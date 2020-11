L'Oroscopo di domani 21 novembre rende disponibili le ultime previsioni su amore e lavoro per i segni appartenenti alla prima metà dello Zodiaco. Pronti a scoprire cosa porterà di interessante l'Astrologia applicata al primo giorno di weekend? Ebbene, a risultare fortunati tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine uno solo tra questi. Curiosi di conoscere il prescelto dalle stelle tra i sei appena citati? Le anticipazioni astrali mettono in risalto l'ottimo frangente previsto per gli amici nativi dell'Ariete e del Toro, simboli considerati in giornata a cinque stelle. Ottime le prospettive astrologiche anche per il Toro, discretamente favorito in questo inizio weekend.

Previsti in affanno, intanto, Cancro, Vergine e Gemelli: i primi due in giornata "sottotono" mentre per il segno di Aria si prefigura un sabato sotto il segno del "ko".

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare a verificare le previsioni zodiacali di sabato segno per segno.

Classifica stelline 21 novembre

Un nuovo weekend è già alle porte e senz'altro stuzzica la curiosità in merito a quale potrebbe essere l'indice di positività della giornata. In evidenza pertanto la nuova classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 21 novembre 2020. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine.

Ansiosi di sapere quante stelle sono state assegnate ai primi sei segni dello zodiaco? Degno di indossare la corona relativa alla prima posizione, tra i sei sotto analisi nel contesto, tutti gli amici aventi nel proprio Tema Natale il segno dell'Ariete o del Leone, tra l'altro già anticipati in anteprima.

Allora, senza perdere neppure un attimo, iniziamo pure a mettere in fila indiana le stelline quotidiane con, in bella mostra nella scaletta sottostante, i segni zodiacali dal migliore al peggiore.

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

★★★★★: Ariete, Leone;

★★★★: Toro;

★★★: Cancro, Vergine;

★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali di domani, 21 novembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★.

L'oroscopo del 21 novembre al segno dell'Ariete indica che, almeno in apparenza, la giornata nascerà all’insegna del riposo: vi limiterete a fare l’indispensabile e vi crogiolerete un po’ nella pigrizia. Non sarete in vena di chiacchiere e, fatto strano, vi disinteresserete a ciò che accadrà intorno a voi. La Luna nell'altra parte del cielo, una volta tanto non negativa al vostro segno, vi regalerà una giornata imperniata sui buoni rapporti sociali e su una vita affettiva soddisfacente. La creatività sarà ai massimi livelli: vi basterà mettervi in ascolto della voce interiore per produrre meraviglie. Coppia e famiglia saranno così in cima alla lista dei valori e saranno la vostra priorità. Single, le stelle vi regaleranno dei momenti speciali.

Se l'amore a prima vista potrebbe sembrare impossibile, tranquilli, continuate pure ad avere fiducia in voi stessi, potreste ritrovarvi in una situazione a dir poco fantastica. L'ambiente professionale sarà abbastanza armonico migliorando la resa. Coi colleghi formerete una bella squadra, unita e al riparo da invidie e rivalità. Collaborando, il traguardo da raggiungere si farà più vicino! Voto 9.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. La vostra situazione personale è ancora altalenante. Dunque, cercate di organizzare al meglio la giornata e sarete i meglio strateghi di voi stessi perché potrete decidere di stare in piena solitudine. Starà voi prendere una decisione con una Venere in Scorpione abbastanza urticante.

Modificate o perfezionate eventuali progetti in corso, magari che non vi soddisfano e chiarite con la persona amata uno stupido malinteso. I dubbi svaniranno subito e tutto tornerà come prima, così potrete trascorrere una serata ascoltando musica o potrete guardare un film alla tv, insieme e sereni. Single, amori che vanno amori che vengono, amori che tornano! Chi iniziasse una nuova storia, avrà qualche insicurezza all’inizio, ma poi saprà apprezzarne i frutti nel tempo. Vi attenderà un rapporto sicuramente molto più piacevole e spensierato del precedente, con un finale romantico, come piace a voi. Avrete un ritmo lento ma costante al lavoro, vantate un'agenda ben organizzata ed una buona resistenza alla fatica.

