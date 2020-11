L'oroscopo di martedì 24 novembre si rivelerà piuttosto soddisfacente sul posto di lavoro per i nativi Ariete, che potranno contare sulla posizione favorevole di Marte, mentre per il Leone qualche pensiero di troppo sarà sempre presente, in maniera piuttosto martellante nella loro mente. Oroscopo di martedì che porta interessanti notizie per i nativi Cancro al lavoro, nonché qualche piccola occasione per svolgere alcuni incarichi rimasti indietro, mentre l'atteggiamento dei nativi Sagittario sarà particolarmente fiducioso sotto ogni aspetto. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per la giornata di martedì 24 novembre 2020 per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo e previsioni di martedì 24 novembre 2020 segno per segno

Ariete: in questo periodo avrete modo di ottenere diverse soddisfazioni per quanto riguarda il lavoro secondo l'oroscopo. Marte si troverà stabile nel vostro cielo, e se sarete in attesa di riscontri, forse potreste ricevere delle risposte. In amore se siete single i vostri sentimenti potrebbero spingervi ad agire d'impulso. Se invece avete una relazione stabile Venere nuovamente vostra amica e la Luna in congiunzione in serata non vi faranno mancare complicità e passione tra voi e il partner. Voto - 8

Toro: inizio settimana che vede un cielo non particolarmente positivo per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Venere e Mercurio continuano ad essere opposti, e in amore l'intesa di coppia sarà destinata a scendere.

Con un po’ di pazienza e il giusto atteggiamento però potreste anche cavarvela. Se siete single verranno sicuramente giorni migliori, dunque non abbattetevi. Nel lavoro tenderete un po’ troppo spesso a cercare delle scuse, ma lo sapete anche voi che prima o poi dovrete dare delle risposte a chi è più in alto di voi.

Voto - 6-

Gemelli: peccato perdere il supporto di Venere in questo periodo secondo l'oroscopo. Ciò nonostante la vostra relazione di coppia sarà tutto sommato buona, grazie alla Luna che in questa giornata sarà favorevole. Se siete single sarete pervasi da un certo ottimismo che vi renderà particolarmente attivi.

In ambito lavorativo alcuni degli impegni che più vi premevano si concluderanno e potrete finalmente riprendere fiato. Voto - 7,5

Cancro: oroscopo di martedì 24 novembre che vede una fastidiosa Luna in quadratura in serata, che per quanto riguarda la sfera sentimentale genera qualche imprevisto. Nulla che non sarete in grado di risolvere grazie a Venere in ottima posizione. VI basterà essere decisi e risolvere nel giro di poco tempo il problema. Se siete single potreste iniziare a prendere in considerazione certe idee. In ambito lavorativo alcune spese si riveleranno necessarie per far proseguire la vostra attività, ma le occasioni che arriveranno saranno da cogliere al volo. Voto - 8

Leone: troppi pensieri nella vostra mente secondo l'oroscopo.

Per quanto riguarda il settore professionale le cose non vanno bene, e non vi è ben chiara la causa di tutto ciò. Ebbene, forse è il caso di iniziare a considerare un piano di riserva. In amore la Luna sarà favorevole, ma Venere sarà ancora negativa, dunque se avete una relazione fissa provate a stabilire un dialogo con il partner, ma trovando le giuste parole. Se siete single non bisogna mai temere ciò che provate nei confronti degli altri. Voto - 6,5

Vergine: previsioni astrali di martedì che vedranno la Luna in opposizione per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale dunque questo potrebbe rappresentare un problema perché potreste dire cose che magari non pensate davvero. Cercate di controllare i vostri stati d'animo, anche perché Venere non potrà aiutarvi più di tanto.

Se siete single se qualcosa non va per come previsto, non infuriatevi, ma chiedete spiegazioni o trovate una soluzione in merito. Nel lavoro la situazione sarà piuttosto stabile e vi sentirete abbastanza tranquilli quando avete tutto sotto controllo. Voto - 7+

Bilancia: cielo di martedì che vi sorride secondo l'oroscopo. La dolcezza sarà una delle caratteristiche determinanti nella vostra relazione di coppia, che vi daranno lo spunto per trascorrere una serata molto piacevole con il partner. Se siete single e innamorati non credo che potrete nascondere ancora a lungo i vostri sentimenti, dunque quale periodo migliore per farsi avanti? In ambito lavorativo avrete più voglia di interagire con le persone e dare loro solamente i vostri migliori consigli.

Voto - 7,5

Scorpione: un pizzico d'intraprendenza non guasterebbe affatto per quanto riguarda il settore professionale secondo l'oroscopo. Mercurio continua ad essere favorevole, portando buoni risultati, ma un po’ di stanchezza si farà sentire e di conseguenza anche il nervosismo. Non prendetevela dunque se dovrete lavorare un po’ più del previsto. In amore Venere è ancora in ottima posizione e il vostro partner si rivelerà indispensabile per confidarsi e trovare una soluzione ai vostri problemi. Se siete single avrete la testa piena di pensieri positivi e interessanti. Voto - 8-

Sagittario: sarà una giornata in cui non avrete paura di esprimervi liberamente nei confronti del partner. Con la Luna in trigono dal segno dell'Ariete, e il sostegno da parte della vostra anima gemella, non avrete problemi a far splendere d'amore la vostra relazione.

Se siete single sogni, desideri e fantasie saranno sempre presenti nella vostra mente. In ambito lavorativo non avrete alcuna intenzione di stare sotto ai vostri colleghi, e svolgerete le vostre mansioni in maniera impeccabile, pur di ottenere ciò che meritate. Voto - 7,5

Capricorno: previsioni astrali di martedì 24 novembre piuttosto discrete per voi nativi del segno. In amore la vostra relazione di coppia sarà più leggera e piano piano riuscirete a risalire la china. Ciò nonostante considerate che la Luna sarà in quadratura fino a giovedì. Se siete single potreste essere un po’ sensibili in merito a certi argomenti. Nel lavoro le vostre idee in questa giornata seguiranno un filo preciso, una logica ben chiara, che vi porterà dritto al successo.

Voto - 7,5

Acquario: oroscopo di martedì solamente sufficiente per voi nativi del segno. La Luna sarà in posizione favorevole, ma Venere e Mercurio non lasceranno spazio a errori di alcun tipo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale dovrete accettare che il partner ogni tanto vorrà i suoi spazi, dunque non marcate la mano su certe questioni. Se siete single meglio non saltare spesso a conclusioni affrettate. Nel lavoro avrete bisogno di maggiori sicurezze, soprattutto a livello economico. Certezze che però arriveranno solamente con il tempo. Voto - 6+

Pesci: cielo piuttosto splendente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, grazie a Venere e Mercurio in trigono dal segno dello Scorpione.

Nel lavoro sarete abbastanza convinti delle vostre scelte, e le porterete a degna conclusione con impegno e costanza. In amore vi sentirete amati e coccolati dal partner, e l'intesa di coppia non potrà far altro che salire. Se siete single la libertà di poter dire o fare ciò che volete sarà un valore molto importante per voi. Voto - 8+