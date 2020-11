L'oroscopo di martedì 17 novembre sarà ricco di emozioni intense. I diversi segni zodiacali dovranno confrontarsi con i lati più profondi dei loro cuori. Nella volta celeste di domani, fra i transiti planetari principali, sarà possibile osservare la congiunzione di Giove e Saturno, di Giove e Plutone e di Saturno e Plutone. Inoltre, la Luna sarà in quadratura a Nettuno, Mercurio in opposizione a Urano e Venere in quadratura a Saturno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo di domani 17 novembre per i 12 segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di martedì 17 novembre: Toro incandescente, Cancro stressato

Ariete: non sarà facile tenere sotto controllo le vostre sensazioni più profonde. Vi renderete conto di avere delle questioni importanti da risolvere con voi stessi, ma non saprete da dove cominciare. L'oroscopo di domani suggerisce di non colpevolizzarvi e di non dimenticate di avere il coraggio di perdonarvi. La decisione migliore sarà analizzare una situazione alla volta, senza sovraccaricare la mente di problematiche troppo pesanti da sopportare. Attenzione a non chiudervi in voi stessi.

Toro: la relazione con il partner sarà caratterizzati da momenti di puro fuoco. L'intensa passione, però, sarà anche accompagnata da liti accese e distruttive.

L'oroscopo di domani consiglia di ascoltare il punto di vista dell'altro. Anche se sarà difficile mettervi nei suoi panni, cercate di portare rispetto per le sue emozioni. La rabbia non sarà una buona amica, anzi, non farà altro che rendere le cose più cupe e problematiche. In alcune circostanze, un sorriso inaspettato potrebbe davvero fare la differenza.

Gemelli: lo stress quotidiano, soprattutto causato dal lavoro, vi renderà poco inclini all'ascolto. Cercherete una valvola di sfogo efficace e purtroppo, in alcune circostanze, potreste prendervela con le persone care. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non perdere mai di vista il contesto in cui vi troverete.

Sarà fondamentale non lasciarvi trascinare dall'impeto e parlare, a cuore aperto, dei vostri problemi. Il partner, forse, potrebbe chiedervi di adottare un atteggiamento più dolce nei suoi confronti: cercate di non ignorare questa richiesta!

Cancro: sarà molto facile cadere nella tana del lupo. La vostra generosità, infatti, potrebbe mettere farvi incontrare persone interessate solo ai loro interessi. L'oroscopo di domani suggerisce di non concedere facilmente la vostra fiducia. Un'analisi accurata delle parole altrui vi permetterà già di comprendere i loro interessi. Sarà fondamentale non chiudervi all'affetto del prossimo, ma custodire con cura il vostro cuore. Sul posto di lavoro la situazione sarà stabile, ma ben presto verrete sorpresi da brillanti novità!

Previsioni zodiacali di domani 17 novembre: Leone esuberante e Bilancia empatica

Leone: il detto "la fortuna aiuta gli audaci" sarà perfetto per questa giornata. Sfiderete la sorte grazie al vostro animo avventuriero e, sorprendentemente, verrete ricambiati. Ogni azione che compirete avrà delle ripercussioni positive sulla vostra sfera amorosa e lavorativa. Vi sentirete in pace con voi stessi e con il mondo. Forse, farete carica a controllare la vostra esuberanza, però, al momento, ciò non costituirà un problema. L'oroscopo suggerisce di non dimenticare di dare attenzioni al partner.

Vergine: le tensioni sul lavoro continueranno a recarvi problemi. Cercherete di affrontare tutto con il sorriso, ma non sarà facile ignorare determinate parole.

L'oroscopo di domani consiglia di mettere al primo posto la carriera e l'amore. Non rischiate di rovinare tutto a causa di una reazione fuori controllo. Il partner sarà un ottimo alleato, un saggio consigliere e una persona preziosa. Vi sentirete amati e protetti. L'amore vi infonderà la forza per arrivare a fine giornata senza abbassare la testa.

Bilancia: gli amici saranno una risorsa importantissima e voi lo sarete per loro. Il vostro carattere amabile vi consentirà di entrare in empatia con i loro problemi. Sarete bravi ascoltatori e cercherete dare un aiuto davanti a qualsiasi situazione. L'oroscopo di domani, però, suggerisce di non pensare solo agli interessi degli altri. Sarà importante pensare anche ai vostri bisogni e desideri.

Forse, una reazione spropositata, da parte di un amico, potrebbe ferirete i vostri sentimenti.

Scorpione: quella del 17 novembre sarà una giornata all'insegna della passione e dell'amore più sfrenato. Vorrete passare ogni momento disponibile assieme al vostro partner perché non sopporterete l'idea di stargli lontano. L'intensità dei vostri sentimenti sarà così forte da liberare emozioni profonde ed assopite. Il lavoro rappresenterà un'incognita per voi. Cercherete di svolgere tutte le mansioni che vi verranno assegnate, ma il vostro carattere ribelle farà fatica ad essere sottoposto a ordini!

Astrologia di martedì 17 novembre: Sagittario litigioso e Acquario altalenante

Sagittario: tutta la calma del mondo non sarà sufficiente per farvi affrontare, con serenità, la giornata lavorativa.

Infatti, vi alzerete sul piede di guerra e tenderete a controbattere a ogni provocazione. I colleghi di lavoro faranno fatica ad adattarsi ai vostri ritmi, ma voi sarete troppo concentrati per ascoltarli. L'oroscopo suggerisce di provare ad adottare un atteggiamento più tollerante. Infatti, anche se non sembra, un clima lavorativo sereno e pacifico può davvero fare la differenza!

Capricorno: ci saranno tante novità importanti in ambito amoroso. La persona che da tempo attendevate forse deciderà di fare la prima mossa. L'emozione sarà così forte da farvi tremare le gambe. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non farvi prendere dal panico. Ricordatevi di respirare e di godervi il momento!

La situazione lavorativa, purtroppo, non sarà rosea come quella sentimentale. Vi sentirete travolti dai troppi incarichi e cercherete un aiuto tra i vostri colleghi! Ma come si dice? Chi fa da sé fa per tre!

Acquario: il vostro umore sarà altalenante. Cercherete di trovare un solido equilibrio, ma lo scorrere degli eventi vi porterà a scontrarvi con una situazione complessa. L'affetto dei vostri famigliare costituirà un paracadute di energia positive, ma dovrete metterci tanto del vostro. L'oroscopo di domani suggerisce di lavorare sulla vostra determinazione e sul vostro livello d'adattamento. Forse, a fine giornata, vi sentirete stanchi e provati, ma sicuramente sarete soddisfatti di voi stessi.

Pesci: la mancanza di sincerità sarà una delle cose che sopporterete di meno. Purtroppo, dovrete affrontare proprio questa situazione. Avrete il sospetto che una persona a voi molto vicina vi stia mentendo. Cercherete di indagare, ma senza grandi risultati. L'oroscopo consiglia di non saltare subito a conclusioni affrettate. Potrebbe esserci un motivo valido e personale dietro a quelle bugie. Pressione eccessive rischierebbero solo di peggiorare le cose. Una parola di conforto, invece, potrebbe essere risolutiva.