L'essenziale è che non vi si faccia fretta: perché in un ambiente tranquillo date sempre il massimo. Voto 8.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo, invita a tenere sotto controllo le ansie provocate dalla Luna dissonante: approfittate invece dei favori elargiti da Venere, che sostiene i vostri affari di cuore. Se siete impegnati nello studio, approfittate della chiamata al telefono di una persona amica per prendervi una pausa. In amore, non siete mai stati bravi a raccontare le bugie. Il vostro partner non ci metterà molto per rendersi conto che gli state nascondendo qualcosa. Allora agite d'astuzia e parlatene, prima che sia lui/lei a chiedere spiegazioni in proposito.

Single, la Luna in aspetto disarmonico porterà scompiglio in famiglia: potreste risultare antipatici anche verso chi cerca ogni giorno di semplificarvi la vita. In ambito lavorativo sarà necessario agire con grande precisione e puntualità per portare al termine i vostri progetti. Ci saranno tanti collaboratori pronti a dare una mano: dovrete solamente chiedere. Voto 6.

L'oroscopo di sabato 21 novembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★. Periodo abbastanza affannoso. In molti risulterete spompati, affaticati dalle vicissitudini quotidiane. La Luna del periodo poi, probabilmente rallenterà la vostra corsa portando un po' di inquietudine e tante domande alle quali trovare risposta.

Scavate a fondo su ogni aspetto della vita e su ogni comportamento, tanto vostro quanto del partner; non lasciate che rimanga nessuna zona d'ombra fra voi due, vedrete che facendo così, troverete subito la soluzione ai problemi. Single, siate sinceri con coloro che si dichiarano innamorati di voi e dite chiaramente che cosa non vi piace e non vi piace. Passione ed eros risulteranno latitanti, chiusi a chiave fuori della porta: il vostro spirito in questo periodo ha bisogno di meditare. All’amore chiedete di più, ali per volare ad esempio. Nel lavoro infine, non intestarditevi su affari che potrebbe prendere una piega diversa dal previsto. Siate elastici ed otterrete buoni risultati. Voto 7.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★.

Si prevede un ottimo weekend, tutto all'insegna della dolcezza e della vitalità. Dosate al punto giusto la generosità e la voglia di brillare, armonizzando ed esprimendo con equilibrio le cose in programma. I rapporti sociali saranno molto vivaci e stimolanti; condividerete con gli altri nuove esperienze. La vita di coppia risplenderà come una stella di prima grandezza; in effetti il partner vi offrirà comprensione, affetto e dolcezza. Non potete chiedere di più alla vostra storia, resa unica non soltanto dalle emozioni, ma anche dalla condivisione di valori e principi. Single, se avrete voglia di conoscere una persona speciale, sfruttate questo giorno così allegro e pieno di aspettative. Grazie alle influenze di Venere, non avrete certo delusioni e saprete sicuramente approfittarne.

Il coraggio ed il fascino non vi mancheranno, dunque perché non buttarsi? Spontanei, socievoli e affabili, potrete dare inizio ad un nuovo rapporto, ma per sapere se è vero amore occorre dare tempo al tempo. Nel lavoro, sarete ricchi di intraprendenza e di spirito d'iniziativa. Sarà così un ottimo momento per porre basi solide e concrete alla vostra realizzazione professionale! Voto 9.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★. L'oroscopo di domani, sabato 21 novembre, predice che sarà un giorno tutto dedicato alla famiglia, all'amicizia o agli hobby preferiti. La buona notizia è il passaggio di Venere in segno di Acqua, il che vi restituirà entusiasmo e tanta voglia di avventura. L’amore riprenderà quota tra i vostri interessi; se il partner c’è, lo guardate con occhi diversi, se manca, ve lo andate a cercare...

In campo sentimentale, alti e bassi si prevedono nella vostra relazione affettiva. Il desiderio di calore potrebbe scontrarsi con quello di libertà di chi vi sta vicino. Cercate di andargli incontro e scoprite soprattutto i motivi di tutta questa insofferenza che si è creata tra di voi. Single, avrete la possibilità di conoscere una nuova persona, quindi non fatevi prendere dall’agitazione, cercate di essere spontanei e sereni. Scoprirete presto se sarà la persona giusta per voi, basterà solamente conoscerla meglio. Nel lavoro, i progetti non mancheranno, ma saranno così confusi da sembrare irrealizzabili. In questo momento viaggiate a due velocità: passettini concreti nelle piccole cose della quotidianità, tardi e inconcludenti nelle grandi.

Voto 7.

