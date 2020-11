L'oroscopo del fine settimana che va dal 21 al 22 novembre prevede momenti molto interessanti per quanto riguarda la sfera sentimentale per i nativi sotto il segno dello Cancro, che nella giornata di domenica potranno contare sulla Luna in trigono dal segno dei Pesci, mentre Acquario vivrà momenti nel complesso discreti, sia in amore che al lavoro. Bilancia cercherà di essere abbastanza esaustiva nelle proprie mansioni al lavoro, mentre per lo Scorpione potrebbero esserci dei contatti significativi con persone importanti. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il weekend dal 21 al 22 novembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo weekend 21-22 novembre 2020 segno per segno

Ariete: fine settimana piuttosto discreto, che vede un cielo più sereno per voi nativi del segno.

Infatti sabato la Luna sarà favorevole, mentre da domenica Venere smette di essere opposta. In amore dunque è il momento di tirare fuori gli artigli e mostrare il tipo di partner che siete e che potreste essere. Nel lavoro i progetti professionali potrebbero prendere una piega differente, che starà a voi valutare se sarà positiva oppure no. Voto - 7,5

Toro: Venere sarà in opposizione a partire da domenica secondo l'oroscopo. Questo significa che in amore dovrete fin da subito mettere in chiaro alcune cose con il partner prima di causare incomprensioni e litigi. Se siete single di amore non se ne parlerà per il momento. Nel lavoro anche Mercurio continua ad essere opposto, ma Giove ancora positivo vi permette di essere chiari e precisi in quel che fate, togliendo qualche sbavatura.

Voto - 6,5

Gemelli: un buon fine settimana per voi nativi del segno, anche se Venere non sarà più favorevole. Ciò nonostante in amore continuerete ad andare d'accordo con il partner, con un'intesa di coppia più che soddisfacente. Sul fronte lavorativo meglio non lasciare progetti indietro se volete massimizzare le vostre entrate.

Voto - 8-

Cancro: finalmente questo cielo torna sereno in fatto di sentimenti secondo l'oroscopo. Venere infatti torna a splendere dal segno dello Scorpione. Come se non bastasse, domenica la Luna sarà in Pesci e in amore non potrete far altro che far bruciare di passione la vostra relazione. Bene anche il lavoro con Mercurio favorevole che vi darà una mano con le vostre mansioni.

Voto - 9

Leone: oroscopo del fine settimana discreto per voi nativi del segno. Il sabato potrebbe non essere una bella giornata in amore, a causa della Luna opposta, ma domenica ci sarà una buona atmosfera, anche se Venere diventa negativa. Nel lavoro le cose vanno un po’ a rilento, dovrete essere in grado di sbloccare la situazione. Salute tutto sommato positiva. Voto - 6,5

Vergine: continuerete a manierare molto bene i vostri sentimenti nei confronti del partner secondo l'oroscopo. Venere vi sorride anche dal segno dello Scorpione e promette ancora momenti romantici tutti da vivere. Attenzione però alla giornata di domenica, considerato che la Luna diventa opposta. Ambito lavorativo tutto sommato discreto, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Voto - 8

Bilancia: cambiamenti astrali in arrivo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Venere lascia il vostro cielo, ma non per questo la sfera sentimentale andrà a calare. Godetevi ancora il vostro rapporto, solo un po’ più responsabilmente. Per quanto riguarda il settore professionale darete un grande peso ai vostri obiettivi, senza trascurare nessun dettaglio. Voto - 8

Scorpione: Luna e Venere che passano in posizione favorevole per voi nativi del segno. La sfera sentimentale tenderà a splendere particolarmente e il fascino e magnetismo saranno su livelli molto alti. Se siete single questo potrebbe essere il momento più adatto per farsi avanti. Nel lavoro le comunicazioni con i colleghi saranno praticamente perfette e porterete avanti con maggiore velocità le vostre mansioni.

Voto - 9

Sagittario: un weekend piuttosto discreto per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Dal punto di vista sentimentale sentirete una grande dolcezza e passione nei confronti del partner, utile a tenere alta l'intesa di coppia. Per quanto riguarda il lavoro forse dovreste essere un po’ più svelti con i vostri incarichi ma nel complesso state andando bene. Voto - 7,5

Capricorno: periodo tutto in risalita ora che Venere non è più negativa. In amore dunque dovrete far valere nuovamente i vostri sentimenti e dovrete trovare un metodo efficace per farlo. Se siete single l'amore tornerà ad essere importante. Nel lavoro Giove continua ad essere favorevole e con Mercurio in sestile riuscirete a dare prova delle vostre abilità.

Voto - 7,5

Acquario: fine settimana positivo solo a metà per voi nativi del segno. Se sabato la Luna sarà favorevole, con momenti positivi in coppia, domenica dovrete fare i conti con Venere negativa per un bel po’ di tempo, fareste meglio a preservare la vostra relazione sentimentale. Nel lavoro Mercurio continua ad essere in quadratura nel segno dello Scorpione, dunque usate prudenza nelle vostre mansioni. Voto - 7-

Pesci: oroscopo del weekend eccellente per voi nativi del segno. La Luna si affaccerà nel vostro cielo e Venere sarà in trigono dal segno dello Scorpione. In amore dunque non avrete eguali e godrete di un notevole fascino, soprattutto voi cuori solitari. Nel lavoro state andando bene con le vostre mansioni, dunque un altro po’ di pazienza prima di vedere i risultati.

Voto - 9