Cosa prevede l’Oroscopo per la giornata di sabato 14 novembre? Sta per concludersi anche questa settimana. Alla vigilia del novilunio, si riaccenderanno gli animi e le tensioni volgeranno al termine. I nativi del Pesci godranno del primo posto in classifica e avranno una giornata implacabile. Andrà bene anche al Capricorno che potrà godersi 24 ore di meritato relax. Non mancheranno novità e attacchi di nervosismo. Approfondiamo dettagliatamente le previsioni dello zodiaco di questa giornata osservando anche la classifica.

Le previsioni astrali del 14 novembre: gli ultimi sei segni

Vergine – 12 - Forse vi alzate un po' troppo presto al mattino o forse siete eccessivamente stressati.

In questo sabato non dovrete mettere altra carne a cuocere perché ne avete già abbastanza. Evitate di trascorrere troppo tempo sui social, magari a leggere i commenti detrattori degli altri: l'invidia è una brutta malattia! Sfruttate questa giornata per concludere qualcosa di interessante, magari avete bisogno di stabilire un nuovo piano e di mettere i punti sulle "i" sulla vostra situazione finanziaria e interpersonale.

Leone – 11 - Sta per volgere a conclusione anche questa settimana che è stata caratterizzata da mille impegni e da una serie di alti e bassi. Sarete impegnati al mattino, ma faticherete a mettere il piede fuori dal letto. Forse state conducendo una vita sregolata, magari andate a dormire più tardi del solito e fate le ore piccole dinanzi alla tv.

Nel pomeriggio sarete così stanchi che vi concederete un bel pisolino ristoratore. Qualunque sia il problema, presto ritroverete serenità.

Acquario – 10 - Sarà un sabato un pochino nervoso, ma solamente nella prima parte della giornata. A partire dalla metà del pomeriggio in poi sarete felici anche se un pochino stremati.

Sulle vostre spalle reggete un sacco di responsabilità, del resto mandate avanti la casa e/o la famiglia. Dovrete essere pazienti, soprattutto se la settimana è stata poco produttiva e soddisfacente. Serata con pizza e buona compagnia. Godetevi la famiglia, perché nessuno è eterno.

Toro – 9 - Arriva il momento, nella vita, di interrogarsi sul dove si sta andando e sul cosa fare per migliorare la quotidianità.

La Luna in Scorpione toccherà dei nervi scoperti perciò sarà bene tagliare corto e concentrarsi sull'essenziale. Il buongiorno si vede dal mattino, ma anche se forse avete trascorso una brutta settimana in queste 24 ore otterrete un piccolo recupero psicofisico. In serata farete le ore piccole davanti alla televisione, forse avete cominciato a guardare una nuova serie interessante.

Bilancia – 8 - Le previsioni astrologiche del 14 novembre parlano di rivalse lavorative con cui fare i conti. Sarete impegnati in mattinata. Attualmente ci sono delle situazioni poco limpide e che vi rendono guardinghi. Evitate di alimentare le polemiche e gli inutili pettegolezzi di paese. In questo periodo è bene mantenere la calma perché c'è troppo egoismo e nervosismo in giro.

La diplomazia sarà la vostra salvezza, affidatevi a essa e resistete alla tentazione di rispondere a tono. L'amore di coppia procederà speditamente anche se occorrerà metterci più impegno e attenzione.

Gemelli – 7 - Dei progetti sono andati in fumo e avete dovuto fare i conti con dei cambiamenti di programma. In questo sabato sarà meglio non perdere tempo nelle attività superflue perché sarete profondamente esausti. Da tempo non fate altro che correre avanti e indietro destreggiandovi tra casa e famiglia. Le stelle invitano a staccare la spina e a raccogliere il fiato. Non saranno da escludersi delle notizie particolari, infatti entro domenica è prevista un'ennesima novità! Con il partner alternate momenti di malumore a momenti di unione intima.

Oroscopo e classifica dei primi sei segni dello zodiaco

Cancro – 6 - La Luna in segno d'acqua spesso rende più suscettibili e permalosi, perciò è facile che in questa settimana abbiate avuto a che fare con dei disguidi e degli scambi d'opinione via social. La famiglia è molto importante per voi nativi del Cancro, perciò quando attaccano una persona a voi cara tirate fuori le unghie e i denti. Comunque sia, preparatevi a trascorrere un sabato di recupero in cui il caos sarà domato e uscirete dal tunnel tenebroso. L'amore richiede reciproco rispetto, tanta comunicazione e la giusta dose di intimità: non si può avere senza dare.

Ariete – 5 - Arriva il momento della pausa di riflessione, finalmente potrete staccare la spina e chiudervi in voi stessi.

Dovrete meditare, specie se sono in atto delle situazioni precarie o se dovete prendere una decisione fondamentale. Sognate di traslocare in una casa più ampia e tranquilla, magari lontano dal chiasso e dallo smog cittadino. Prendetevi questo weekend per pensare solo a voi stessi e agli affetti personali. Non continuate a rimuginare sulle storie passate.

Sagittario – 4 - Finalmente avrete a che fare con una giornata tranquilla e piacevole. Avrete modo di dimenticare quanto avvenuto in settimana. Si fa presto a sparlare degli altri, in modo tale da distogliere l'attenzione sui propri problemi e voi, forse, avete avuto a che fare con dei pettegolezzi spiacevoli. In queste 24 ore potrete concentrarvi sul vostro benessere, fare una bella sessione di shopping online o darvi da fare tra i fornelli.

Non pensate agli estranei, il loro giudizio non ha alcun valore.

Capricorno – 3 - Giornata di relax: ve lo meritate! Potrete mettere il lavoro, lo studio o certe faccende in stand-by per poi ripristinarle il prossimo lunedì. Essere egoisti e prendersi dei giorni per la propria persona fa solamente bene sia alla mente che allo spirito. Forse avete smarrito la fiducia, ma presto la ritroverete. Ascoltate il vostro io interiore perché vi saprà guidare per la giusta strada.

Scorpione – 2 - Avrete a che fare con un cielo astrologico davvero interessante. Alla vigilia del novilunio potreste avvertire il bisogno di apportare dei cambiamenti e di smettere di pensare sempre al peggio. Siete un segno pieno di qualità e di responsabilità.

Qualcosa si smuoverà, le stelle rivelano che sarà una giornata importante, destinata a chiudere le parentesi di questa settimana strana e a tratti carica di nervosismo. Nel pomeriggio avrete più tempo e spazio per recuperare, perciò se c'è del lavoro da sbrigare non rimandatelo.

Pesci – 1 - L’oroscopo di di sabato 14 novembre annuncia una bella svolta all'interno della vita della maggior parte dei Pesci. Ci sono dei progetti in cantiere, ma è bene sincerarsi di costruire delle fondamenta solide. Sarete implacabili. Sarà il giorno più rappresentativo della settimana, finalmente sarete pronti a lasciarvi alle spalle le disavventure vissute di recente. Potrebbero esserci state delle discussioni in amore, in famiglia o sui social.

Siate più indulgenti con i figli e i genitori anziani.