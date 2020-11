L'oroscopo settimanale 23-29 novembre 2020 è pronto a valutare il probabile andamento dell'ultima settimana del mese corrente. Quali sorprese vi attendono nei prossimi giorni? Quali segni dello zodiaco godono del favore degli astri? Quali, invece, devono avere ancora pazienza? Se volete saperlo, leggete con attenzione le seguenti previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute, relative alla settimana che va da lunedì 23 a domenica 29 novembre. I segni sotto analisi sono Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo settimanale: da Ariete a Cancro

Ariete - Questa settimana, alcuni nativi dell'Ariete devono rassegnarsi un po' agli eventi. Non c'è altra alternativa se non quella di discutere con il vostro partner d'amore. Con la gelosia e la possessività si rischia di fare cose sgradite. Cercate di contenere i vostri istinti, spesso maniacali. Qualche ripercussione anche in campo lavorativo dove di solito siete impeccabili. Dovete credere di più negli altri e nella collaborazione. Il vostro fisico risente dello stress dovuto alle situazioni poco chiare. In un momento di forte confusione potrebbero marcarvi le forze.

Toro - Dal punto di vista sentimentale siete parecchio agitati, forse state vivendo una situazione scomoda e voi non sopportate avere torto.

Il vostro partner non ve la lascia sempre vinta, quindi vi aspettano giornate davvero toste e difficilmente la spunterete. Essere testardi non porta nulla di buono. In campo lavorativo c'è un problema pratico da sistemare, a causa della pessima organizzazione ve la prendete con gli altri. L'Oroscopo consiglia di moderare il linguaggio e di non cedere agli attacchi di rabbia: non ci sono i presupposti per insistere su questioni di scarsa rilevanza.

Per la salute, questa è una settimana di alti e bassi. Tuttavia, riuscite sempre a trovare il modo per rialzarvi e per rimettervi in careggiata.

Gemelli - In questa settimana siete in pieno fermento affettivo, il vostro modo di guardare all'amore è più intenso e romantico rispetto ai mesi scorsi. Alcuni di voi devono capire se la relazione ha un futuro o se è meglio chiudere tutto e voltare pagina.

Non nascondetevi dietro la timidezza che non avete o dietro agli impegni. Abbiate più riguardo verso voi stessi, non esistono amori a senso unico. Il lavoro sembra andare bene, se dovete prendere delle decisioni importanti, fatelo entro la fine di novembre. Le persone che vi stanno sempre accanto credono fortemente in voi, quindi non siete soli. Parlando di salute, molti di voi dovrebbero cercare di non trascurare il proprio corpo, altri invece dovrebbero sforzarsi di non cadere vittima del nervosismo.

Cancro - Quest'ultima settimana di novembre vi permette di scoprire le gioie dell'amore che ancora non avete provato. I cuori solitari in cerca di affetto devono avere ancora un po' di pazienza, forse a fine mese potrebbero incontrare una persona particolarmente interessante.

Se di recente avete conosciuto una bella persona, portate avanti la conoscenza, potreste scoprire di avere molte cose in comune. In campo lavorativo siete delle persone imbattibili: acchiappate sempre qualsiasi tipo di occasioni, dimostrate a tutti di cosa siete capaci e ottenete spesso risultati soddisfacenti. Dal punto di vista psicologico avete meno preoccupazioni e questo è un bene.

Previsioni astrali da lunedì 23 a domenica 29 novembre: da Leone a Scorpione

Leone - In questa settimana siete un po' imprevedibili, ne potrete fare delle belle e cadere sempre in piedi. Se siete single potreste ricevere una sorpresa inaspettata. Non vi lasciate sfuggire l'occasione di vivere un'avventura o un flirt, l'unica cosa che conta in questo momento è di sentirvi vivi e di lasciarvi travolgere da un'ondata di passione.

In campo professionale dovete faticare ancora un po', sempre se avete intenzione di dare un tocco in più alla vostra carriera. Afferrate al volo le grandi opportunità che si presentano sul vostro luogo di lavoro prima che l'incanto svanisca. A parte l'insonnia, i vari acciacchi non vi pesano perché sapete benissimo che sono passeggeri.

