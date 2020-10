L'Oroscopo di venerdì 16 ottobre sarà caratterizzato da diverse novità per tutti i segni zodiacali. I movimenti astrali, infatti, influenzeranno la vita amorosa, lavorativa e sociale di ciascuno di noi. Nella volta celeste del 16 ottobre sarà possibile notare che Sole e Luna si troveranno in Bilancia, Mercurio in Scorpione, Venere in Vergine, Marte in Ariete, Giove, Saturno e Plutone in Capricorno, Urano in Toro e, infine, Nettuno in Pesci.

Previsioni zodiacali del 16 ottobre: ambizione per Ariete, Cancro preoccupato

Ariete: ogni passo che compirete sarà una mattonella in più lungo la strada del successo.

Vi farete guidare dall'ambizione e cercherete sempre di emergere. Sarete sicuri delle vostre capacità ma perderete la pazienza quando vi renderete conto che alcune cose non andranno come previsto. Sarete pronti a tutto pur di ribaltare gli esiti della sorte. Un'eccessiva competitività, però, potrebbe rendervi scontrosi nei confronti degli altri. Sarà fondamentale rimanere gentili e disponibili con il prossimo affinché possiate realmente primeggiare.

Toro: dovrete affrontare dei problemi spinosi in famiglia. Ci saranno alcune questioni da risolvere, ma non sarà semplice. Dovrete guardarvi dentro e capire cosa desiderate per davvero. Sicuramente non vi piacerà essere trattati con sufficienza e non riuscire a trovare un compromesso.

Le previsioni zodiacali del 16 ottobre consigliano di provare a fare un piccolo passo verso i vostri parenti. A volte basta poco per calmare le acque e per riportare la pace tra le mura domestiche. Un desiderio assopito potrebbe avverarsi.

Gemelli: avrete un grande spirito di iniziativa, ma non sopporterete che gli altri critichino le vostre idee.

Sarete molto permalosi e tenderete a chiudervi in voi stessi. L'amore avrà un ruolo marginale in questa giornata perché preferirete occuparvi di questioni pratiche. Alzerete un muro tra voi e il vostro cuore. La sofferenza generata da sentimenti non ricambiati, infatti, potrebbe causare mancanza di concentrazione sul lavoro e diminuzione dell'autostima.

Sarà importante provare a tenere alto il morale.

Cancro: la preoccupazione per la difficile situazione sanitaria tornerà a farsi sentire. Cercherete di essere prudenti, ma non vedrete l'ora di poter tornare ad avere una vita sociale attiva. Per fortuna gli strumenti tecnologici verranno in vostro aiuto e vi consentiranno di non perdere di vista gli amici. Saranno fondamentali gli hobby che vi terranno con la mente occupata e vi aiuteranno a non disperdere i vostri progetti. L'amore del partner sarà indispensabile, ma la mancanza di contatto fisico potrebbe generare sofferenza.

Oroscopo venerdì 16 ottobre: Leone incerto e Vergine innamorata

Leone: sarà un giorno carico di dubbi e di incertezze.

Non saprete come comportarvi e vi metterete alla ricerca di soluzioni alternative. La vostra vita sociale subirà dei cambiamenti a causa dell'attuale emergenza sanitaria. Vi mancherà trascorrere delle ore in compagnia dei vostri amici, ma preferirete preservare la vostra salute e quella degli altri. Per fortuna non perderete la voglia di combattere e di mettervi in gioco. Sarete dei vulcani di idee e non vi tirerete indietro davanti a nuove sfide. Ci saranno delle piccole novità anche in ambito sentimentale.

Vergine: l'amore sarà il tassello che permetterà di rimettere tutto in ordine. Lasciarvi andare ai sentimenti vi consentirà di far crollare quel muro che avete innalzato tra voi e il mondo circostante.

Non sarà facile perché ciò necessiterà un cambiamento da parte vostra. Il partner sarà felice di aiutarvi e di correre in vostro soccorso. Si mostrerà pronto ad ascoltare le vostre esigenze e a rispettare le vostre idee. Forse dovrete gestire qualche piccola incomprensione riguardante il lato pratico della vita, ma tutto andrà per il meglio.

Bilancia: l'attenzione per l'aspetto estetico passerà in secondo piano. Vi concentrerete di più sulle questioni concrete. Vorrete cambiare determinati aspetti della vostra quotidianità perché avrete bisogno di maggiori stimoli. L'amore sarà d'importanza fondamentale, anche se il partner si rivelerà meno collaborativo del previsto. Dovrete gestire alcune incomprensioni causate da una visione diversa delle cose.

Tenderete ad innervosirvi, ma la soluzione migliore sarà mantenere la calma e ricorrere a un dialogo costruttivo.

Scorpione: vivrete una giornata molto difficile perché sarete preoccupati per i vostri cari. Chiamerete spesso per avere loro notizie e farete fatica a calmarvi. Questa premura sarà indice dell'affetto che nutrite per loro, ma potrebbe anche causare delle reazioni poco piacevoli. Le previsioni zodiacali del 16 ottobre suggeriscono di trovare un punto di equilibrio e di non lasciarvi trascinare dalla paura. Tenere la mente occupata grazie al lavoro o agli hobby vi aiuterà a mitigare l'ansia.

Previsioni astrologiche del 16 ottobre: Capricorno impulsivo, relax per Pesci

Sagittario: avrete la sensazione che tutto vi stia per crollare addosso.

Vi guarderete intorno e vi renderete conto che la situazione sta prendendo una piega peggiore del previsto. Farvi prendere dal panico, però, non servirà a niente. Dovrete mantenere la mente fredda e puntare sull'aiuto delle persone care. L'unione, anche se a distanza, fa la forza. Il partner non comprenderà appieno le vostre preoccupazioni e vi inviterà a prendere la vita con più leggerezza. Per voi i suoi consigli saranno inconcepibili.

Capricorno: sarete delle teste calde. Non vi farete scivolare addosso nulla, vi arrabbierete per tutto e risulterete litigiosi. Tutto ciò sarà legato ad un'eccessiva pressione alla quale sarete sottoposti sul lavoro. La stanchezza inizierà a farsi sentire. Avrete bisogno di una valvola di sfogo efficace che vi consenta di liberarvi di ansia e preoccupazioni.

Una buona idea potrebbe essere quella di impegnarsi in nuovi hobby come la musica o il disegno. Non dovrete diventare brillanti compositori o eccezionali pittori, vi basterà semplicemente rilassarvi.

Acquario: sarete alla ricerca di una stabilità economica che farete fatica a ritrovare. La situazione finanziaria precaria vi porterà a eccessi di nervosismo e ansia. Per fortuna, l'affetto dei familiari contribuirà a mitigare questo stato d'animo. Le previsioni zodiacali del 16 ottobre consigliano di rimboccarvi le maniche per lavorare su nuove idee. Forse impiegherete un po' di tempo, ma alla fine riuscirete a trovare il giusto ritmo. La fiducia verso il futuro vi permetterà di camminare a testa alta.

Pesci: un plaid caldo e il vostro film preferito saranno un vero toccasana per voi. Avrete bisogno di relax e di staccare la spina dai problemi quotidiani. In amore non ci saranno novità positive, ma riuscirete a tenere sotto controllo la situazione. In alcuni momenti vorreste avere una bacchetta magica per far sparire i problemi. Ad ogni modo, ricordate di non sottovalutare le vostre capacità: abilità ed empatia, infatti, vi aiuteranno molto sia nella vita sociale che sul posto di lavoro.