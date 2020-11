La prima settimana di dicembre si apre in maniera piuttosto interessante per il Sagittario, grazie all'ingresso di Mercurio nel suo cielo. Gli influssi del pianeta si riflettono anche sugli altri segni: mentre il Toro e la Bilancia possono trarne grandi benefici, la Vergine deve prestare attenzione. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della settimana, da lunedì 30 novembre a domenica 6 dicembre per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo della settimana dal 30 novembre al 6 dicembre per tutti i segni

Ariete: nonostante Mercurio in buona posizione, l’inizio di questa settimana potrebbe rivelarsi leggermente faticoso per il segno.

Le stelle invitano alla cautela dal punto di vista fisico e consigliano di prestare attenzione all’alimentazione. Con l’avvicinarsi del weekend torna un po’ di serenità, soprattutto per quanto riguarda l’amore e i rapporti con gli altri.

Toro: Mercurio non è più in posizione dissonante e questo aiuta il segno soprattutto per quanto riguarda gli affari e le questioni professionali. Al contrario l'amore richiede onestà e sincerità: è il momento di sedersi a tavolino e cercare di sistemare con il partner tutto ciò che finora ha portato squilibri nella coppia. Weekend di riposo.

Gemelli: nonostante gli influssi positivi della vostra Luna, Mercurio potrebbe cercare di ostacolarvi rendendovi piuttosto irrequieti e scontrosi.

In ambito lavorativo c’è molto da fare, qualcuno potrebbe essere alle prese con vendite o acquisti di tipo immobiliare, meglio essere cauti e agire con diplomazia.

Cancro: queste giornate iniziali del mese di dicembre aiutano a recuperare positività e ottimismo. In ambito lavorativo è il momento di rimboccarsi le maniche e lavorare per ottenere risultati ambiti.

Le stelle sono positive in amore, ma un’eccessiva gelosia da parte del Cancro potrebbe agitare i rapporti con il partner.

Leone: non finiscono le sfide per il segno, che soprattutto in ambito lavorativo ha qualcuno che sa dargli filo da torcere. Le stelle sono positive per quanto riguarda l’amore, tuttavia il segno potrebbe apparire piuttosto distratto: meglio approfittare del weekend per organizzare una serata romantica.

Vergine: l’oroscopo della settimana lascia presagire un inizio decisamente sottotono a causa di Mercurio in posizione contraria, tuttavia l’aiuto di una persona di fiducia potrebbe essere essenziale ai fini di risolvere alcune incomprensioni, soprattutto per quanto riguarda la sfera interpersonale e l’ambito lavorativo. Weekend romantico.

Bilancia: Mercurio in ottimo aspetto è la premessa che il segno aspettava per mettersi in azione e agire soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo e la sfera pratica. In amore si possono trovare dei chiarimenti e ristabilire l’armonia che durante le giornate precedenti è un po’ venuta a mancare.

Scorpione: Mercurio affarista apre nuove frontiere al segno, che durante questa settimana potrebbe concludere un affare importante o ricevere una proposta vantaggiosa.

In amore le stelle sono protettive e favoriscono i rapporti di coppia, anche quelli nati da poco. Al contrario, dei contrasti potrebbero nascere nei rapporti familiari, soprattutto tra genitori e figli.

Sagittario: l’ingresso di Mercurio nel segno lo rende goloso, goloso di novità, di avventure e di cambiamenti. Questo è il momento ideale per coloro i quali intendono cambiare qualcosa, migliorarsi. Le stelle offrono mille stimoli e occasioni di riscatto, sia in ambito professionale che in amore.

Capricorno: Mercurio riflessivo spinge il segno a fare dei passi indietro e rivedere alcune decisioni prese durante le giornate precedenti, soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa. In amore un buon quadro astrale assicura serenità e armonia, anche gli incontri sono favoriti.

Acquario: l’oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate impegnative per il segno, questo mese potrebbe essere cruciale al fine di sistemare o risolvere alcune questioni lavorative e professionali. In amore c’è serenità, ma attenzione a non compromettere l’armonia ritrovata attraverso critiche e polemiche inutili. Ottima la forma fisica.

Pesci: Mercurio ambizioso spinge il segno a dare il meglio di sé durante queste giornate, soprattutto per quanto riguarda la sfera pratica e professionale, dove c’è il desiderio di realizzarsi e migliorarsi. In amore si accende la passione e soprattutto durante il weekend si potranno vivere forti emozioni. Alti e bassi per il fisico.