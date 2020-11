L'Oroscopo di domenica 15 novembre sarà caratterizzato da forti cambiamenti che riguarderanno tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, fra i transiti planetari principali, sarà possibile osservare la congiunzione di Sole e Luna, di Giove e Saturno, di Giove e Plutone e di Saturno e Plutone. Inoltre, la Luna sarà in trigono a Nettuno, Mercurio in opposizione a Urano, Venere in quadratura a Giove e Venere in quadratura a Plutone.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi faranno parte dell'oroscopo di domani 15 novembre: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di domenica 15 novembre: emotività per Ariete, Toro preoccupato

Ariete: sentirete il bisogno di ritagliarvi degli spazi solo per voi. Nonostante l'assenza di problematiche dovute al lavoro, tenderete ad essere particolarmente riflessivi. La vostra spiccata emotività vi metterà in connessione con un lato sconosciuto del vostro carattere. Forse, scoprirete dei nuovi talenti e dei nuovi obiettivi. Una delle caratteristiche più importanti che cercherete nel partner sarà la sincerità. Avrete un fiuto infallibile per stanare le bugie e metterle all'angolo.

Toro: le preoccupazioni potrebbero rovinare questa domenica di relax. Dovrete fare attenzione a non farvi trascinare da un eccesso di pensieri negativi.

L'oroscopo consiglia di provare a sostituirli con azioni brillanti e allegre. Averete un atteggiamento ottimista, infatti, vi consentirà di vivere tutto con maggiore spensieratezza. Inoltre, in questo modo, eserciterete una forte attrattiva nei confronti dei vostri amici. Non sarà il giorno giusto per dedicarsi alle questioni romantiche, però, a breve, qualcosa potrebbe cambiare.

Gemelli: dovrete prestare molta attenzione ai sentimenti delle persone che vi saranno accanto. Una piccola svista, infatti, potrebbe spingervi a usare parole poco gentili. L'oroscopo suggerisce di rimediare subito con delle scuse, in caso ciò accada. Se sarete in buona fede, sicuramente, verrete perdonati.

In amore, vivrete una giornata un po' turbolenta. Non riuscirete a comprendere i pensieri del vostro partner, ma vi sforzerete per trovare dei punti in comune con i vostri. La cosa migliore sarà attendere che gli animi si calmino.

Cancro: la gola costituirà uno dei vostri maggiori peccati in questa giornata. Per qualche ora, infatti, deciderete di mettere al bando la dieta. Vi godrete dei deliziosi dolcetti cucinati dalla vostra famiglia. Amerete passare il tempo a chiacchierare e a riderete degli eventi della settimana. Verso la seconda metà di questa domenica, avvertirete una sensazione spiacevole. L'oroscopo consiglia di non fossilizzarvi troppo sulle vostre paure. Per scacciare la tristezza, vi basterà praticare le vostre attività preferite!

Previsioni zodiacali di domani 15 novembre: Leone fantasioso e Bilancia responsabile

Leone: darete libero sfogo alla vostra fantasia. Amerete immergervi in mondi fantastici e avventurosi. Proverete a nutrire questa fiorente immaginazione tramite i vostri hobby preferiti. L'oroscopo consiglia di dedicarvi alla scrittura, alla lettura o al disegno. Le vostre passioni saranno così travolgenti da riuscire a coinvolgere anche le persone che vi saranno attorno. Il partner, però, potrebbe trovare eccessivo questo vostro fantasticare. Ci rimarrete un po' male per la sua reazione, ma non le darete modo di mettervi i bastoni tra le ruote.

Vergine: tenderete a concentrarvi sui dettagli. L'aspetto generale delle cose passerà in secondo piano.

Questo sarà sinonimo di precisione e ordine. Tenderete a gestire in questo modo anche i vostri sentimenti. Cercherete di essere il più razionali possibili perché non vorrete essere ancora feriti da possibili delusioni sentimentali. L'oroscopo, però, suggerisce di non chiudere totalmente il vostro cuore. Concedetevi semplicemente del tempo per guarire e sanare il dolore.

Bilancia: non potrete fare a meno di concentrarvi sugli eventi della prossima settimana. Avrete molte cose da organizzare e per questo preferirete iniziare in anticipo. Non sarà una domenica di relax, soprattutto perché non avrete modo di incontrare le persone che sono davvero importanti per voi. La solitudine avrà un forte impatto sul vostro umore, ma non avrete molto tempo per rattristarvi.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di compiere azioni pratiche per allontanare la malinconia.

Scorpione: questo 15 novembre metterà alla prova il vostro cuore e i vostri sentimenti. Alcuni eventi vi spingeranno a riflettere sulla relazione con il partner. Avvertirete il bisogno di chiarire determinati aspetti del vostro, ma non vorrete dare l'avvio a noiose discussioni. L'oroscopo di domani consiglia prima di esplorare il territorio con piccole frasi che possano adattarsi al contesto. Se vedrete disponibilità nelle risposte della persona amata, allora potrete provare ad aprirvi.

Astrologia di domenica 15 novembre: Sagittario fragile, Acquario spensierato

Sagittario: vi sentirete molto fragili dal punto di vista emotivo.

Avrete bisogno di qualcuno che vi dia sostegno e che vi sproni ad andare avanti. Purtroppo, tenderete ad abbattervi subito davanti agli insuccessi e questo potrebbe trasformarsi in un serio problema per la settimana successiva. L'oroscopo di domani suggerisce di raccogliere le idee e di provare a fare un quadro della situazione. Sicuramente, dopo un'accurata riflessione, riuscirete a mettere insieme i tasselli del puzzle.

Capricorno: sarete poco inclini ad ascoltare le opinioni degli altri. Verrete pervasi da un atteggiamento che gli altri potranno scambiare per egoismo, in realtà, avrete solo bisogno di badare alle vostre esigenze. Il partner, per fortuna, riuscirà a mettersi nei vostri panni e a venirvi incontro.

Non sarà facile per lui rapportarsi in modo sereno, ma il suo amore lo spingerà a superare qualunque ostacolo. Apprezzerete molto questo suo modo di fare e sentirete il bisogno di rafforzare la vostra relazione sentimentale.

Acquario: istinto e spensieratezza saranno i due elementi portanti di questo 15 novembre. Vi sentirete altruisti ed empatici verso gli altri. Mostrerete i vostri sentimenti senza paura perché deciderete di vivere a pieno ogni emozione. L'organizzazione sarà importante perché vi consentirà di portare a termine tutti gli impegni del giorno. L'oroscopo suggerisce di rilassarvi con il partner durante le ore serali: una cenetta speciale e un film divertente creeranno la giusta atmosfera.

Pesci: sarete ossessionati dall'idea che qualcuno possa tradire la vostra fiducia. Il passato, a dispetto delle apparenza, ha ancora una prese molto forte su di voi. Per fortuna, sarete circondati da amici pronti a darvi tutto il loro supporto. Sarà impossibile ignorare il loro affetto e il loro calore. L'oroscopo consiglia di provare a rilassarvi: non temete di abbasare la guardia, è qualcosa che, per qualche ora, vi potrete concedere. Non sarete certi di aver trovato il partner ideale per voi, avrete bisogno di ulteriori conferme.