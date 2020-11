Lunedì 9 novembre troviamo sul piano astrale il Sole transitare nel segno dello Scorpione, nel frattempo la Luna si sposterà dal domicilio del Leone alla Vergine. Giove, Plutone e Saturno rimarranno stabili in Capricorno, così come Urano proseguirà il moto in Toro. In ultimo, Nettuno permarrà in Pesci, come Marte continuerà il transito in Ariete.

Oroscopo giornaliero favorevole per Toro e Vergine, meno conciliante per Ariete e Cancro.

Ariete perplessa

Ariete: perplessi. Lunedì che potrebbe iniziare col piede sbagliato in casa Ariete, per quanto riguarda le faccende professionali: alcuni colleghi proveranno a insidiarli in maniera subdola, provocando una certa perplessità nei nativi.

Toro: determinati. Nonostante Urano retrogrado nel loro domicilio andrà a opporsi al duetto Mercurio-Sole, i nati sotto il segno del Toro potranno presumibilmente contare sul supporto del terzetto Saturno-Plutone-Giove che, sostando nel loro Elemento, li aiuterà a mettere in campo grande determinazione a lavoro.

Gemelli: imbronciati. La settimana avrà buone chance di partire con un tono umorale tutt'altro che conciliante per il primo segno d'Aria, il quale preferirà, con ogni probabilità, chiudersi nella propria torre d'avorio, evitando di rapportarsi alle altre persone.

Cancro: lavoro sottotono. I pianeti generazionali in opposizione giocheranno un ruolo fondamentale in queste 24 ore, spingendo molti nativi ad armarsi di pazienza per sopportare, senza dare di matto, provocazioni e contrattempi professionali.

Relax per la Bilancia

Leone: revisioni finanziarie. La seconda parte della giornata potrebbe far assumere al segno di Fuoco un atteggiamento morigerato verso le faccende economiche, soprattutto per la terza decade che ha dovuto sostenere qualche spesa extra nell'ultimo periodo.

Vergine: finanze in pole position.

Dalle 14 circa di questo lunedì i nati sotto il segno della Vergine godranno a piene mani dello sbarco del Luminare notturno sui loro gradi che, ingaggiando un sestile con Urano e un trigono a Mercurio, potrebbe essere un toccasana per le loro vicende economiche.

Bilancia: relax. Domani i nativi potrebbero avvertire il peso, sia fisico che mentale, sostenuto nelle scorse giornate e scegliere, di buon grado, di staccare la spina dalla quotidianità e concedersi degli ampi spazi di relax, in modo da ritemprare il benessere psico-fisico.

Scorpione: detective. La giornata in casa Scorpione sarà, c'è da scommetterci, come divisa in due parti, dove con la Luna in Leone vestiranno i panni dei detective indagando su alcune faccende amorose che li hanno straniti. Nel pomeriggio, invece, la Luna in Vergine li metterà di fronte all'evidenza dei fatti, ovvero di aver preso fischi per fiaschi.

Lavoro a gonfie vele per il Capricorno

Sagittario: sfuggenti. In questa giornata i nati Sagittario assumeranno un mood sfuggente nel ménage amoroso, in particolar modo dal primo pomeriggio, quando Mercurio e la Luna andranno in sestile, rendendoli spiccatamente riflessivi.

Capricorno: lavoro a gonfie vele. Giove e Plutone, appollaiati sui loro gradi da svariati mesi, saranno sollecitati domani dal transito solare che, con ogni probabilità, favorirà le faccende professionali di casa Capricorno, soprattutto per la prima e seconda decade del segno.

Acquario: amore flop. La dolce metà, nella giornata che aprirà questa settimana novembrina, potrebbe divenire incontentabile e i nati Acquario, a fronte di ciò, preferiranno trascorrere del tempo con la cerchia amicale, piuttosto che ascoltare le richieste del partner.

Pesci: affascinanti. Fare una buona impressione sulle nuove conoscenze in questa giornata sarà un gioco da ragazzi per i nati Pesci, che saranno dotati di grande fascino. Un'attenzione particolare, però, dovrà essere orientata verso l'eloquio legato al primo approccio, che potrebbe essere influenzato poco favorevolmente dalla sosta di Nettuno in retrogradazione sulla loro orbita.