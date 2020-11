L'oroscopo della settimana che va dal 23 al 29 novembre prevede maggior armonia in famiglia per i nativi Ariete, che potranno contare su un cielo più splendente e in particolare sulla Luna in congiunzione tra martedì e giovedì. Mentre per Scorpione non mancheranno le opportunità per rimanere soddisfatto dei propri risultati a lavoro. L'umore dei nativi Toro potrebbe non essere dei migliori, visto e considerato che il suo cielo non è di grande aiuto. Per Capricorno è il momento di dare maggior movimento alla propria vita sentimentale. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo settimanale, dal 23 al 29 novembre, per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dal 23 al 29 novembre segno per segno

Ariete: sarete circondati da energie positive nel prossimo periodo, grazie a un cielo decisamente alla vostra portata.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale il Sole sarà favorevole, mentre Venere non vi darà più fastidio, dunque quale momento migliore per sistemare la vostra relazione di coppia? Per quanto riguarda i single lo stress sarà solo un brutto ricordo e dopo aver superato i vostri problemi vi sentirete più a vostro agio. Nel lavoro il peggio è ormai alle spalle e tornerete a pianificare come si deve le vostre mansioni giornaliere. Voto - 8

Toro: si apre un periodo molto difficile per voi nativi del segno. Per quanto riguarda la sfera sentimentale non sarete spesso di buon umore e non sarà facile gestire la vostra relazione di coppia. Oltretutto meglio se vi prendete qualche momento tutto per voi, perché potreste aggredire inutilmente il partner.

Il weekend, quando la Luna sarà in congiunzione, sarà migliore, ma niente di eccezionale. Nel lavoro fortunatamente Mercurio sarà in una posizione migliore da giovedì, quindi per il momento concentratevi sui progetti più semplici, rimandando quelli più ambiziosi. Voto - 5,5

Gemelli: settimana senza infamia e senza lode per voi nativi del segno.

Le prime due giornate non saranno un granché a causa della Luna in quadratura, ma nella restante parte della settimana avrete modo di far valere i vostri sentimenti nei confronti del partner. Se siete single godrete ancora di qualche barlume di tenerezza. Per quanto riguarda il lavoro, potreste riuscire a sfruttare alcune opportunità, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Voto - 7+

Cancro: oroscopo della prossima settimana grandioso per voi nativi del segno. Già a partire da lunedì e martedì potrete contare sul sostegno della Luna in trigono dal segno dei Pesci, oltre a Venere e Mercurio, favorevoli dallo Scorpione. In amore troverete serenità e stabilità nella vostra relazione di coppia. Se siete single la fiducia in voi stessi sarà un elemento di vitale importanza. In ambito lavorativo se dovessero presentarsi degli ostacoli, saprete come risolverli. Magari per alcuni ci vorrà un po’ di tempo, ma sarete comunque fieri dei vostri risultati. Voto - 9

Leone: vi attende una settimana molto pesante secondo l'oroscopo. Sia Venere che Mercurio saranno sfavorevoli e non sarete nella posizione più adatta per prendere delle decisioni.

In amore questo cielo mina il vostro umore e potrebbe causare litigi in famiglia o con il partner. Meglio non scaldarsi per questioni da poco. Se siete single potreste non essere soddisfatti della vostra situazione attuale. In ambito lavorativo potrebbe deludervi una valutazione non propriamente felice. Sappiate, però, che l'importante non è cadere, ma sapersi rialzare, dunque imparate dai vostri errori e cercate di rimediare. Voto - 6-

Vergine: questo sarà un periodo piuttosto stabile e romantico per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale la vostra relazione di coppia procederà bene. Attenzione però, perché tra lunedì e martedì la Luna sarà opposta. In ogni caso questo cielo e Venere favorevole vi aiuteranno a far crescere la vostra relazione di coppia.

