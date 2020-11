Da lunedì 30 novembre a domenica 6 dicembre troveremo sul piano astrologico Mercurio viaggiare dallo Scorpione (dove sosta Venere) al segno del Sagittario (dove staziona il Sole), mentre Giove, Plutone e Saturno transiteranno in Capricorno. Urano proseguirà il domicilio in Toro, così come Nettuno permarrà nel segno dei Pesci. Infine, Marte rimarrà stabile in Ariete, nel frattempo la Luna passerà dai gradi dei Gemelli al Leone.

Oroscopo della settimana favorevole per Leone e Ariete, meno entusiasmante per Vergine e Toro.

Toro pessimista

Ariete: focus sull'abitazione. La casa sarà presumibilmente al centro dei pensieri di casa Ariete a partire da mercoledì, quando i nativi si cimenteranno in opere di ristrutturazione o, se in cerca, stringeranno un nuovo accordo contrattuale per acquistarla o andare in affitto.

Toro: pessimisti. Le giornate centrale avranno buone chance di nascondere delle ghiotte opportunità professionali, sebbene i nativi potrebbero mettere in campo un mood pessimistico che renderà un esercizio alquanto complicato riuscire a scorgerle.

Gemelli: volenterosi. Eccezion fatta per mercoledì e giovedì dove l'umore sarà instabile, i nati sotto il segno dei Gemelli saranno probabilmente pervasi da una gran voglia di darsi da fare in questa settimana, sia sul fronte sentimentale che pratico. Particolarmente stimolanti saranno lunedì e martedì, quando potrebbe scattare la scintilla con una nuova conoscenza affettiva.

Cancro: compromessi. Se questa settimana fosse una partita alle roulette, i nativi dovrebbero puntare tutto sulla giornata di giovedì, quando potranno godersi i piaceri dell'amore senza alcun disturbo.

Le restanti giornate, invece, saranno probabilmente costellate da diversi imprevisti nella sfera professionale.

Equivoci per la Vergine

Leone: idee. Giorno 2 dicembre andrebbe segnato sul calendario dei nati Leone, in quanto Mercurio entrerà nel loro Elemento e, congiungendosi al Sole, stimolerà la nascita di nuove ed innovative idee che, per trarne i migliori frutti, andrebbero messe in atto prima di giovedì 17.

Vergine: equivoci. La comunicazione sarà, con tutta probabilità, il tallone d'Achille settimanale dei nati Vergine, sia nelle faccende professionali che sentimentali, coi nativi che riusciranno con gran fatica a farsi comprendere con le altre persone, ferendone inconsapevolmente qualcuna.

Bilancia: caritatevoli.

Il Sole e la Luna, ben posizionati nel corso della settimana, assieme allo spostamento mercuriale renderanno probabilmente i nativi più disponibili ad aiutare il prossimo, in particolar modo giovedì quando la loro buona azione sarà una manna dal cielo per chi la riceverà.

Scorpione: riflessivi. Nettuno e Venere nel loro Elemento perderanno nella giornata di mercoledì il supporto di Mercurio, e ciò potrebbe far mutare il modo dei nativi di rapportarsi al quotidiano, risultando meno sprezzanti e critici ma più riflessivi e malinconici.

Acquario scanzonato

Sagittario: decisioni. Questa settimana a cavallo tra novembre e dicembre sarà, c'è da scommetterci, tanto dispendiosa energicamente quanto promettente per il percorso lavorativo del terzo segno di Fuoco, sopratutto sabato e domenica quando saranno chiamati a prendere una doverosa decisione sul prossimo futuro.

Capricorno: affabili. Le giornate che apriranno e chiuderanno questa settimana potrebbero rivelarsi particolarmente stimolanti in amore per i nati Capricorno, i quali risulteranno affabili e concilianti verso la mezza mela, lasciandola piacevolmente sorpresa. Mercoledì e giovedì, invece, un po' di nervosismo aleggerà nel settore lavorativo.

Acquario: scanzonati. Ad eccezione del solitario weekend, le restanti cinque giornate di questa settimana avranno buone chance di risultare spensierate per le vicende professionali di casa Acquario. I colpi bassi non mancheranno ma, al contempo, i nativi saranno più propensi a non dargli alcun peso.

Pesci: svogliati. La voglia di mettersi in gioco non farà probabilmente parte delle caratteristiche dei nati Pesci in queste giornate, coi nativi che sceglieranno di concedersi due giornate di ferie, in modo da dedicare del tempo esclusivamente a loro stessi.

Fascino al top nella giornata di mercoledì, quando sarà semplice fare colpo per i single del segno.