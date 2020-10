L'Oroscopo di domenica 25 ottobre avrà in servo molte novità per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, tra gli aspetti planetari principali, sarà possibile osservare la congiunzione fra Sole e Mercurio, Giove e Saturno e Saturno e Plutone. Inoltre, Venere sarà in trigono a Plutone, Marte in quadratura a Giove e Mercurio in opposizione a Urano.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo di domani 25 ottobre. I profili riguarderanno i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di domenica 25 ottobre: positività per Ariete e nostalgia per Gemelli

Ariete: sarà una domenica positiva perché avrete modo di rilassarvi e di trascorrere il tempo con le persone care. Ci sarà un miglioramento nei rapporti sociali e riuscirete a risolvere alcune incomprensioni in amicizia. Peccherete un po' per quanto riguarda l'organizzazione. Infatti, sarete caotici e poco inclini a strutturare la vostra giornata. Per cercare di mettere in ordine i vostri impegni potreste servirvi di un calendario o di un'agenda. Attenzione alla cura per la casa.

Toro: deciderete di approfondire alcuni rapporti d'amicizia. Cercherete fiducia e sincerità nell'altro, ma vi renderete conto che non saranno caratteristiche facili da trovare.

Non riuscirete a passare sopra a determinate cose, ma il vostro buon cuore vi consentirà di non arrendervi davanti alle difficoltà. In amore, tutto filerà liscio come l'olio: passione, tenerezza e romanticismo saranno gli elementi principali della vostra relazione di coppia. Brillerete come delle stelle in piena notte!

Gemelli: con la mente, tornerete ai tempi passati. Diventerete nostalgici e tenderete a ripercorrere i motivi che stanno alla base delle vostre azioni. Forse, avvertirete il desiderio di tornare sui vostri passi, ci saranno delle cose che vorrete modificare, ma l'unica cosa che potrete fare sarà pensare al presente e al futuro.

Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non tormentarvi eccessivamente. Davanti a voi avrete una strada caratterizzata da moltissime opportunità.

Cancro: la famiglia sarà l'elemento più importante per voi. Lotterete per proteggerla e per restarle accanto. Forse, ci saranno alcune incomprensioni, ma questo non comprometterà l'affetto provato. Esprimerete un desiderio che crederete irrealizzabile, ma le persone che vi saranno accanto cercheranno di offrirvi nuovi spunti. Vi renderete conto che, con l'atteggiamento giusto, tutto potrà essere raggiunto. Il partner avrà un posticino speciale nel vostro cuore, ma non avrete modo di passare molto tempo insieme.

Oroscopo del 25 ottobre: tanti sogni per Vergine e Scorpione sorpreso

Leone: vi farete travolgere dalla pigrizia e dalla stanchezza. Sentirete il bisogno di riposare e di lasciare indietro i vostri impegni. Sarete noncuranti davanti all'organizzazione e alle faccende domestiche. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di provare a modificare il vostro stile di vita. Se darete maggiore spazio al riposo notturno, durante il giorno vi sentirete più energici e grintosi. Le parole di qualcuno, purtroppo, potrebbero ferirvi.

Vergine: sognerete in grande! Vi sentirete pronti a tirare fuori dal cassetto i vostri vecchi desideri. Saranno un po' arrugginiti, ma ancora pronti a essere realizzati. Non sarà un'impresa facile, non saprete bene da dove cominciare, ma vi sentirete felici e fieri di voi stessi.

Il rapporto con il partner non procederà nel migliore dei modi: ci saranno discussioni e l'empatia non sarà uno degli elementi cardine della coppia. Attenzione a non sfogare le vostre frustrazioni nel cibo.

Bilancia: deciderete di lasciarvi alle spalle sofferenza e difficoltà, almeno per il momento, e di dedicarvi allo svago. Vi accontenterete di piccoli momenti solo per voi. Non chiederete grandi cose, ma vorrete vivere un rapporto armonico con la famiglia e una relazione serena con il partner. Non darete adito a liti e discussioni perché saprete che questo rischierebbe di rovinare il vostro umore. Purtroppo, ci saranno delle situazioni da cui non potrete fuggire.

Scorpione: il partner vi accoglierà con una sorpresa davvero speciale.

Rimarrete a bocca aperta e cercherete il modo di ricambiare. Sarete fieri del vostro amore perché riuscirete a intravedere un solido futuro di coppia. Empatia, rispetto e determinazione saranno gli elementi che caratterizzeranno il vostro amore. Anche in amicizia, le cose andranno a gonfie vele: vi sentirete pronti ad aprire il vostro cuore e non dubiterete della sincerità delle persone che vi saranno attorno.

Previsioni astrologiche di domani 25 ottobre: Capricorno preciso e Acquario innamorato

Sagittario: la giornata sarà caratterizzata da alti e bassi. Da una parte vi sentirete felici e pronti a vivere la vostra quotidianità, dall'altra, non riuscirete ad accettare i cambiamenti che si sono riversati nella vostra vita.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di mettervi alla ricerca di nuovi hobby. Tenere la mente concentrata sulle vostre passioni, infatti, gioverà al vostro umore e alla vostra voglia di fare. Il partner vi darà la sensazione di essere un po' distante dal punto di vista emotivo.

Capricorno: avrete un atteggiamento puntiglioso e determinato. Non sopporterete scorrettezze, disordine e bugie. Tenderete a far notare agli altri le loro mancanze e non ci sarà verso di farvi cambiare idea. Avrete un comportamento rigido che potrebbe allontanare alcune persone. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di selezionare con cura le battaglie da combattere e di essere un po' più tolleranti verso le persone amate.

Infatti, potrebbero trovarsi in una situazione di difficoltà.

Acquario: l'amore busserà alla vostra porta e voi sarete pronti ad accoglierlo tra le mura domestiche. Respirerete l'aria colma di affetto, romanticismo e coccole. Non riuscirete a staccare gli occhi dal partner e sarete pronti a fare di tutto per difenderlo. Purtroppo, nonostante i vostri sforzi, verso la seconda metà della giornata, potrebbero esserci delle piccole incomprensioni. Si tratterà di qualcosa di banale, ma che inciderà negativamente sul vostro umore.

Pesci: non riuscirete a tenere a bada il vostro amore per la natura. Avvertirete l'esigenza di trascorrete la giornata nei vostri parchi preferiti o di fare lunghe passeggiate per la spiaggia.

Avrete un legame speciale con il vostro io più profondo, sentirete il cuore battere e comprenderete ogni singola emozione. Qualcuno potrebbe non capire il vostro punto di vista, ma a voi importerà poco perché sarete sereni e in pace con il mondo. L'amore per il partner passerà in secondo piano.