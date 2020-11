Nel corso della giornata di domani martedì 24 novembre ci saranno molte soddisfazioni per i segni di Fuoco, specialmente per i nativi dell'Ariete e del Leone. Il Sagittario, invece, potrebbe non avere una giornata ottima per quanto riguarda l'amore.

I Gemelli potrebbero avvertire un senso di poca comunanza con la loro squadra lavorativa, mentre la Vergine attenderà con ansia le novità che potrebbero cambiarle la serata.

Soddisfazioni per Ariete

Ariete: la vostra carriera vi sta dando parecchie soddisfazioni, ma non dimenticate che spesso e volentieri potreste finire per adagiarvi troppo sugli allori.

Ciò è giusto e legittimo, ma ritagliatevi più frequentemente degli spazi per voi stessi.

Toro: molta spossatezza porterà solo a negligenza sul posto di lavoro, quindi sarebbe meglio non essere troppo pignoli su determinate questioni e chiedere un minimo aiuto anche se pensate di poter fare tutto da soli.

Gemelli: non avrete molta voglia di collaborare in squadra, quindi potreste chiudervi in voi stessi ed evitare di avere dei contatti anche con gli affetti. Questo momento sarà molto sfavorevole anche per l'amore, ma la presenza del partner sarà essenziale.

Cancro: qualche parola di troppo da parte di qualcuno potrebbe farvi arrabbiare, ma sarete troppo presi dal lavoro e dalle problematiche personali per poter dar corda a terze persone.

Ignoratele deliberatamente.

Leone: avrete un'ottima fortuna e una determinazione che vi farà arrivare molto in alto. Dovrete solamente essere più accorti ed evitare le distrazioni, queste ultime potrebbero occupare gran parte dei vostri pensieri.

Vergine: le novità arriveranno in men che non si dica, bisognerà però essere preponderanti in amore e più disponibili al dialogo, anche se recentemente le schermaglie si sono fatte sempre più toste e frequenti.

Acquario sottotono

Bilancia: il partner farà del proprio meglio per poter chiarire qualcosa rimasto in sospeso nella vostra relazione, in modo che anche il pur minimo dubbio nella vostra mente possa essere completamente dissipato.

Scorpione: conoscere a fondo il proprio partner sarà molto più produttivo non solo per voi stessi, ma anche per far maturare ulteriormente la vostra storia d'amore.

Anche in famiglia ci saranno cambiamenti positivi.

Sagittario: un piccolo inaspettato litigio sarà quello che porterà un chiarimento nella vostra testa, che potrebbe portarvi decisamente su un'altra strada che prima non avevate considerato d'intraprendere.

Capricorno: allontanarsi dal partner potrebbe essere motivo di tristezza. La nostalgia potrebbe riaffiorare e non vi lascerà in pace tanto facilmente. Avete bisogno di una novità che stimoli la vostra mente.

Acquario: periodo piuttosto grigio. Se non sarà il lavoro a farvi venire il mal di testa, lo farà qualcuno che non è disposto ad avere fiducia in voi, anche se ne meritate tantissima. Circondatevi solo di persone sincere.

Pesci: sarà una di quelle giornate ideali per lavorare o studiare fino a tardi, perché sarete ricchi di voglia di fare e di curiosità da sfruttare al massimo.

Evitate di essere troppo pignoli con voi stessi, potreste ricavare molto stress.