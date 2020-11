L'oroscopo di lunedì 9 novembre prevede un periodo estremamente vivace per i nativi del segno della Bilancia, che potranno contare su Venere in congiunzione, mentre l'Acquario vivrà un momento piuttosto frizzante nella vita di coppia. Per il Toro potrebbe arrivare qualche opportunità di lavoro da cogliere al volo, mentre lo Scorpione sarà piuttosto arguto con le proprie mansioni e i colleghi.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di lunedì 9 novembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo di lunedì 9 novembre segno per segno

Ariete: dopo un weekend discreto, ecco che la settimana comincia male per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Venere in opposizione infatti sarà ancora un problema dal punto di vista sentimentale, meglio introdurre argomenti leggeri e senza rischio di correre in possibili litigi, preservando quei piccoli passi in avanti che avete fatto. Se siete single in questo momento potrebbe essere difficile trovare una direzione. Nel lavoro invece la situazione è piuttosto buona. Le energie non vi mancano e neanche qualche idea originale. Voto - 6+

Toro: il cielo è più promettente per i nativi del segno, grazie alla Luna in trigono dal segno della Vergine. Sul fronte sentimentale avrete più fiducia nei confronti del partner, spezzando la monotonia e trovando sempre qualcosa da fare insieme, regalandovi un rapporto movimentato.

Per quanto riguarda i single i vostri gesti saranno sempre di conforto, per chiunque. Salute tutto sommato accettabile. Per quanto riguarda il lavoro la fortuna offerta da Giove sarà cogliere al volo, con delle occasioni che sono da accettare subito. Voto - 7,5

Gemelli: relazione di coppia interessante in questo periodo secondo l'oroscopo, grazie a Venere favorevole.

In amore l'intimità vi rende sensibili e romantici nei confronti del partner, aumentando l'intesa e la passione, soprattutto per i nati nella prima decade. Se siete single questo periodo potrebbe rivelarsi interessante per fare nuove conoscenze. Per quanto riguarda il lavoro Marte vi darà sostegno, ma dovrete impegnarvi per ottenere risultati degni di nota.

Voto - 8-

Cancro: Luna in sestile che vi aiuterà a pensare positivo in questa giornata secondo l'oroscopo, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Con un po’ d'attenzione infatti, la vostra relazione di coppia potrebbe prendere la giusta direzione in questa giornata, attenti dunque a non causare litigi. Se siete single esitate di meno e siate più decisi. Nel lavoro aspettate che Mercurio sia favorevole prima di spingervi in nuovi progetti, se davvero volete massimizzare. Voto - 7-

Leone: l'oroscopo di lunedì 9 novembre vi vede un po’ allegri e birichini, soprattutto voi single, un po’ ruffiani con la persona di cui siete cotti. Se invece avete una relazione stabile, raggiungerete un buon equilibrio insieme alla vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Se siete single non scaldatevi per questioni di poco, e continuate ad essere ottimisti. In ambito lavorativo attenzione a Mercurio che si avvicina sempre di più in una posizione sfavorevole. Meglio non prendere decisioni azzardate al momento. Voto - 7+

Vergine: avrete una grande voglia di stare insieme al partner in questa giornata di lunedì secondo le previsioni astrali. La Luna si trova in congiunzione e vi mette voglia di creare un'atmosfera romantica e stare soli soletti con la persona che amate. Cominciate col preparare una bella sorpresa. Se siete single verrete cercati di continuo, indice che la vostra gentilezza e disponibilità è apprezzata. Nel lavoro non bisogna essere ansiosi se le cose procedono abbastanza bene.

Voto - 8+

Bilancia: inizio settimana ottimo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, grazie a Venere ancora in congiunzione. Dal punto di vista sentimentale sarete particolarmente vivaci in questa giornata, e vi godrete il periodo insieme alla persona che amate. Per quanto riguarda i single ci sarà tenerezza e sensibilità nelle vostre conversazioni. In ambito lavorativo essere giusti con i colleghi va bene, ma fino a quando non vi volteranno le spalle. Voto - 8,5

Scorpione: previsioni astrali di lunedì 9 novembre che vedranno una Luna positiva per voi nativi del segno. In amore dunque con un po’ di pazienza e le giuste parole, voi single vi farete strada nel cuore della persona che amate, avvicinandovi piano piano.

Se avete una relazione stabile cercate di assumere un ruolo di rilievo nella vostra storia sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro sarete particolarmente arguti in questa giornata, pronti a cogliere l'occasione giusta per ottenere ottimi risultati. Voto - 8

Sagittario: inizio settimana un po’ lento per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. La Luna in quadratura mette in fase di stallo la vostra relazione di coppia. Non ci saranno grandi litigi intendiamoci, ma per fare un passo avanti, bisognerà aspettare che questo cielo migliori. Se siete single anche se qualcosa non andrà per il verso giusto, abbiate fede e vedrete che presto tutto si sistemerà. Nel lavoro Marte vi sostiene, mentre Mercurio rende vivaci i rapporti con i colleghi, e i progetti procederanno nella giusta direzione.

Voto - 7

Capricorno: oroscopo di lunedì leggermente in rialzo per voi nativi del segno, grazie alla Luna favorevole. La vostra relazione di coppia sarà un po’ più leggera e serena, e vi permetterà di godere di questa giornata, ovviamente mantenendo lontani i pensieri negativi. Se siete single meglio non essere troppo pignoli con gli altri. Per quanto riguarda il lavoro Giove vi sostiene e passerete in maniera molto produttiva il tempo. Voto - 7

Acquario: relazione di coppia particolarmente frizzante in questa giornata di lunedì secondo l'oroscopo. Venere si trova in trigono dal segno della Bilancia, e promette momenti molto piacevoli in compagnia del partner. Se siete single coccole e piacevoli carezze sono il vostro desiderio, e se avete corteggiato bene la persona che vi piace, presto potreste riceverne anche voi.

Nel lavoro Mercurio presto non sarà più favorevole, dunque sarebbe il caso di concludere il prima possibile alcuni vostri incarichi. Voto - 8+

Pesci: previsioni astrali di lunedì 9 novembre che annunciano un buon Sole in trigono dal segno dello Scorpione. Attenzione però a questa Luna opposta che potrebbe rendere un po’ turbolento il vostro rapporto. Se siete single andateci piano con i sentimenti, che in questa giornata potrebbero essere un po’ confusionari. Sul posto di lavoro questa potrebbe essere una giornata stimolante per iniziare nuovi progetti lavorativi da concludere sotto la protezione di Mercurio, presto in posizione favorevole. Voto - 7+