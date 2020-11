Il mese di novembre, ormai entrato pienamente nel vivo, riesce a regalare a molti delle sorprese inaspettate e un oroscopo decisamente positivo per la maggior parte dei segni zodiacali. La Bilancia potrà contare sull'amore e sui sentimenti che riesce a scambiare con il proprio partner e i propri cari, mentre la Vergine potrà godere di un periodo decisamente in risalita e in grado di donare aspettative migliori. I nati sotto all'influenza di Ariete e Scorpione potranno invece rilassarsi e accettare la fortuna che gli astri hanno deciso di regalare loro in questa nuova settimana del mese: per loro un periodo forse più fortunato di questo non potrebbe esserci.

Di seguito, le previsioni astrali da lunedì 9 fino a domenica 15 novembre per tutti i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, l'oroscopo di questa nuova settimana del mese di novembre preannuncia l'arrivo di giornate interessanti per coloro nati sotto al segno dell'Ariete. Gli astri hanno deciso di volgere il proprio sguardo in questa direzione, facendo dono di una fortuna non indifferente e di momenti di reale felicità e rilassatezza.

Toro - attenzione alla nuova posizione astrale. Mercurio modificherà il proprio influsso rendendolo negativo nei confronti del Toro e causando qualche probabile rallentamento in ambito lavorativo.

Qualche piccola incomprensione con i colleghi o addirittura con il datore di lavoro potrebbe rendere i prossimi giorni più difficili da mandare giù.

Gemelli - tanta voglia di amare e poche persone con le quali condividerla. Questo è il destino che ha dovuto affrontare chi è nato sotto al segno dei Gemelli, almeno fino ad adesso.

Già dalla giornata di lunedì le cose potrebbero cambiare e molte più persone potrebbero ritrovarsi a voler condividere con i Gemelli i propri sentimenti. Attenzione alla scelta che si vuole fare: non si potrà condividere l'amore con tutti e non tutti potrebbero desiderare una relazione duratura.

Cancro - qualche piccolo contrasto si è presentato lungo il camino nei giorni scorsi, ma fortunatamente non intralcerà più i piani del Cancro.

Riuscire a raggiungere i proprio obiettivi, tuttavia, non sarà così semplice come si potrebbe pensare e potrebbe occorrere l'aiuto di una o più persone care per alleggerire l'enorme carico che si dovrà portare sulle spalle. Weekend da dedicare esclusivamente al relax.

Leone - la fortuna ha deciso di volgere il proprio sguardo anche verso questo segno zodiacale, rendendo la prossima settimana decisamente fortunata. Chi ha in mente di fare un investimento per il proprio futuro dovrebbe cogliere la palla al balzo e muoversi il più rapidamente possibile, ponderando attentamente tutte le opportunità e le offerte che gli vengono poste di fronte.

Vergine - il segno della Vergine potrà finalmente aprire gli occhi e concedersi qualche giorno di "vacanza".

Gli astri hanno deciso di non importunarlo più e di donargli qualche attimo di tregua per recuperare le proprie energie. Cercare l'anima gemella in questo periodo potrebbe portare alla nascita di un rapporto sincero e duraturo, non privo di battibecchi.

L'oroscopo settimanale, da Bilancia a Pesci

Bilancia - un oroscopo così lo si vede solo poche volte, e non è una cosa così negativa dopotutto. L'amore sembra essere nell'aria e nonostante qualche piccolo intoppo in ambito lavorativo(alle volte anche snervante), non ci si potrà lamentare più di tanto. La settimana in corso non è certamente la più fortunata, ma non vi è motivo di demoralizzarsi.

Scorpione - come già anticipato, il segno dello Scorpione, assieme al segno dell'Ariete, rappresenta uno tra i segni maggiormente fortunati di tutto il periodo.

L'Oroscopo di questa nuova settimana porta con sé aria di importanti novità e cambiamenti nella vita di coloro nati sotto all'influenza di questo segno. Attenzione a non strafare.

Sagittario - così come accade per la Bilancia ed i Gemelli, l'amore ha deciso di portare una nota di felicità anche nei confronti del Sagittario facendogli dono di qualche giorno di intimità e pace con il proprio partner. Chi non ha ancora trovato la persona giusta potrebbe imbattersi in lei in questo periodo.

Capricorno - qualche piccolo cambiamento va obbligatoriamente fatto e potrebbe rivelarsi utile cogliere al balzo l'occasione. Vi sono treni che non passano una seconda volta nella vita e perderne uno importante in questo momento potrebbe significare portarsi dietro un rimpianto per tutta la vita.

Acquario - queste nuove giornate preannunciano l'arrivo di un'ondata fortunata in amore, ma sfortunatamente si fanno portatrici di qualche battibecco e rallentamento in ambito lavorativo. In casi come questo, la cosa più utile da fare è stringere i denti a lavoro e consolarsi con il proprio partner.

Pesci - Mercurio, abbandonando alcuni segni zodiacali, tornerà a sorridere anche a coloro nati sotto ai Pesci. I prossimi giorni risulteranno più leggeri e fortunati, questa leggerezza potrebbe aumentare con l'avvicinarsi del weekend.