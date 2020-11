Venerdì 27 novembre troveremo sul piano astrale la Luna con Urano transitare nel segno del Toro, mentre il Sole sosterà sui gradi del Sagittario. Venere con Mercurio proseguiranno l'orbita in Scorpione, così come Giove, Saturno e Plutone permarranno in Capricorno. In ultimo, Marte rimarrà stabile in Ariete come Nettuno resterà nel segno dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Vergine, meno roseo per Acquario e Leone.

Sul podio

1° posto Toro: lungimiranti. La congiunzione Luna-Urano sul loro spazio zodiacale che nascerà nell'undicesima casa aprirà, con ogni probabilità, le porte a una visione più orientata verso il prossimo futuro in questo venerdì.

I nativi potranno iniziare a piantare dei semi premurandosi di innaffiarli nei mesi che verranno.

2° posto Vergine: cambio look. Nel giorno che precede il weekend, il secondo segno di Terra potrebbe avvertire la voglia di cambiare il proprio look e, per farlo, non baderà a spese. Sarà così che prenoterà nel parrucchiere più in della città e ad acconciatura finita sarà entusiasta del suo nuovo taglio.

3° posto Cancro: passionali. La verve sotto le lenzuola sarà, c'è da scommetterci, la protagonista di giornata in casa Cancro, e in questo modo i nativi assieme al partner riusciranno a dimenticarsi le problematiche, molte economiche, legate all'ostico momento astrale.

I mezzani

4° posto Pesci: incontri.

Giornata che parrà risultare ideale per il dodicesimo segno zodiacale in materia di incontri sentimentali, i quali avranno buone chance di avvenire nei luoghi meno usuali, come dal panettiere o in fila alla posta.

5° posto Gemelli: affaccendati. Col Sole e Marte di Fuoco, i nati Gemelli questo venerdì potrebbero trovarsi alle prese con un'imponente mole di lavoro da ultimare che, se da un lato necessiterà di un grande sforzo fisico, dall'altro li renderà oltremodo soddisfatti dei risultati raggiunti.

6° posto Bilancia: nuove sistemazioni. 24 ore dove il secondo segno d'Aria sarà, con tutta probabilità, alle prese con una riorganizzazione di una o più stanze della casa, dove si prodigherà in una nuova sistemazione di mobili e oggetti d'arredo.

7° posto Capricorno: cocciuti. Far mutare opinione ai nati Capricorno durante questa giornata sarà presumibilmente un'impresa ardua, tanto che partner e amici eviteranno di cimentarsi, conoscendo la cocciutaggine tipica del segno.

Tale testardaggine, stavolta, avrà ottime chance di rivelarsi azzeccata.

8° posto Sagittario: peccati di gola. I Luminari si guarderanno in cagnesco e assieme al transito marziale potrebbero spingere i nativi a concedersi qualche peccato di gola, non badando così tanto ai principi salutari di una dieta equilibrata.

9° posto Ariete: a testa bassa. Già dalle prime ore del mattino, i nati Ariete avranno probabilmente ben chiaro che in questa giornata ci sarà da lavorare e parecchio e a fronte di ciò si prodigheranno a testa bassa senza volgere lo sguardo altrove per l'interno turno professionale.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: lavoro flop. Venerdì da bollino rosso quello che si prospetta in casa Acquario nelle faccende professionali, dove i nativi saranno al centro di critiche ingiustificate mosse a causa di attriti pregressi con qualche parigrado.

11° posto Scorpione: bizzosi. Basterà una minuzia a scatenare l'ira dei nati sotto il segno dello Scorpione in questa giornata di fine novembre e il settore che potrebbe risentirne maggiormente sarà quello lavorativo, dove farebbero bene a non ferire le persone con cui si rapporteranno.

12° posto Leone: perplessità amorose. Con Mercurio retrogrado ed in quadratura nonché la Bianca Signora, anch'essa quadrata, il venerdì nativo non potrà che prospettarsi avaro di soddisfazioni sentimentali. Difatti, i nati Leone potrebbero trovarsi alle prese con un ambiguo comportamento della dolce metà dove, malgrado resteranno perplessi, decideranno di non indagare oltre al momento.