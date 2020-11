Questo fine settimana si presagisce molto interessante per i Gemelli, le stelle sono dalla parte del segno, è soprattutto per quanto riguarda la sfera pratica e l'ambito lavorativo consigliano di non aver paura di mettersi in gioco. Al contrario potrebbero essere 48 ore sottotono per l'Ariete e per il Cancro, che soprattutto in amore potrebbe dover affrontare litigi e discussioni. Leone passionale. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del weekend, sabato 7 e domenica 8 novembre 2020, per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del fine settimana, 7 e 8 novembre 2020, per tutti i segni

Ariete: questo fine settimana inizia con un po’ di insofferenza per il segno, qualcuno potrebbe risentire di fastidi e dolori fisici, soprattutto a gambe e schiena. Nella giornata di domenica al contrario ci sarà un buon recupero, il cuore si scalda e le cure del partner aiutano a ritrovare la carica.

Toro: l’oroscopo consiglia al segno di non essere impaziente durante le prossime 48 ore. In ambito lavorativo potrebbero presentarsi delle buone occasioni, ma solo chi saprà gestirle con calma e lucidità potrà trarne i migliori vantaggi. Bene l’amore.

Gemelli: il weekend si presagisce molto interessante per il segno, sono due giornate di grande energia, spensieratezza e voglia di fare.

In ambito lavorativo è il mio momento di osare, le stelle proteggono chi desidera iniziare qualcosa di nuovo, presentare un progetto o avanzare una proposta. Amore sereno e passionale.

Cancro: secondo l’oroscopo durante il weekend sarà l’egoismo a muovere le decisioni del segno, dunque non c’è da stupirsi se in amore e in ambito lavorativo, nasceranno dei contrasti.

Bene il fisico, domenica però è meglio evitare gli sforzi e concedersi del riposo.

Leone: è il momento per il segno di riscoprire la propria vena romantica e passionale. Questo weekend trascorso tra le mura di casa è l’occasione ideale per recuperare l’infinità con il partner e ritrovare la complicità, anche sotto le coperte.

Bene il lavoro. Alti e bassi per il fisico.

Vergine: la giornata di sabato 7 ottobre 2020 potrebbe essere piuttosto impegnativa per il segno, soprattutto per quanto riguarda la sfera pratica ci sono delle questioni da sistemare, dei conti da far quadrare. Domenica ci si può dedicare al partner e alla famiglia, anche se trovare la serenità necessaria non sarà facile, la mente è affollata da mille pensieri.

Bilancia: questo fine settimana si rivela molto interessante per l’amore e i rapporti con gli altri. Chi nei giorni precedenti si è trovato a discutere con il coniuge o con i colleghi può trovare ora dei chiarimenti. Le energie e la forza non mancano, è un ottimo momento per il fisico.

Scorpione: il weekend potrebbe iniziare con un appuntamento dal commercialista, qualcuno infatti ha delle questione da riguardare per quanto riguarda la sfera economica.

Le stelle consigliano di evitare le decisioni improvvise, non è il momento ideale per concludere un affare o una compravendita. Bene l’amore.

Sagittario: le giornate di sabato 7 e domenica 8 novembre 2020 sono caratterizzate da un forte senso di disagio e insoddisfazione. I continui cambiamenti della realtà intorno a lui, potrebbero aver compromesso i suoi progetti. Meglio cercare di ritrovare il buon umore e la positività, evitando anche la nascita di contrasti e polemiche in famiglia.

Capricorno: il fine settimana potrebbe iniziare con dei contrasti, soprattutto in famiglia, dove la gestione della casa o della sfera economica, potrebbe essere oggetto di scontri e litigi. Lo stress e la stanchezza accumulata durante le giornate precedenti, si faranno sentire nelle prossime ore.

Meglio stare a riposo ed evitare gli sforzi.

Acquario: continua per il segno un momento molto delicato per quanto riguarda l’amore, dove non mancano i contrasti, le incomprensioni e i malumori. Le stelle consigliano di sedersi a tavolino con il partner e cercare insieme una soluzione, facile o difficile che sia. Agitazioni nel lavoro. Bene il fisico.

Pesci: l’oroscopo di sabato 7 e domenica 8 novembre 2020 lascia presagire due giornate interessanti per il segno, anche se un po’ stancanti. In ambito lavorativo è un periodo di cambiamento e novità, dove è bene restare concentrati e non perdere di vista gli obiettivi stabiliti. In amore potrebbero nascere dei contrasti, ma nulla che non è possibile recuperare.