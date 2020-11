L'oroscopo di giovedì 5 novembre prevede un Cancro più introspettivo e incline ad andare incontro al partner grazie alla Luna in buon aspetto, mentre l'Ariete potrebbe aver bisogno di qualche garanzia in più per quanto riguarda il lavoro. Bilancia potrebbe essere un po’ polemica, mentre i nativi Acquario riusciranno ad essere più intriganti e magnetici. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di giovedì 5 novembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 5 novembre 2020 segno per segno

Ariete: previsioni astrali che vi invitano ad avere molta pazienza al momento.

Venere e la Luna saranno infatti in posizione negativa, e per quanto riguarda la sfera sentimentale qualche tensione potreste anche aspettarvela. Cercate però di riconoscere le vostre responsabilità. Se siete single l'onestà è un punto importante quando si conosce una nuova persona. Per quanto riguarda il lavoro potreste aver bisogno di qualche garanzia in più. Forse è il caso di dare fondo ai vostri risparmi e investire. Marte è favorevole, dunque un piccolo azzardo potreste permettervelo. Voto - 6,5

Toro: il modo giusto per affrontare questa giornata lavorativa sarà iniziare da quelle mansioni più semplici, ma soprattutto essere sempre ottimisti. Mercurio è ancora in buona posizione, il che significa che non è troppo tardi per mettere in piedi un progetto interessante.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale secondo l'oroscopo di giovedì 5 novembre, voi single avrete ancora qualche occasione per farvi notare. Se invece avete una relazione stabile il partner sarà ancora al centro dei vostri pensieri, e un piccolo regalo sarà utile per inondare d'amore la vostra casa.

Voto - 8+

Gemelli: giornata promettente per quanto riguarda la sfera sentimentale secondo l'oroscopo. Venere è ancora dalla vostra parte e soprattutto per voi single questo sarà il momento adatto per spingere sui sentimenti, sfidando un po’ la sorte. Se siete già impegnati un passo alla volta e piano piano le cose continueranno a migliorare tra voi e il partner.

In ambito professionale ogni tanto toccherà anche a voi farvi carico di quei lavori più noiosi, ma questo non vorrà dire che non ci saranno buoni risultati. Voto - 8+

Cancro: cielo in miglioramento, seppur poco tempo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di giovedì. La Luna vi darà una mano fino a domani, e cercherete di andare incontro alle esigenze del partner, soprattutto voi nati nella prima decade. Voi single sarete più introspettivi, cercando di migliorare alcuni aspetti del vostro carattere. Per quanto riguarda il lavoro un po’ di moderazione un più vi renderà più calmi e forse anche più disponibili nei confronti dei vostri colleghi. Finitela dunque di lamentarvi ogni volta che dovrete fare qualcosa.

Voto - 7

Leone: qualche nuvoletta in amore ogni tanto viene per tutti secondo l'oroscopo, anche per voi nativi del segno. Per questo motivo dovrete dimostrare la vostra bravura, evitando di scaldarvi con il partner per questioni da poco. Se siete single dovrete curare di più i rapporti con i vostri amici. In ambito lavorativo esponete le vostre idee, parlate di argomenti più professionali e forse un vostro collega potrebbe darvi ascolto, aiutandovi a promuovere le vostre iniziative. Voto - 7,5

Vergine: Luna che finalmente passa in una posizione più favorevole secondo l'oroscopo. Per quanto riguarda il settore professionale avrete molto da dimostrare, sfruttando al massimo tutte le vostre conoscenze e abilità.

In amore per voi single non sarà facile nascondere i vostri sentimenti, ragion per cui forse è il caso di provarci. Se siete già impegnati sarete sempre disponibili, pronti a dare una mano alla vostra anima gemella. In quanto a salute però andateci piano visto che Marte continua a non darvi tregua. Voto - 8

Bilancia: configurazione astrale che prevede la Luna in quadratura, dunque in aspetto negativo secondo l'oroscopo di giovedì. Il vostro atteggiamento dunque potrebbe essere un po’ polemico, sia i cuori solitari che coloro già impegnati. Cercate di accontentarvi a volte, perché sicuramente arriveranno momenti migliori, e proprio voi non dovrete aspettare a lungo. Per quanto riguarda il lavoro date più spazio all'originalità e a nuove idee interessanti, soprattutto voi nati nella prima decade.

Salute tutto sommato accettabile. Voto - 7+

Scorpione: previsioni astrali di giovedì 5 novembre positive per voi nativi del segno. Oltre al Sole in posizione favorevole, arriverà anche la Luna, in trigono dal segno zodiacale del Cancro. Per quanto riguarda la sfera sentimentale l'amore ha delle vie tutte sue, e riuscirete ad apprezzare e a farvi apprezzare dal partner anche attraverso piccoli gesti. I single potrebbero decidere di lasciarsi andare e manifestare ciò che provano. Nel lavoro siate più comprensivi nei confronti dei colleghi. Avere una squadra affiata a volte è il segreto per svolgere mansioni impeccabili. Voto - 8+

Sagittario: parte centrale della settimana in miglioramento secondo l'oroscopo.

La Luna non vi darà più fastidio, almeno per qualche giorno, e in amore potrete tornare a progettare il vostro futuro insieme alla vostra anima gemella. Se siete single bilancerete al meglio cuore e ragione. In ambito professionale vi servirà un'idea che funzioni per rendere efficaci i vostri lavori, ciò nonostante non sottovalutate le tante cose da fare in questa giornata. Voto - 7,5

Capricorno: meglio capire adesso cosa non funziona nella vostra relazione sentimentale secondo l'oroscopo, in modo tale da intervenire in tempo. Per quanto riguarda i single potreste sentire l'esigenza di sfuggire dal disordine della vostra vita quotidiana, e non pensare a niente per un po’. Nel lavoro Giove vi darà una mano con le vostre mansioni, e alcune di esse si riveleranno particolarmente efficaci.

Salute buona ma fareste meglio a non affaticarvi troppo. Voto - 7-

Acquario: previsioni astrali di giovedì molto soddisfacenti per voi nativi del segno, nonostante perdiate il sostegno della Luna. Sul fronte sentimentale vi darete da fare per soddisfare le esigenze del partner, non senza avere in cambio un po’ di romanticismo e di affetto. I single saranno decisamente più intriganti e magnetici. In ambito lavorativo affronterete la giornata con determinazione e anche se i risultati che otterrete non saranno granché, vedrete comunque il bicchiere mezzo pieno. Voto - 8

Pesci: vivrete in modo più sereno ed equilibrato la vostra vita quotidiana, soprattutto in queste giornate di Luna favorevole. In amore i single saranno avvantaggiati e troveranno le persone giuste con cui scambiare parole d'amore.

Se avete una relazione stabile sarete presi dal partner, fantasticando insieme su progetti per costruire il vostro futuro. In ambito lavorativo presto Mercurio tornerà favorevole e vi permetterà di avere una marcia in più rispetto agli altri. Salute più che discreta. Voto - 8,5