Se siete single avrete modo di godere della compagnia dei vostri amici. Nel lavoro gli impegni saranno molti e la paura di non saperli gestire si farà sentire: organizzati, fate del vostro meglio e comunque vada sarete fieri di voi stessi. Voto - 7,5

Bilancia: non un periodo eccellente come nelle settimane precedenti, ma sarà comunque pieno di soddisfazioni. Dal punto di vista sentimentale riuscirete a far rimanere a galla la vostra relazione senza troppa fatica, ma potreste avere a che fare con qualche piccolo cambiamento. Se siete single avrete modo di sentirvi maggiormente coinvolti nelle vostre relazioni sociali. Nel lavoro fate bene i conti quanto vi propongono un progetto a prima vista troppo interessante.

Voto - 7,5

Scorpione: ottima configurazione astrale secondo l'oroscopo della prossima settimana. Con Venere e Mercurio dalla vostra parte non avrete nulla da temere e per quanto riguarda la sfera sentimentale non mancheranno delle occasioni per essere sempre di buon umore insieme al partner. Se siete single questa volta potreste essere voi quelli corteggiati e sarà un'emozione incontenibile. In ambito lavorativo la vostra produttività toccherà punti molto alti e sarete felici e fieri di mostrare i vostri progetti ai vostri colleghi. Voto - 9

Sagittario: vita sentimentale che non proseguirà affatto male questa settimana secondo l'oroscopo. Il Sole si trova in congiunzione al vostro cielo e vi aiuterà sul fronte sentimentale.

Per voi single potrebbe essere il periodo adatto per manifestare tutti quei sentimenti solitamente difficili da contenere. Se avete una relazione stabile ci saranno delle cose che dovrete gestire al meglio. Per quanto riguarda il settore professionale le energie saranno forti e intense grazie a Marte favorevole e nelle giornate di Luna positiva, tra martedì e giovedì, avrete modo di dimostrare tutte le vostre abilità. Voto - 8-

Capricorno: configurazione astrale che finalmente si sblocca e inizia a essere positiva per voi nativi del segno. Per quanto riguarda il settore amoroso avrete modo di rimettere al centro la vostra relazione di coppia, e cercare di recuperare tutte quelle occasioni che vi siete lasciati sfuggire.

Mettete da parte i giri di parole e siate diretti. Se siete single l'emotività giocherà un ruolo essenziale: potrebbero arrivare nuove conquiste. In ambito lavorativo non vi arrenderete fino a quando non raggiungerete il vostro grado di perfezione. Con Giove, Saturno e Mercurio favorevoli avrete tutte le carte in regola per mostrare tutte le vostre abilità. Voto - 8+

Acquario: purtroppo per voi Venere continua a essere negativa, completando un quadro astrale poco favorevole. Dal punto di vista sentimentale potrebbero insorgere delle incomprensioni, meglio dunque non essere troppo esigenti nei confronti della vostra anima gemella. I single avranno una forte carica passionale, ma non sempre sarà sufficiente per fare breccia nel cuore della persona che si ama.

Per quanto riguarda il lavoro Marte è favorevole e vi donerà tante energie, nonché la creatività necessaria per mettere in piedi nuovi progetti. Cercate solo di non prendere alcuni incarichi sottogamba per non ritrovarvi indietro. Voto - 6,5

Pesci: oroscopo della prossima settimana che comincia alla grande per voi nativi del segno, considerato che la Luna si troverà in congiunzione durante la giornata di lunedì. Venere e Mercurio, inoltre, saranno positivi e per quanto riguarda la sfera sentimentale godrete di una relazione di coppia piena di fascino: con il vostro buon umore sarà facile coinvolgere il partner in piacevoli avventure. Se siete single e tenete a una persona, questo potrebbe essere un buon momento per farsi avanti.

Sul fronte lavorativo le energie non saranno sempre al top, ciò nonostante cercherete di ottenere buoni risultati grazie al vostro atteggiamento sempre agguerrito. Voto - 8