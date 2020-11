L'Oroscopo di domani 1°dicembre riapre in grande stile questa nuova tornata di previsioni. Ad essere spulciata in profondità la giornata di martedì, come sempre tenendo conto dei settori della vita legati all'amore e al lavoro. A chi è nell'attesa di sapere cosa riserverà il primo giorno di dicembre ricordiamo che ad essere messi sotto analisi in questa sede sono i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Dalle nostre analisi astrali è risultato che probabilmente ad avere massima fortuna in molti campi saranno solo due segni: Leone e Vergine. Invece poco o nulla di buono potranno sperare dal periodo coloro dell'Ariete e del Cancro: i nativi nello splendido segno di Fuoco andranno incontro ad un martedì "sottotono" mentre gli appartenenti al sensibile segno di Aria saranno da considerare in periodo da "ko".

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare a verificare le previsioni zodiacali di martedì segno per segno.

Classifica stelline 1°dicembre

Eccoci arrivati ad un nuovo incontro con l'attesa classifica stelline quotidiana, nel contesto interessante la giornata del 1°dicembre. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. Nell'anteprima messa in evidenza in apertura, a risultare in ottima posizione gli appartenenti ai segni di Leone e Vergine, in questo caso primi in classifica provvisoria. A dare compagnia ai sopracitati simboli astrali, Toro e Gemelli, posizionati leggermente al secondo posto.

Terza posizione per il segno dell'Ariete con il Cancro in coda al gruppetto.

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

★★★★★: Leone, Vergine;

★★★★: Toro, Gemelli;

★★★: Ariete;

★★: Cancro.

Previsioni zodiacali del 1°dicembre: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★.

L'oroscopo del 1°dicembre al segno dell'Ariete indica l'arrivo di un martedì siglato dalla poco appetibile spunta relativa al "sottotono". La giornata di partenza del mese di dicembre si accinge ad essere alquanto pensierosa per molti nativi, almeno secondo i rilievi estrapolati dalle effemeridi del periodo.

In amore, anche se l'atmosfera di coppia non sarà idilliaca la comune voglia di vivere e di divertirsi, senz'altro godendo il tempo libero al meglio, vi manterrà uniti e pieni di buone intenzioni. Un pizzico di gelosia sopravvive in voi ma non disturba: fa parte dell'amore e serve da promemoria per ricordarvi che il partner è la vostra metà del cielo da amare, rispettare e custodire gelosamente nel cuore. Single, lasciatevi guidare dall'istinto, la fortuna senz'altro sarà con voi. Non esitate a fare nuove conoscenze, anche virtuali, pur mantenendo solamente per voi lo spazio di cui necessitate. Vedrete che vi sentirete sicuramente meglio. Nel lavoro, stanchezza ed imprevisti non vi permetteranno di concentrarsi come vorreste.

Se svolgete un'attività a contatto con il pubblico, sarete insofferenti verso chi non vi capisce al volo. State calmi però, fino a sera, poi potrete rilassarvi. Voto 7.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Le previsioni astrologiche di martedì preannunciano una giornata che non contempla eccessive negatività, anche se potrebbe essere cadenzata da momenti anche abbastanza impegnativi. Le vostre stelle protettrici continueranno a sussurrare all'orecchio strategie e intuizioni. Non ascoltarle sarebbe un vero delitto, un crimine contro la fortuna che spesso tende la mano e voi puntualmente evitate... In amore, godetevi come meglio potete questa giornata, caratterizzata da un umore allegro con possibilità di fare qualcosa che richiamerà la vostra curiosità.

Nella vita di relazione vi aspetta un intenso periodo, il che vi farà riscoprire vecchie emozioni. In crescita la passione tra di voi e chi amate, regalando dei bei momenti da vivere in due. Single, avete proprio bisogno di prendere la vita alla leggera. Occhio però, forse potreste fare qualcosa di ingenuo o poco ragionevole! Dopotutto, uno strappo alla regola si può fare, visto che il tempo a vostra disposizione farà la differenza. Nel lavoro, avrete un'intuizione che avrà dell'incredibile. Potrà mettervi sulla buona strada per risolvere vittoriosamente una questione complicata, forse di tipo finanziario o fiscale. Voto 8.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo predice una giornata sufficientemente positiva, ricca di emozioni ma anche di serenità per voi nativi.

In questo caso l'invito è quello di non intavolare confronti verbali con chi sapete riesce a tenervi testa. In amore, sarà un giorno fortunato, entreranno in moto processi promettenti per il vostro futuro e la vita coniugale sicuramente andrà a gonfie vele. Anche i divertimenti - quei pochi che in questo periodo è possibile fare - vi sembreranno più gradevoli del previsto. Per quanto riguarda le coppie, molte avranno abbastanza difficoltà nel prendere decisioni, qualcuna anche abbastanza importante. Potrebbero scaturire discussioni su cose nelle quali sembrerà difficile trovare punti di incontro per entrambi. Sarebbe opportuno tentare di parlarne con maggiore libertà e più comprensione. Single, si prevedono nuovi contatti, opportunità e inviti: uno di questi desterà molto interesse e vi farà battere molto forte il cuore, rendendo la giornata molto piacevole ed interessante.

