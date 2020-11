Inizia una nuova settimana per tutti i segni zodiacali. Scopriamo come andrà l'ultima giornata del mese con le stelle e l'Oroscopo di lunedì 30 novembre 2020. Di seguito le previsioni su amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: buona energia per il segno, Luna è favorevole, sfruttatela per vivere delle belle emozioni in campo amoroso. Anche il Sole è dalla vostra parte, nel lavoro se ci sono delle problematiche potrete cercare delle soluzioni.

Toro: in campo amoroso in questa giornata potrebbero esserci delle agitazioni, alcuni rapporti dovranno affrontare degli scontri. Nel lavoro con Mercurio e Venere in opposizione è possibile che ci siano dei conflitti.

Gemelli: potrebbero esserci delle problematiche amorose in questo periodo, anche se la luna nel segno favorisce possibilità di nuovi contatti. Nel lavoro cercate di creare l'ambiente adatto per agire serenamente.

Cancro: in questa giornata di lunedì 30 novembre in campo lavorativo sarà meglio non stancarsi troppo, possibili disagi nel pomeriggio. In amore è possibile che rinascano in voi dei sentimenti che credevate finiti.

Leone: in amore, in quest'ultima giornata del mese, c'è un'agitazione da dover gestire. A livello professionale è possibile che arrivino delle belle proposte, sarà meglio valutarle.

Vergine: per il sesto segno zodiacale, quest'ultima giornata del mese di novembre sarà caratterizzata da nervosismi sentimentali, cercate di gestire i momenti di disagio.

Nel lavoro possibili ritardi.

Astrologia per i segni zodiacali

Bilancia: con la luna favorevole, a livello sentimentale potete organizzare delle situazioni importanti con il partner. Nel lavoro cercate di non essere troppo polemici.

Scorpione: in campo sentimentale non ci saranno tensioni, sarà anzi possibile fare degli incontri.

Nel lavoro cercate di non innervosirvi se la situazione non è come vi aspettavate che fosse.

Sagittario: c'è un recupero amoroso, avete voglia di mettervi in gioco. Potrebbe succedere anche qualcosa di importante. Nel lavoro se ci sono stati dei rallentamenti, presto sarà possibile riprendere.

Capricorno: per i nati sotto questo segno a livello sentimentale la giornata sarà caratterizzata da buone emozioni.

In campo professionale sarà possibile riprendere delle situazioni rimaste in sospeso, grazie anche all'aiuto di una nuova squadra.

Acquario: cercate di evitare i conflitti in questa giornata, soprattutto a livello familiare. Le relazioni nate negli ultimi tempi è possibile che debbano affrontare delle discussioni. In campo professionale ci sono delle questioni da rivalutare.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale la giornata del 30 novembre sarà caratterizzata da qualche complicazione lavorativa. In amore, cercate di non stancarvi troppo.