggere le persone che vi saranno accanto.

Saprete bene di dover lasciare loro tutta la libertà possibile, ma non riuscirete a manterrete il silenzio. Non sarete mossi da curiosità o da spirito critico, ma solo dal desiderio di preservare la salute di tutti. Alcune delle loro reazioni potrebbero sorprendervi perché non è detto siano disposti a darvi ascolto. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non insistere eccessivamente. Una presa di posizione ferrea, infatti, potrebbe causare l'effetto contrario. Immaginatevi come dolce angeli custodi che vegliano, da lontano, sugli affetti più cari.

Bilancia: pur di fare del bene al prossimo, metterete a repentaglio le vostre necessità. Sarete pronti ad aiutare gli amici in difficoltà e non direte di no davanti alle richieste del partner.

Questo atteggiamento vi farà sentire meglio con voi stessi, ma costituirà anche una sfida difficile d'affrontare. Vi sentirete, infatti, ostacolati nelle vostre esigenze e rimarrete spiazzati davanti alla mancanza di riconoscenza. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di mettere da parte gli altri, almeno per qualche ora: avrete bisogno di un po' di sano relax. Ricordatevi di mostrare rispetto verso voi stessi!

Scorpione: la giornata non inizierà nel migliore dei modi. Dovrete confrontarvi con le vostre paure più profonde, ma tutto andrà per il meglio. Sarete in grado di gestire la situazione senza alcun tentennamento e riuscirete a supportare anche gli affetti più cari. Nell'amore con il partner, esprimerete grande passioni per i sentimenti e per la storia d'amore che siete riusciti a costruire.

Si avvicinerà un traguardo importante e vorrete festeggiare per celebrare l'evento. La persona amata mostrerà il suo coinvolgimento, ma potrebbero esserci alcune incomprensioni riguardo all'organizzazione. Potrebbe essere il momento giusto per tirare fuori, dal cassetto, il vostro più grande sogno!

Previsioni astrologiche di domani 18 ottobre: Sagittario confuso e Capricorno sotto pressione

Sagittario: la situazione con il partner sarà altalenante. Ci saranno momenti di grande complicità e altri in cui sarà difficile andare d'accordo. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di provare a essere molto tolleranti verso le idee altrui. Non avrete motivo di sovrastarle con prepotenza, vi basterà esprimere il vostro pensiero con gentilezza.

Avrete qualche piccola delusione in amicizia. Sarete tentati di mandare tutto all'aria e tenere il muso per giorni, però, fortunatamente, la vostra parte razionale prenderà il sopravvento. Sarà importante non trascurare gli hobby e prendervi del tempo per prestare attenzione alle cose che amate fare.

Capricorno: i doveri sociali vi metteranno sotto pressione. Avrete la sensazione di dover dimostrare qualcosa, ma dentro di voi avvertirete il bisogno di fare ciò che vi dice il cuore. Sarà necessario trovare il coraggio per far ascoltare la vostra voce. Non sarà un'impresa facile perché temerete di fare un torto alle persone amate. Per fortuna, il partner saprà sollevarvi il morale. Trascorrerete insieme dei dolcissimi momenti romantici e organizzerete qualcosa di bello per passare il tempo.

Sentirete sentimenti d'amore e di gioia invadere il vostro cuore e non avrete alcuna paura di dimostrarlo. Il legame di coppia sarà ciò che vi spingerà a tornare a sorridere!

Acquario: metterete da parte dubbi e incertezze per cercare di riprendere il controllo della vostra vita. Avrete tanti obiettivi su cui lavorare e non vi farete spaventare dalla mole d'impegni. La domenica si presenterà molto intensa per voi, ma l'affetto delle persone care riuscirà ad alleggerire questa sensazione. L'amore di coppia trionferà sulle avversità quotidiane e vi spingerà a guardare il bello negli altri. Sarete pronti a gestire anche le situazioni più complesse perché saprete di avere qualcuno al vostro fianco.

Cercherete protezione negli altri, ma sarete anche pronti a difendere chi amate.

Pesci: vi sembrerà di avere due personalità contraddistinte. Da una parte cercherete di vivere serenamente con il prossimo e manderete giù anche alcuni torti, ma dall'altra, farete fatica a trattenere il vostro animo battagliero. Vorrete evitare contrasti e litigi, però, ci saranno delle situazioni che vi impediranno di mantenere la calma. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non tenere nascosti i vostri sentimenti. Reprimere le emozioni, infatti, vi porterà ad accumulare rabbia e intolleranza. L'amore non sarà tra le vostre priorità perché sarete più occupati a badare alle questioni pratiche.