Nel lavoro potete contare su una ventata di novità. Creativi e socievoli più che mai, avrete l'opportunità di avanzare proposte, trovare soluzioni, proporre variazioni così acute ed insolite da lasciare tutti sbalorditi. Voto 8.

Oroscopo martedì 1° dicembre: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★. L'oroscopo sulla giornata di martedì presume non possa essere un gran momento per voi nativi. In questo contesto, il periodo è stato valutato decisamente con i toni neri dei frangenti da "ko". Quasi certamente in tanti potreste non iniziare la giornata proprio col piede giusto, poi però vi riprenderete abbastanza nel finale. In amore, la tensione sarà causata da notizie non proprio positive che andranno ad impattare su situazioni in evoluzione: sarete costretti a fare scelte molto importanti per voi o per qualcuno della vostra famiglia.

Pertanto vi converrà rimandare l'ipotesi di un viaggio di relax, forse programmato per questo Natale. In generale, il giorno sarà un po' grigio, ma con il passare delle ore, sono previsti chiarimenti ed effusioni con il partner. Visto che molti di voi sono particolarmente suscettibili, in coppia si invita alla calma prima di esprimere giudizi: usando la dovuta accortezza ogni barriera risulterà più alla portata. Single, lo scenario astrale invita a tirare il freno a mano allo scopo di fare mente locale o per rivedere alcune situazioni che non procedono nel modo desiderato. Dedicate una fetta del vostro tempo alla bellezza ed al fisico e rilassatevi con ciò che vi piace di più. Nel lavoro, l'umore non sarà certo dei migliori.

Tenete dunque sotto controllo il nervosismo: siate rapidi nel fronteggiare un eventuale imprevisto che potrebbe costringervi a rimandare un incontro molto importante. Voto 6.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. L'oroscopo di domani prevede in grande stile questo inizio di dicembre, preludio senz'altro ad un periodo davvero con i "contro-fiocchi". Parlando in generale, nessuna difficoltà dovrebbe interporsi tra voi e le situazioni a cui andrete incontro. Cercate di essere più decisi e determinati nel dialogo con una persona a voi cara. Potrebbe essere questo il momento giusto per mettere a segno qualcosa di importante e longevo. In amore, la Luna vi aiuterà a creare le condizioni ideali per rendere questa giornata speciale.

Sarete dinamici e scattanti, pronti ad intervenire nel momento ideale per fare piccoli salti in avanti e raggiungere nuovi traguardi. State vivendo una storia molto importante: se saprete gestire alcuni aspetti importanti della storia, questa sarà senz'altro più duratura e serena. Single, si prevede una giornata quasi perfetta. Sembra che alcune vostre avance stiano finalmente facendo breccia nel cuore della vostra nuova fiamma. Giocate d'anticipo sugli eventi mettendo in scena un qualcosa che lasci senza parole la persona interessata. Nel lavoro, un sano ottimismo vi farà vedere le cose sotto una luce nuova! Se vi guarderete intorno vedrete abbastanza occasioni a portata di mano. Sarà facile trovare le giuste soluzioni ai problemi del momento.

Voto 9.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 1°dicembre, predice un'ottima giornata in campo sentimentale. Tuttavia andrete bene anche negli altri ogni contesti: buone opportunità in arrivo per parecchi di voi nativi. Certamente da non farsi sfuggire l’inventiva di cui saprete senz'altro dare prova: certamente restituiranno buoni frutti. Avrete anche la giusta intraprendenza per trattare affari, osare investimenti, trovare nuove forme di guadagno. Ne uscirà rafforzata la vostra posizione con ottime soddisfazioni in molti settori. In campo sentimentale, la Luna in Gemelli renderà la giornata particolarmente divertente: avrete la sensazione di avere finalmente al vostro fianco la persona giusta.

Single, la giornata sarà più leggera, potrete rilassarvi e consacrarvi ai piaceri della vita. Vi farebbe bene lasciarsi andare e godere la giornata in tutta tranquillità, magari facendo solamente ciò che vi rende veramente felici. Nel lavoro, il rilancio della vita professionale è già in corso. Così, prenderanno sicuramente il via nuove collaborazioni professionali, accordi e nuove opportunità: le finanze respireranno. Lavorerete sodo, spronati da nuove idee e persone pronte a sostenervi. Avete spirito d'iniziativa, intraprendenza e soprattutto una grande abilità. Voto 9.

È possibile continuare con ♎Bilancia, ♏Scorpione, ♐Sagittario, ♑Capricorno, ♒Acquario e ♓Pesci.