Vergine - Belle novità in ambito affettivo. Alcuni nativi della Vergine decidono di intensificare di più il rapporto con il partner. Siete sulla buona strada per fare progetti di vita comune. Godetevi pienamente questi particolari momenti. Anche in campo lavorativo potrebbero esserci delle novità. Considerato che il periodo non è dei migliori, quindi una bella sorpresa è proprio quello che ci vuole per risvegliare la vostra creatività.

L'oroscopo consiglia rafforzare le collaborazioni con persone degne della vostra stima e fiducia. La salute non vi dà alcun problema, ma dovete comunque cercare di tenere buono il vostro umore.

Bilancia - Questo periodo sembra non andare d'accordo con voi. Siete piuttosto irritabili e la vostra relazione potrebbe subire delle forti scosse. Anche se desiderate un po' di romanticismo, siete disposti a concedere poco. Il vostro partner potrebbe non condividere questo comportamento. Sul posto di lavoro siete di cattivo umore, attenzione alle malelingue. I nervi a fior di pelle non vi aiutano a stipulare contratti, se il vostro lavoro consiste in questo. Evitate baruffe e parlate di meno. La salute sembra essere buona, tuttavia, questo nervosismo va curato e tenuto sotto controllo.

Scorpione - Inizia un periodo di serenità. Finalmente avete un po' di tempo da dedicare a voi stessi e alle persone che hanno bisogno del vostro aiuto. Con il vostro carattere riuscirete a conciliare lavoro, studio, casa e amore. Molti si chiedono come fate a trovare il tempo per fare tutte queste cose, ma voi preferite non rivelare il segreto. Anche sul versante lavorativo siete al top: tutte le rivoluzioni e i cambiamenti che avevate programmato qualche mese fa li avete già fatti. Accontentatevi e mettete da parte le ambizioni più alte. Riposate di più e cercate di non strapazzare troppo il vostro fisico.

Astrologia della settimana 23-29 novembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario - Fare finta che non esistano problemi tra voi e la persona amata non è una buona idea.

Le incomprensioni vanno sempre chiarite. Anche se significa affrontare duramente il vostro partner, è meglio chiarire ogni cosa subito che covare dei rancori. L'ambito lavorativo prosegue alla grande, potreste iniziare a pensare a qualche progetto nuovo. I guadagni saranno sempre proporzionati al vostro successo. Se un finanziamento non viene accettato, riprovateci. Riguardatevi di più in salute e non lamentatevi per un malanno di stagione o un piccolo dolore fisico. Per scaramanzia, pensate sempre di stare bene.

Capricorno - Siete delle persone molto passionali, anche se con il vostro pudore non sempre riuscite a tirare fuori i vostri sentimenti. Chi ha l'occasione di conoscervi resterà molto colpito dal vostro charme.

Se questa persona è molto interessata a voi e voi siete single non ci sono altre scuse per non approfondire la conoscenza. Visto il periodo critico, cercate di fare nuovi progetti di lavoro e di metterli in cantiere a partire dal prossimo prossimo mese. A volte la salute tentenna, ma questo dipende da voi, da come reagite.

Acquario - Alti e bassi in amore. Se siete disposti a lottare per la persona che amate follemente, allora vi aspettano momenti intimi molto piacevoli. In caso contrario, è meglio troncare la relazione e voltare pagina. Coloro che amano mettersi sempre in gioco potrebbero trovare pane per i loro denti. Dopo una lunga battaglia, potreste ottenere ciò che desiderate. Tutte le energie che avete risparmiato nei mesi scorsi sarebbe bene sfruttarle in questa settimana.

Se avete un progetto in mente, aspettate almeno la prima settimana di dicembre. Parlando di salute, siete in splendida forma. Se continuate a essere cauti, non avrete nessun tipo di problema.

Pesci - Cercate di mantenere un certo contegno, di non mettervi in mostra o di fare scenate di gelosia. Le persone che vi amano a volte vi sopportano, ma altre volte ne hanno abbastanza di voi. Per non perdere la loro fiducia cercate di essere più solidali e meno musoni. Abbiate più fiducia in loro. La prima cosa da risolvere in quest'ultima settimana di novembre sono le questioni finanziarie. Anche se dovete risolvere certi grattacapi, niente vi vieta di tentare nuove strade che potrebbero portare la vostra carriera lavorativa a livelli superiori.

Parlando di salute e benessere, l'oroscopo consiglia di non perdere di vista la vostra forma fisica e di non fare le ore piccole.