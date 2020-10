L'Oroscopo della settimana dal 5 all'11 ottobre andrà ad accogliere il transito fortunato di Venere in Vergine. In questa settimana l'amore prenderà quota per tutti i segni zodiacali di Terra, che proveranno emozioni profonde. Ci sarà tanta voglia di progredire in maniera benefica e di costruire in due. I simboli dello zodiaco che riceveranno gli influssi venusiani in quadratura astrale, quali Gemelli, Sagittario e Pesci, tenderanno a celare le emozioni chiudendosi in un'introversione troppo riservata e fredda. Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Venere in Vergine nell'oroscopo della settimana di ottobre

Ariete: mercoledì e giovedì Luna sarà benefica dai Gemelli, per rafforzare l'intensità dinamica di Marte. Sarete più magnetici e socievoli, aprendovi agli altri e voi single ricercando una comunicazione preziosa anche per favorire nuove conoscenze. Via libera quindi alla passionalità in coppia e Venere quasi sfiderà dalla Vergine ad aprirvi a cambiamenti costruttivi per l'amore. Alti e bassi nel weekend.

Toro: Luna sarà nel segno lunedì e martedì, così una maggiore concretezza vi lambirà e potrete iniziare ad aprire il cuore all'amore. Voi single sarete beneficiati della presenza di Urano che rivoluzionerà la sfera amorosa con energia, introducendo belle sorprese e nuovi incontri.

Voi in coppia potrete iniziare a costruire insieme, acuendo anche una spiccata sensualità che farà vivere belle sensazioni a due. Venere brillerà per voi per tutta la settimana.

Gemelli: la nuova posizione di Venere renderà la sfera sentimentale un po' tesa. Attenzione ad alcune difficoltà in coppia e voi single, occhio a non chiudervi in un'introversione che non gioverà all'amore.

Sarete molto riservati e tenderete a celare i sentimenti che provate. Ma l'affettuosità non mancherà di certo e Venere sfiderà a far salire a galla le emozioni, in modo più elastico e fluido.

Cancro: via libera all'amore con Venere in Vergine, benefica per voi. Sarete più concreti e pronti ad accogliere grandi slanci emotivi determinanti per l'amore.

Luna in Toro a inizio settimana, garantirà una splendida energia atta a consolidare le relazioni amorose già in atto, e invogliare voi single a ricercare l'amore stabile. Bando a ogni tipo di dubbio o riservatezza. Gli astri saranno dalla vostra parte e anche Mercurio prometterà belle novità.

Leone: Venere elargirà i suoi influssi portentosi dal domicilio astrale prossimo al vostro. Così potrete concretizzare il desiderio di amare in maniera più durevole e solida. L'astro dell'amore parlerà al vostro cuore e sarete alla ricerca di sicurezza, vivendo le relazioni con maggiore tranquillità. Voi single dovrete cercare di uscire di più soprattutto nelle giornate fortunate di mercoledì e giovedì.

Vergine: la settimana inizierà alla grande, con Venere nel segno che incrocerà le sue energie positive con Luna in Toro. Lunedì e martedì ci sarà molta intensità emotiva nelle relazioni già in atto e voi single potrete aprirvi a nuove opportunità. Dovrete uscire quindi poiché Urano regalerà veri e propri colpi di fulmine. A metà settimana invece l'astro d'argento sarà in dissonanza e tenderà a razionalizzare un po' i sentimenti. Ma nel weekend l'amore riprenderà quota.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: sarete molto impulsivi con Sole opposto a Marte, che farà salire a galla pulsioni inconsce dirompenti. Attenzione voi in coppia a non far valere a tutti i costi le vostre idee e dovrete ricordare che l'amore necessiterà di un dare e avere armonioso e ben equilibrato.

Venere molto vicina a voi, diffonderà sensazioni appaganti e farà ricercare a voi single un amore stabile. Bando a ogni tipo di superficialità. Mercoledì e giovedì saranno giornate fortunate per l'amore.

Scorpione: Venere splenderà per voi e sarete più socievoli, mai banali. Mercurio nel segno metterà in sintonia con le sensazioni amorose e riuscirete a tradurre in parole i sentimenti che provate. Sigillati tra questi pianeti favorevoli, tra cui Sole in Bilancia, l'amore riprenderà quota per voi single e anche voi in coppia, potrete avviare cambiamenti e iniziare a costruire su basi più solide.

Sagittario: a metà settimana potreste sentirvi confusi e cadere vittima di dubbi e indecisioni. Dovrete cercare di lasciare alle spalle un passato che ha fatto soffrire, per progredire e vivere in maniera più serena.

Luna quasi renderà le sensazioni amorose troppo fredde e razionali. Quindi potreste pensare di lasciare fluire le emozioni in maniera più libera e appagante. Nel weekend si prevederanno novità per voi single.

Capricorno: sarete molto obiettivi questa settimana e Venere dalla Vergine illuminerà il cammino amoroso. Così potrete chiarire eventuali attriti e sarete più realistici, determinati a bandire ogni tipo di superficialità per progredire in maniera felice. Voi single dovrete cercare di essere più espansivi e Luna in Toro a inizio settimana, regalerà emozioni più intense e passionali. Via libera ai nuovi incontri per voi single.

Acquario: Sole brillerà per voi dalla Bilancia e stabilizzerà al meglio l'amore.

Così sarete più diplomatici e consapevoli, valutando i pro e i contro delle storie amorose con maggiore raziocinio. Lunedì e martedì potrebbero essere giornate un po' nervose per i sentimenti, ma già da mercoledì in poi gli astri regaleranno momenti molto romantici, tutti da vivere con slancio e profondità d'animo.

Pesci: attenzione all'opposizione di Venere, che potrebbe farvi divenire maniaci della precisione e far pretendere la massima perfezione anche in coppia. Nettuno confonderà un po' il sogno con la realtà e voi single potreste gettarvi in alcune imprese sentimentali impossibili da realizzare. In compenso Mercurio garantirà maggiore intuizione sentimentale e potrete analizzare il tutto con obiettività soprattutto lunedì, martedì e nel weekend molto affettuoso per i sentimenti.