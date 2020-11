Durante la giornata di domani, giovedì 26 novembre 2020, l'umore si risolleverà per molti segni zodiacali. L'Oroscopo prevede una grande luce dopo tanti giorni di buio per i segni dell'Ariete, della Bilancia, dell'Acquario e della Vergine. In amore l'affinità di coppia illuminerà la giornata dei nati sotto il segno del Leone, ma anche quella dei i nati sotto il segno del Pesci. Di seguito le previsioni dell'oroscopo segno per segno.

Leone stabile in amore

Ariete: l'ottimismo e la fiducia in voi stessi solitamente sono le vostre armi preferite, stavolta non ci sarà assolutamente nessuna eccezione.

Vi darete da fare anche per i progetti che avevate omesso di sviluppare.

Toro: vi salverete in extremis per un affare che probabilmente senza di voi non avrebbe decollato, ma dovreste prendervi qualche momento per voi senza alcune interferenza esterna che possa in qualche modo turbarvi.

Gemelli: l'impulsività vi creerà qualche scompenso sul lavoro, ma anche in famiglia dovrete cercare di ragionare lucidamente e senza essere troppo precipitosi, soprattutto per qualche vicenda che riguarderà i figli.

Cancro: purtroppo gli impegni per adesso non vi lasceranno un attimo di tregua, quindi anche gli svaghi potrebbero essere pressoché irraggiungibili nel corso di questa giornata. Cercate di ritagliare del tempo per la famiglia.

Leone: sembrerà che il rapporto di coppia abbia raggiunto una buona stabilità, ma sarà ancora piuttosto preso per “cantare vittoria”. Dovrete cercare in primis di andare incontro alle esigenze del partner ed essere disponibili.

Vergine: i primi segnali di una giornata divertente li riscontrerete fin dal mattino, pieno di incontri interessanti e di chiacchierate non solo allegre ma anche molto produttive.

Allentare un po' la presa sul lavoro non vi farà male.

Lavoro impegnativo per Scorpione

Bilancia: un po' di umore che lentamente sta migliorando e una famiglia che sarà uscita da una situazione di forte stress emotivo saranno i due elementi che vi faranno spuntare un bel sorriso dopo tanto tempo.

Scorpione: anche se sta procedendo tutto abbastanza bene, sarete ben preso sormontati da una mole di lavoro che vi costringerà a fare le ore piccole.

Fortunatamente avrete ancora quel po' di calma che vi servirà da “cuscinetto”.

Sagittario: qualche lieve malessere vi darà un campanello d'allarme anche se non sarà niente di preoccupante. Saprete come risolvere questa situazione spinosa in men che non si dica e senza un aiuto troppo importante.

Capricorno: sarete troppo distratti per lavorare, quindi se avrete fra le mani qualche affare sostanzioso sarà il caso di farvi aiutare o affidarlo direttamente a qualcun altro. La prudenza dovrà essere la vostra “parola d'ordine”.

Acquario: vi sentirete meglio e più in pace con voi stessi, oltre che con il mondo intero. L'affabilità sarà un vero e proprio “cavallo di battaglia”, sia sul lavoro che all'interno della sfera privata.

Non lasciatevi abbattere da qualche pensiero negativo.

Pesci: sarete più romantici del solito, non avrete praticamente alcun rancore nei confronti della persona amata e potrete finalmente dialogare con della spontaneità che ultimamente ha fatto sentire la propria mancanza, soprattutto nella coppia.